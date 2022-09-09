33 882 45
Літня жінка розридалася від зустрічі з українськими воїнами у визволеному селі: "Слава Україні!", - "Свої?!", - "Свої". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
У визволеному селі на Харківщині літня жінка розридалася після того, як з’ясувалося, що військові, що йшли по вулиці були українськими бійцями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зворушливої реакції на українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Добрий день. Слава Україні!", - "Свої?!", - "Свої", - після цього діалогу жінка розридалася і кинулася обіймати бійців.
Топ коментарі
+114 dd13
показати весь коментар09.09.2022 14:38
+102 частный сектор
показати весь коментар09.09.2022 14:41
+100 Yevhen Tarnavskyi
показати весь коментар09.09.2022 14:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
СЛАВА ЗСУ!
я після смерті батька не плакала три роки. а потім як крани відкрилися
Скільки ж раша принесла горя... Ця помийна країна мусить бути ізольована від всього світу і померти у власному лайні.
7 September, 16:47 ·
На днях повернувся з першої лінії оборони на лікування дуууже досвідчений боєць, в якого три роки військового досвіду за плечима.
- Лєна, вибач, але це п…ц. Я такого за весь час не бачив і не відчував. Вони хирячать годинами, іноді з перервами по 40 хвилин, які витрачають на довіз ***********. Спіймали перехват, а р@шuст каже: «Нічєго нє поймьом. Мы стрєляєм по уkраx, как в Іракє, а оні нє уходят».
- Вони не відступають. Не відступають, бо за спинами може твоя дитина бавиться в пісочниці, а ти п'єш каву в затишному кафе. Зрошують кров'ю українську землю, але не відступають, впиваються в болото, ховаються від касетноснарядної грози, але стоять. сидять, лежать, іноді намагаються спати в нелюдських умовах спеки та атмосферних злив та р@шuстськuх градів. Вони просто не дають мороку іти далі в світло.
- Знаєте, цей дух ніколи не відчуєш, допоки не побуваєш в середовищі там. Це не передається словами чи емоціями, це передається на клітинному рівні.
Тому, в тилу, ми можемо дозволити собі бути відносно щасливими, бо не відчули.
Кожна наша кава, шашлик, прогулянка, поїздка, обійми та yсмішки дітей мають ціну. Дуже високу. Є ті, хто вже ніколи, чуєте, ніколи не обійме своє дитинча, обіймуть лиш його, проводжаючи у вічність. Страшні новини з Миколаївщини.
Сьогодні щиро прошу не коштів, прошу кожного помолитися за наших захисників.
Помоліться, будь ласка
Тисячі воїнів зараз купують тобі квиток у майбутнє. ДОРОГО.
- Карпенко Олена
перші два вибухи я почула, а третій - ПОБАЧИЛА. в небі. І одразу зрозуміла - то наше ПВО. Тобто ми не безпорадні, є ті хто нас захищає.
З того часу і молимося і допомогаємо чим можемо.
молятся 24/7, сменяя друг друга каждые 2 часа и ночью тоже!
Без Господа и молитв мы не победим!
"1.Песнь восхождения. Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж.
2.Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон." 🙏🙏🙏
Библия Псалтирь 126
Кацапи , будьте ви прокляті на віки вічні 😡
Слава вам наші захисники!!!
ЗРК россияне прятали в "зеленке" в лесу рядом с Балаклеей. Комплекс удалось вычислить, после чего был нанесен удар.
Одной ракеты хватило, чтобы разнести боевую машину на части. Прогремел мощнейший взрыв, в результате которого боекомплект "С-300" разлетелся на сотни метров.
https://t.me/Ukraine_365News/36025
так вот возле Васильевки наши хаймарсом долбанули командно-штабную машину. стоит 57 лямов зелени, их таких на Раше аж 9 штук. было.
теперь - 8.