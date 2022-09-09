На пропагандистських каналах окупованого Криму транслюється український контент. ВIДЕО

Українські кіберактивісти зламали телекомунікаційні системи кремлівських пропагандистів в окупованому Криму і запустили в ефір українських контент.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з трансляції опублікований в соцмережах. На відео зафіксоване звернення президента України Володимира Зеленського до українців в Криму та ролики про українську армію.

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