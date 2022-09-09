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Літня жінка розридалася від зустрічі з українськими воїнами у визволеному селі: "Слава Україні!", - "Свої?!", - "Свої". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У визволеному селі на Харківщині літня жінка розридалася після того, як з’ясувалося, що військові, що йшли по вулиці були українськими бійцями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зворушливої реакції на українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Добрий день. Слава Україні!", - "Свої?!", - "Свої", - після цього діалогу жінка розридалася і кинулася обіймати бійців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад 1000 кв км української території звільнено від окупанта в останні кілька днів, - Залужний. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+114
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09.09.2022 14:38
+102
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09.09.2022 14:41
+100
Навіть не можу уявити що відчула та бідна жінка і скільки щастя може бути в тих словах "Слава Україні".
Скільки ж раша принесла горя... Ця помийна країна мусить бути ізольована від всього світу і померти у власному лайні.
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09.09.2022 14:43
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09.09.2022 14:38 Відповісти
Так,плачу.
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09.09.2022 15:00 Відповісти
Ось це і є показником. Сам плачу.
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09.09.2022 17:53 Відповісти
*****, ще й музику дожали Таку, щоб очі замокріли.
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09.09.2022 18:52 Відповісти
теж на сльозу пробиває
СЛАВА ЗСУ!
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09.09.2022 14:39 Відповісти
Плачу вперше з 24 лютого.
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09.09.2022 15:10 Відповісти
Війна більше ніж півроку, а ти плачеш вперше?
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09.09.2022 15:30 Відповісти
від шоку таке буває.
я після смерті батька не плакала три роки. а потім як крани відкрилися
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09.09.2022 15:34 Відповісти
Неужели не понятно - это первые освобожденные наши населенные пункты
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09.09.2022 16:14 Відповісти
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09.09.2022 14:41 Відповісти
"СВОЇ"
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09.09.2022 14:42 Відповісти
Навіть не можу уявити що відчула та бідна жінка і скільки щастя може бути в тих словах "Слава Україні".
Скільки ж раша принесла горя... Ця помийна країна мусить бути ізольована від всього світу і померти у власному лайні.
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09.09.2022 14:43 Відповісти
а я можу - це неперевершене відчуття
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09.09.2022 15:19 Відповісти
Amen!
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10.09.2022 02:16 Відповісти
Боже, які вони рідні, наші ЗСУ, визволителі від нечисті! Слава ЗСУ та Україні!
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09.09.2022 14:43 Відповісти
Тетяна Загродска

7 September, 16:47 ·

На днях повернувся з першої лінії оборони на лікування дуууже досвідчений боєць, в якого три роки військового досвіду за плечима.

- Лєна, вибач, але це п…ц. Я такого за весь час не бачив і не відчував. Вони хирячать годинами, іноді з перервами по 40 хвилин, які витрачають на довіз ***********. Спіймали перехват, а р@шuст каже: «Нічєго нє поймьом. Мы стрєляєм по уkраx, как в Іракє, а оні нє уходят».

- Вони не відступають. Не відступають, бо за спинами може твоя дитина бавиться в пісочниці, а ти п'єш каву в затишному кафе. Зрошують кров'ю українську землю, але не відступають, впиваються в болото, ховаються від касетноснарядної грози, але стоять. сидять, лежать, іноді намагаються спати в нелюдських умовах спеки та атмосферних злив та р@шuстськuх градів. Вони просто не дають мороку іти далі в світло.

- Знаєте, цей дух ніколи не відчуєш, допоки не побуваєш в середовищі там. Це не передається словами чи емоціями, це передається на клітинному рівні.

Тому, в тилу, ми можемо дозволити собі бути відносно щасливими, бо не відчули.

Кожна наша кава, шашлик, прогулянка, поїздка, обійми та yсмішки дітей мають ціну. Дуже високу. Є ті, хто вже ніколи, чуєте, ніколи не обійме своє дитинча, обіймуть лиш його, проводжаючи у вічність. Страшні новини з Миколаївщини.

Сьогодні щиро прошу не коштів, прошу кожного помолитися за наших захисників.

Помоліться, будь ласка

Тисячі воїнів зараз купують тобі квиток у майбутнє. ДОРОГО.

- Карпенко Олена
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09.09.2022 14:44 Відповісти
молимося з перших хвилин війни кожного дня.
перші два вибухи я почула, а третій - ПОБАЧИЛА. в небі. І одразу зрозуміла - то наше ПВО. Тобто ми не безпорадні, є ті хто нас захищає.
З того часу і молимося і допомогаємо чим можемо.
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09.09.2022 15:37 Відповісти
Вся Украина молится! А в церкви, де служить Богу моя знакомая
молятся 24/7, сменяя друг друга каждые 2 часа и ночью тоже!
Без Господа и молитв мы не победим!

