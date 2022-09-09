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Окупанти відсвяткували в Маріуполі "річницю звільнення Донецька від фашистів". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники у радянських традиціях відсвяткували в окупованому Маріуполі річницю звільнення Донецька від фашистів. У програмі - гімн СРСР, "ветерани" та "нові піонери".

Фото й відео святкувань опублікував у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Неопіонерія путінюгенту. Гауляйтери. Військові окупанти радянського союзу та сучасності. Необільшовицькій фашизм росії у максимальній точці пропагандистського маразму", - написав Андрющенко.

Він зазначив, що на "святі" не було призначеного окупантами "мером" міста зрадника Іващенко.

Також, повідомляє Андрющенко, "з пафосом та танцями" відкрили монумент на Савур-Могилі.

Також читайте: РФ виводить військову техніку з Маріуполя, колони рухаються в бік Бердянська

"Переможці. До того вони перемогли водопостачання, електропостачання та газопостачання всієї Донецької області. Тепер, на фоні похолодання, добивають до "перемоги" теплопостачання", - підсумував радник міського голови.

Окупанти відсвяткували в Маріуполі річницю звільнення Донецька від фашистів 01
Окупанти відсвяткували в Маріуполі річницю звільнення Донецька від фашистів 02
Окупанти відсвяткували в Маріуполі річницю звільнення Донецька від фашистів 03
Окупанти відсвяткували в Маріуполі річницю звільнення Донецька від фашистів 04
Окупанти відсвяткували в Маріуполі річницю звільнення Донецька від фашистів 05
Окупанти відсвяткували в Маріуполі річницю звільнення Донецька від фашистів 06

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
Або такі, або такі
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09.09.2022 13:48
+30
північна
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09.09.2022 13:33
+30
Боже, яка мерзенна гидота! Цей косплей на Совок нагадує смердючого трупака, який виліз із могили, розкладається і з нього обпадають склизькі шматки гниющої плоті...
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09.09.2022 13:37
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Совок з людини важко викурити. А ковбаса по 2,20 у них вже є?
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09.09.2022 13:31 Відповісти
Є
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09.09.2022 13:34 Відповісти
а народа тьма !!!
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09.09.2022 14:27 Відповісти
Південна Корея.
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09.09.2022 13:31 Відповісти
північна
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09.09.2022 13:33 Відповісти
Північна.
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09.09.2022 13:36 Відповісти
Південна?
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09.09.2022 14:06 Відповісти
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09.09.2022 15:32 Відповісти
Сам в шоці!
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09.09.2022 15:57 Відповісти
Дідов на палках носили? Ряжені вітінари нівщот.
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09.09.2022 13:32 Відповісти
цих випердків треба запроторити в північну корею
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09.09.2022 13:32 Відповісти
шото с пыонерами у них не сложилось
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09.09.2022 13:34 Відповісти
Або такі, або такі
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09.09.2022 13:48 Відповісти
дєвствєннєци
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09.09.2022 14:09 Відповісти
Это дочери Шарикова? Очень на папу похожи!
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09.09.2022 15:53 Відповісти
Молоді тьолки, піонеркі, років під 85
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09.09.2022 18:24 Відповісти
🤮
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09.09.2022 22:37 Відповісти
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09.09.2022 13:36 Відповісти
До чого тут ватостополь?
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09.09.2022 13:44 Відповісти
Вибачайте, алегорія
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09.09.2022 14:05 Відповісти
***, яке то все убоге 🤦
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09.09.2022 19:57 Відповісти
І я жив з цими ******...ми в одній країні!!!!!(( Жах
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09.09.2022 13:36 Відповісти
Боже, яка мерзенна гидота! Цей косплей на Совок нагадує смердючого трупака, який виліз із могили, розкладається і з нього обпадають склизькі шматки гниющої плоті...
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09.09.2022 13:37 Відповісти
Командир "Ахмата" Апты Алаудинов по поводу выхода из Балаклеи заявил, что так и было задумано. Цитирую: "Это является тактической уловкой, которая нам помогла вытащить все их силы и средства на территорию, где нам с ними удобно воевать".
____________________________________________________________________________________

