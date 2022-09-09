Літня жінка розридалася від зустрічі з українськими воїнами у визволеному селі: "Слава Україні!", - "Свої?!", - "Свої". ВIДЕО

У визволеному селі на Харківщині літня жінка розридалася після того, як з’ясувалося, що військові, що йшли по вулиці були українськими бійцями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зворушливої реакції на українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Добрий день. Слава Україні!", - "Свої?!", - "Свої", - після цього діалогу жінка розридалася і кинулася обіймати бійців.

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