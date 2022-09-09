Обстріл лікарні на Сумщині: російська ракета поцілила у терапевтичне відділення, вісім поранених. ВIДЕО

Внаслідок сьогоднішнього ворожого ранкового ракетного удару по Великій Писарівці на Сумщині поранення дістали восьмеро людей.

Про це повідомив у телеграмі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Вибух у Великій Писарівці пролунав сьогодні близько 9 ранку.

Пряме потрапляння ракети було у терапевтичне відділення. Повністю зруйнований дах одноповерхової будівлі лікарні, пошкоджені стіни, вибиті вікна з рамами, згоріло майно всередині.

Постраждала від вибуху і будівля ліцею, два приватні будинки мирних мешканців та дитсадок, що поруч із лікарнею.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали авіаудару по лікарні на Сумщині. Приміщення зруйновано, є постраждалі. ФОТО

У будівлі садочку вибито понад 30 вікон. Постраждав харчоблок, котельня. Також кімнати всередині усіяні осколками від розбитих вікон. Пошкоджені і меблі всередині дитсадка. На щастя, дітей у цьому садочку не було.

Але поранено восьмеро людей, травми різного ступеня тяжкості. Медики нині надають допомогу", - розповів він.