Во как!!!
"Тактическая Уловка", оказывается.
А мужики то и не знали(с)
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09.09.2022 13:38 Відповісти
черговий жест доброї волі ))
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09.09.2022 13:43 Відповісти
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09.09.2022 13:49 Відповісти
в горах кавказа буде добре воювати, вимаюй віслюк
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09.09.2022 14:02 Відповісти
восхитительно, я так понимаю танки, которые они нам оставили, бехи мтлб, рэбки типа зоопарк, это тоже все нам, потому что им так легче с нами воевать будет если мы на это все пересядем, гениальный план, просто о#уенный!!!(с)
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12.09.2022 15:01 Відповісти
Яке велелюдне "святкування" у колишньому півмільйонному місті.
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09.09.2022 13:40 Відповісти
Шизофреники.
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09.09.2022 13:41 Відповісти
Ці штопані дебіли навіть не знають з ким воювали бо Німеччина була нацистською країною.
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09.09.2022 13:42 Відповісти
Праздник не о чем. Видимо на 2 автобусах завели кучку непонятно кого, народу нет вообще. Скоро Юг Украины будет освобожден. Ни какие переговоры с Путиным в принципе не возможны. Это война и Украина как победитель вместе с ее союзниками будет решать судьбу России и будут судить военного преступника Путина. Будет капитуляция России, запретят российскую армию, возможно Россию разделят на сферы влиянии (как Германию в 1945г.). Эти части будут контролировать Украина, США, Англия, Германия, Польша и т.д. Будет пересмотрена территория России. Кубань отойдет Украине, Дальний Восток Японии и т.д. То есть в нынешних границах Россия уже не будет.
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09.09.2022 13:51 Відповісти
Что то даже не пахнет здесь каким то *праздником*. Кроме проплаченых нескольких десятков ватников и путлерюгента никто больше не пришел. И то с кислыми рожами. Украинских же освободителей даже в маленьких селах больше людей встречало искренне и радостно.
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09.09.2022 13:55 Відповісти
Без паники. Даже с учетом, что в Мариуполе осталось много именно "ждунов Путина", только посмотрите: массовочка жиденькая, не факт, что часть пришлая. Если при первом хлопке колаборант Стремоусов телепортировался из Херсона в Воронеж, то будем посмотреть как оно
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09.09.2022 13:55 Відповісти
з домбабве мосовочку підтянули ось і маєш свято
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09.09.2022 13:56 Відповісти
мраzота , звільнення Донбасу попереду
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09.09.2022 13:59 Відповісти
дивує не те, що їх так мало, а те, що вони ще є
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09.09.2022 14:00 Відповісти
На фото стоїть одне ******* ряжене з трьома орденами червоной звезди. Він мабуть самотужки без зброї одержав всі можливі, та неможливі перемоги із часів появи людства.
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09.09.2022 14:00 Відповісти
купило на блошиному ринку...
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09.09.2022 14:12 Відповісти
"Да какая разница какой гимн играєт, на каком язике гаварят митингующие и какой там флаг і памятник, главноє есть асфальтная дарога і горит лампочка" Ці слова велічайшого Боневтіка і вирішили долю там тих, хто ще до кінця не був впевнений, за кого.
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09.09.2022 14:02 Відповісти
даже самая дибильная вата осознала что такое русский мир
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09.09.2022 14:05 Відповісти
на жаль помиляєтесь..на жаль
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09.09.2022 14:10 Відповісти
Так,я вважаю це верх сатанізму,на непохованих трупах щось святкувати,а особливо таке...
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09.09.2022 14:07 Відповісти
Фашисты будующего будут себя называть "антифашистами" - В.Черчель
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09.09.2022 14:10 Відповісти
Таня Адамс

59 мин. ·

Дві жіночки розмовляють. В одній - вологий корм Фелікс в руках.

- Моя кицька таке не їсть. Отакий їсть, а оцей не їсть, собака.

- А мої їдять. Мяу, віскас не жруть, а Фелікс їдять.

