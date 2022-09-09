Окупанти відсвяткували в Маріуполі "річницю звільнення Донецька від фашистів". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Російські загарбники у радянських традиціях відсвяткували в окупованому Маріуполі річницю звільнення Донецька від фашистів. У програмі - гімн СРСР, "ветерани" та "нові піонери".
Фото й відео святкувань опублікував у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Неопіонерія путінюгенту. Гауляйтери. Військові окупанти радянського союзу та сучасності. Необільшовицькій фашизм росії у максимальній точці пропагандистського маразму", - написав Андрющенко.
Він зазначив, що на "святі" не було призначеного окупантами "мером" міста зрадника Іващенко.
Також, повідомляє Андрющенко, "з пафосом та танцями" відкрили монумент на Савур-Могилі.
"Переможці. До того вони перемогли водопостачання, електропостачання та газопостачання всієї Донецької області. Тепер, на фоні похолодання, добивають до "перемоги" теплопостачання", - підсумував радник міського голови.
Будь ласка, зачекайте...
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Во как!!!
"Тактическая Уловка", оказывается.
А мужики то и не знали(с)
59 мин. ·
Дві жіночки розмовляють. В одній - вологий корм Фелікс в руках.
- Моя кицька таке не їсть. Отакий їсть, а оцей не їсть, собака.
- А мої їдять. Мяу, віскас не жруть, а Фелікс їдять.
- Я своїм бички купляла, поки були, то їли аж за вухами ходило.
І майже без паузи:
- Ну диви, потвори всраті, навіть кицькам від них самі капості, аби всі повиздихали, земелькою накрилися й чорнобривцями поросли, падли.
Такий рівень ненависті у пересічної української жіночки ще треба заслужити. Цього не позбудешся, це дуже надовго. І ніхто ж не розбиратиметься за іпотеку ти тут сдох, чи силоміць мобілізували. Прийшов, вмер, земелькою присипався і будуть кицькам бички.
А тепер прийшли фашисти ХХІ століття...
Знову корисні ідіоти та боти будуть казати що це проросійське місто... А тепер порівняйте як святкували в Маріуполі українські свята (день визволення):
Думаю різницю в кількості видно.