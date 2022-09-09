61 100 98
"Десь за Ізюмом": Танк окупантів після зустрічі з бійцем ССО тікає, загубивши частину екіпажу. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережі з’явилося відео наслідків зустрічі російського танку з українським бійцем ССО на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У відео йдеться, що події відбуваються "десь за Ізюмом" на Харківщині. Російський танк після зустрічі зі українським спецпризначенцем на ходу розгубив частину екіпажу, а потім в'їхав у дерево.
Топ коментарі
+78 Олександр Дніпро
показати весь коментар09.09.2022 23:27
+69 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар09.09.2022 23:34
+61 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар09.09.2022 23:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
·
25 авг. 2014 г.
Сначала их приучили включать телевизор, приходя домой.
Потом заставили верить, что черное - это белое.
Потом отправили на войну.
После их закопали.
За ситуацией вокруг Купянска/Изюма нервно наблюдают жители Стаханова, Брянки, Алчевска, Кировска и др. соседних н.п.
Дело в том, что в этом районе еще с весны дислоцируются полки мобиков, отловленных именно в этих городах.
Все понимают, что они смертники, надежда только на плен.
Client1488/666@client1488
у них есть вполне нормальный вариант - открыть второй фронт из тыла и пойти навстречу ЗСУ, освобождая свои территории от расейских оккупантов
Тут також шедевр
может поэтому руzzкие стали так быстро бегать в разные стороны, как зайцы - налегкЕ
"жест дохлой моли" так сказать....
только есть маленькая проблемка - об этом уже весь инет знает.....
АНДРІЙ ІЛЬЕНКО
Вперше за весь час дозволю собі написати про контрнаступ.
Бо сьогодні вже було офіційне зведення Генштабу з чималою кількістю конкретики.
Попереду ще багато днів, тижнів і місяців війни. Важких і виснажливих боїв. На жаль, гірких втрат.
Але те, що зараз робить Українське Військо - це фантастика.
Враховуючи реалії та всі обставини - це фантастика.
Про це будуть писати усі підручники воєнної історії світу.
Ми живемо в найбільш героїчну добу української історії - Остаточних Визвольних Змагань.
Героям Слава!
знают, падлы, что можно изжариться до состояния углей.
фантомные страхи. у орков уже на уровне панических рефлексов.
а у выживших орков эти страхи пропишутся в геномах.
Виявити. Розкрити. Оприлюднити.
колаборанти, рашистськi пропагандони та iншi гидота, яку потрiбно знищити.
https://evocation.info/uk/
Як я люблю казати: «тікав втрачая лапті».
Оце справжня расєйська нєпобєдімая армія 😅