- Я своїм бички купляла, поки були, то їли аж за вухами ходило.

І майже без паузи:

- Ну диви, потвори всраті, навіть кицькам від них самі капості, аби всі повиздихали, земелькою накрилися й чорнобривцями поросли, падли.

Такий рівень ненависті у пересічної української жіночки ще треба заслужити. Цього не позбудешся, це дуже надовго. І ніхто ж не розбиратиметься за іпотеку ти тут сдох, чи силоміць мобілізували. Прийшов, вмер, земелькою присипався і будуть кицькам бички.
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09.09.2022 14:10 Відповісти
загадка парашинского міра-це празднік победи:звільнення себе від себе,а решту світу від життя.
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09.09.2022 14:15 Відповісти
святкувальникiв привезли на одной газельке, даже в соболе
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09.09.2022 14:17 Відповісти
А як же вони так бистренько дітеи перекували -- піонери юнниє -- голови чугунниє.
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09.09.2022 14:22 Відповісти
Недопионэры. Фу, блевота. Пусть порадуются скрепоносные, не долго им осталось.
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09.09.2022 14:35 Відповісти
А я добре пам"ятаю коли по ТВ патріот заявив, що в Маріуполі проблеми є - мінімум половина ватники, то цього чоловіка потім розп"яти хотіли. До речи на Прямому каналі було.
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09.09.2022 14:38 Відповісти
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09.09.2022 14:47 Відповісти
Возлагалище...
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09.09.2022 15:29 Відповісти
Святкували "асвабаждєніє ат фашистав"?
А тепер прийшли фашисти ХХІ століття...

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09.09.2022 15:34 Відповісти
Ще зберемо ще цей мотлох вкупу і покажем їм хфашистів…
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09.09.2022 15:54 Відповісти
на фоне многоэтажки с расхераченными окнами. видимо действительно все не фонтан, если пожалели накрыть. ну или попил под самодеятельность.
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09.09.2022 16:22 Відповісти
жидковатненько.... а где же "счастливые" жители "республик" - на "картинку" уже денег не хватает?
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09.09.2022 17:06 Відповісти
Після перемоги перенести столицю Донецької області у Маріуполь і відбудовувати його. А Донецьк перетворити у районе місто.
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09.09.2022 17:10 Відповісти
Маріуполь найбільш постраждале місто в Україні! Саме туди має зайти найбільше грошей, а не в зажрану корумповану київську область!!!! Мало того, що зруйноване, так ще й окуповане! Окупація= пекло= концтабір. Жодні слова не допоможуть, лише якнайшвидша деокупація і нове ******* місто планування, ахмєтова нахєр, брудну промисловість з пляжів нахєр, курорт і військові і ******* види бізнесів!!!!
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09.09.2022 19:11 Відповісти
палата N6!!!!!!!!!!!!
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09.09.2022 19:17 Відповісти
Цих пару десятків це все населення півмільйонного Маріуполя?

Знову корисні ідіоти та боти будуть казати що це проросійське місто... А тепер порівняйте як святкували в Маріуполі українські свята (день визволення):



Думаю різницю в кількості видно.
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09.09.2022 19:18 Відповісти
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09.09.2022 19:31 Відповісти
это киздец -- это хуже чем сев. корея --- это русский мир головного мозга --- еще портретов брежнева и хрущева не хватает и николая 2
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10.09.2022 07:25 Відповісти
символичненько. под власовским флагом праздновать годовщину освобождения от фашистов. какая каша у них в головах...
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10.09.2022 08:09 Відповісти
****** стыд
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10.09.2022 10:46 Відповісти
Зомбі і вічноживі ветерани
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10.09.2022 16:44 Відповісти
Сюр. Фашисти відсвяткували звільнення Донецька від себе...
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12.09.2022 09:39 Відповісти
Це радянський ідеологічний пропагандистський захід, до якого людей зганяли з установ і підприємств. СРСР давно нема, а місто з третьою назвою продовжує його святкувати за вказівкою з Кремля.
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07.11.2022 07:48 Відповісти
 
 