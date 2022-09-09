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Бійці ССО знищили БТР-80 в тилу окупантів на південному напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На південному напрямку бійці підрозділу Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили російський бронетранспортер БТР-80.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку командування ССО.

"На південному напрямку, під час проведення спеціальної розвідки на тимчасово окупованій території, бойова група ССО України натрапила на ворожу позицію. Виявлені там російський БТР та особовий склад окупантів знищили миттєво за лічені хвилини. Після цього оператори підрозділу ССО України вирушили далі, продовжуючи воконувати своє основне завдання", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Бійці ССО підірвали міст на окупованій частині Донеччині. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+35
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09.09.2022 20:01
+20
Тихо прийшли, тихо пішли...лови вітра в полі
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09.09.2022 20:09
+18
ССО України-черговий респект...
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09.09.2022 20:03
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09.09.2022 20:01 Відповісти
ССО України-черговий респект...
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09.09.2022 20:03 Відповісти
Тихо прийшли, тихо пішли...лови вітра в полі
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09.09.2022 20:09 Відповісти
Красівоє показують!
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09.09.2022 20:04 Відповісти
https://t.me/FastFocus/31270
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09.09.2022 20:21 Відповісти
хочу посмотреть что с этими дарвенистами будет дз контакт 1 на бтр 80
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09.09.2022 20:40 Відповісти
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09.09.2022 21:28 Відповісти
Тепер цей БТР розшифровується як БронеТранспортер Розх#ярений!
Слава ЗСУ!
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09.09.2022 20:41 Відповісти
сын хотел срубить бабла
и поехал убивать
отец хотел чтоб ****** сына
ведь на кону стояла машина
сын хотел убивать
вышло наоборот
зато новая лада
стоит у прогнивших ворот
папа маму катает
на новой машине
глубоко им насрать
на погибшего сына
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09.09.2022 20:53 Відповісти
Наші хлопці тихенько прийшли і тихо відійшли 😠👍🏼
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10.09.2022 00:34 Відповісти
 
 