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На пропагандистських каналах окупованого Криму транслюється український контент. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські кіберактивісти зламали телекомунікаційні системи кремлівських пропагандистів в окупованому Криму і запустили в ефір українських контент.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з трансляції опублікований в соцмережах. На відео зафіксоване звернення президента України Володимира Зеленського до українців в Криму та ролики про українську армію.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+24
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09.09.2022 15:14
+13
замість каміння з неба будуть снаряди та бомби
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09.09.2022 15:16
+9
Молодці наші ІТ-ішники, знову вставили хахалю кабаїхи!
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09.09.2022 15:40
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09.09.2022 15:14 Відповісти
Героям слава !!
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09.09.2022 15:15 Відповісти
замість каміння з неба будуть снаряди та бомби
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09.09.2022 15:16 Відповісти
хай звикають !
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09.09.2022 15:18 Відповісти
це коли? місяць тому
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09.09.2022 15:19 Відповісти
східний @samotniyskhid
Вчера из Купянска в экстренном порядке были выведены мусора-коллаборанты, прокуратура, МРЭО и другие продажные мрази-предатели
Вывели их в Старобельск
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09.09.2022 15:25 Відповісти
Була інформація що у Вівчанськ.
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09.09.2022 15:40 Відповісти
я, как чукча - что вижу, то и пишу....
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09.09.2022 16:03 Відповісти
Игаль Левин

42 мин.
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09.09.2022 15:34 Відповісти
Борислав Береза обновил фото профиля.

Избранное · 4 ч.

- Це ти куди?

- До окуліста.

- До якого ще окуліста?

- Якого побачимо, той і буде. ))

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09.09.2022 15:37 Відповісти
Молодці наші ІТ-ішники, знову вставили хахалю кабаїхи!
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09.09.2022 15:40 Відповісти
Крим готуйся!

кацапи і вата уйобуйте прощення вам не буде
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09.09.2022 17:17 Відповісти
Чуєте, рашисти скоро будуть записуватися на курси вивчення української мови в Криму, зі страху, бо не розуміють що там написано)))
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09.09.2022 18:48 Відповісти
 
 