"1.Песнь восхождения. Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж.

2.Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон." 🙏🙏🙏

Библия Псалтирь 126
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09.09.2022 17:41 Відповісти
Такі кадри я бачив тільки в кіно після Другоі Світовоі війни , а наразі таке саме відбувається в нашій краіні !

Кацапи , будьте ви прокляті на віки вічні 😡
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09.09.2022 14:44 Відповісти
************ вас так встречали???
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09.09.2022 14:44 Відповісти
Так они встречают только "Жигули"!
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10.09.2022 01:45 Відповісти
Представляю как будут плакать увидев украинских солдат жители крыма, которые 9 лет под окупацией жили. Они и сейчас плачут услышав гимн Украины или украинский флаг.
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09.09.2022 14:52 Відповісти
не все, к сожалению
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09.09.2022 15:22 Відповісти
Дуже сподіваюсь, що таки самі виїдуть, щоби не попасти до лап "Скажених Біндер"!
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09.09.2022 16:05 Відповісти
та у меня весь список друзей в Луганске и Донецке горячий - когда уже, когда.. как наши зайдут -сепары попрячутся по домам, все сразу станут капец за украину.
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09.09.2022 15:24 Відповісти
Та нічого - всі списки вже давно є, чекають ще з 14-го року!
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09.09.2022 16:06 Відповісти
хорошо понимаю чувства этих людей. Сам помню себя, когда в 2014 году ******* петушиная захватила Харьковскую ОДА и повесила там российскую тряпку. А у меня работа там рядом в офисном здании, и какой же был восторг когда в одно прекрасное утро я выхожу из метро в районе 8 утра напротив ОДА - а там развевается наш флаг и по периметру стоит Винницкий Ягуар. Я на радостях на все бабки что были с собой купил в переходе сигарет и сникерсов и раздал пацанам. Один из лучших дней в моей жизни, который я навсегда запомню
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09.09.2022 14:53 Відповісти
І погодьтеся, навіть під обстрілами у вільному Харкові набагато краще, ніж в окупації.
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09.09.2022 18:55 Відповісти
Обережними будьте
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09.09.2022 15:01 Відповісти
От так зустрічають визволителів!
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09.09.2022 15:01 Відповісти
Плачу від щастя. Слава вам Героям!
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09.09.2022 15:05 Відповісти
Ніколи і нікому нас не перемогти. Ми на своїй землі! За нами сила, за нами правда, за нас Господь!
Слава вам наші захисники!!!
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09.09.2022 15:09 Відповісти
Вони -Янголи зі зброєю. Спасителі наші.🇺🇦💐
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09.09.2022 15:13 Відповісти
знайоме почуття, розумію жіночку. Які ж наші гарні захисники, красунчики
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09.09.2022 15:18 Відповісти
видели мы видео из Балаклеи, и как а улицах все радостно махали нашим и на коленях стояли.. но блин это видео почему-то тронуло больше всех ...
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09.09.2022 15:22 Відповісти
В рамках контрнаступления в районе Балаклеи ВСУ уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "С-300 Фаворит". Момент был снят на видео с помощью беспилотника.
ЗРК россияне прятали в "зеленке" в лесу рядом с Балаклеей. Комплекс удалось вычислить, после чего был нанесен удар.
Одной ракеты хватило, чтобы разнести боевую машину на части. Прогремел мощнейший взрыв, в результате которого боекомплект "С-300" разлетелся на сотни метров.
https://t.me/Ukraine_365News/36025
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09.09.2022 15:29 Відповісти
а помните вчерашнее видео взрыва возле Васильевки?
так вот возле Васильевки наши хаймарсом долбанули командно-штабную машину. стоит 57 лямов зелени, их таких на Раше аж 9 штук. было.
теперь - 8.
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09.09.2022 15:39 Відповісти
Эх, нам бы ЗАС оттуда....
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09.09.2022 16:13 Відповісти
То не КШМ Там серйозніше Найкрутіший комплекс РЕБ "Москва-1" пішов услід за "русским караблём"
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09.09.2022 16:49 Відповісти
І сонце стало світліше, і повітря чистіше, і вода смачніша...
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09.09.2022 16:25 Відповісти
когда такое вижу радують как ребенок!
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09.09.2022 16:39 Відповісти
Не забуваємо про Маріуполь і Херсон ( звісно з усіма регіонами окупованими) !!!
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09.09.2022 18:57 Відповісти
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09.09.2022 21:39 Відповісти
А на донбасі чекають не нашіх воїнів, а "ждут наших мальчиков", у всякому разі 90 % цих ватників кажуть саме так, тобто чекають росіян.
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11.09.2022 14:29 Відповісти
 
 