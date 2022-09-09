Окупанти відсвяткували в Маріуполі "річницю звільнення Донецька від фашистів". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські загарбники у радянських традиціях відсвяткували в окупованому Маріуполі річницю звільнення Донецька від фашистів. У програмі - гімн СРСР, "ветерани" та "нові піонери".

Фото й відео святкувань опублікував у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Неопіонерія путінюгенту. Гауляйтери. Військові окупанти радянського союзу та сучасності. Необільшовицькій фашизм росії у максимальній точці пропагандистського маразму", - написав Андрющенко.

Він зазначив, що на "святі" не було призначеного окупантами "мером" міста зрадника Іващенко.

Також, повідомляє Андрющенко, "з пафосом та танцями" відкрили монумент на Савур-Могилі.

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"Переможці. До того вони перемогли водопостачання, електропостачання та газопостачання всієї Донецької області. Тепер, на фоні похолодання, добивають до "перемоги" теплопостачання", - підсумував радник міського голови.











