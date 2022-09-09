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Бійці ССО знищили БТР-80 в тилу окупантів на південному напрямку. ВIДЕО
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На південному напрямку бійці підрозділу Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили російський бронетранспортер БТР-80.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку командування ССО.
"На південному напрямку, під час проведення спеціальної розвідки на тимчасово окупованій території, бойова група ССО України натрапила на ворожу позицію. Виявлені там російський БТР та особовий склад окупантів знищили миттєво за лічені хвилини. Після цього оператори підрозділу ССО України вирушили далі, продовжуючи воконувати своє основне завдання", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+35 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар09.09.2022 20:01
+20 Валентина Саюн c856325a
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+18 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар09.09.2022 20:03
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Слава ЗСУ!
и поехал убивать
отец хотел чтоб ****** сына
ведь на кону стояла машина
сын хотел убивать
вышло наоборот
зато новая лада
стоит у прогнивших ворот
папа маму катает
на новой машине
глубоко им насрать
на погибшего сына