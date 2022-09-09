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На пропагандистських каналах окупованого Криму транслюється український контент. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські кіберактивісти зламали телекомунікаційні системи кремлівських пропагандистів в окупованому Криму і запустили в ефір українських контент.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з трансляції опублікований в соцмережах. На відео зафіксоване звернення президента України Володимира Зеленського до українців в Криму та ролики про українську армію.
Топ коментарі
+24 Йцу Кенг 07b0c614
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+13 Віталій Маркович
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+9 Микола Третяк
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Вчера из Купянска в экстренном порядке были выведены мусора-коллаборанты, прокуратура, МРЭО и другие продажные мрази-предатели
Вывели их в Старобельск
42 мин.
Избранное · 4 ч.
- Це ти куди?
- До окуліста.
- До якого ще окуліста?
- Якого побачимо, той і буде. ))
кацапи і вата уйобуйте прощення вам не буде