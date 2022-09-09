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"Десь за Ізюмом": Танк окупантів після зустрічі з бійцем ССО тікає, загубивши частину екіпажу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі з’явилося відео наслідків зустрічі російського танку з українським бійцем ССО на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У відео йдеться, що події відбуваються "десь за Ізюмом" на Харківщині. Російський танк після зустрічі зі українським спецпризначенцем на ходу розгубив частину екіпажу, а потім в'їхав у дерево.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+78
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09.09.2022 23:27
+69
орки нашим в Балаклее арсенальчик хороший подарили.....
"жест дохлой моли" так сказать....
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09.09.2022 23:34
+61
Ето шедевр...
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09.09.2022 23:26
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09.09.2022 23:24 Відповісти
ты каким то чудом за посты о маланцах не забанен... один из них или в теме?
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09.09.2022 23:39 Відповісти
счётчик факапов не превысил, видимо
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09.09.2022 23:58 Відповісти
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10.09.2022 00:17 Відповісти
Не мішайте росіянам українські мухомори їсти.І чому вони українські мухомори їдять,вони,що їх в наших лісах садили?За мухомори-кожному по 15 років тюрми.
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10.09.2022 02:07 Відповісти
Он в принципе наш. Но с *********.
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10.09.2022 01:28 Відповісти
Кацапы, ви той мільярд дерев заджали, що тепер ламаєте їх?
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10.09.2022 00:49 Відповісти
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10.09.2022 07:53 Відповісти
ліхо
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09.09.2022 23:25 Відповісти
не повезло дереву
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09.09.2022 23:26 Відповісти
Котрому з них?
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09.09.2022 23:48 Відповісти
Там всі Буратіни
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10.09.2022 06:35 Відповісти
на якому кінець відео
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10.09.2022 10:18 Відповісти
Ой, лихо, Микола бомбу мав під стріхом...
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10.09.2022 09:35 Відповісти
танковий біатлон?
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10.09.2022 10:20 Відповісти
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09.09.2022 23:26 Відповісти
Ето шедевр...
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09.09.2022 23:26 Відповісти
Внук подпольщицы.@bomvehcnogosna

·

25 авг. 2014 г.

Сначала их приучили включать телевизор, приходя домой.
Потом заставили верить, что черное - это белое.
Потом отправили на войну.
После их закопали.
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09.09.2022 23:58 Відповісти
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09.09.2022 23:27 Відповісти
східний@samotniyskhid

За ситуацией вокруг Купянска/Изюма нервно наблюдают жители Стаханова, Брянки, Алчевска, Кировска и др. соседних н.п.
Дело в том, что в этом районе еще с весны дислоцируются полки мобиков, отловленных именно в этих городах.
Все понимают, что они смертники, надежда только на плен.

Client1488/666@client1488

у них есть вполне нормальный вариант - открыть второй фронт из тыла и пойти навстречу ЗСУ, освобождая свои территории от расейских оккупантов
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10.09.2022 00:15 Відповісти
они без бутылки такое решение вряд ли в состоянии принять.
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10.09.2022 00:23 Відповісти
Це стадо не здатне самостійно мислити та діяти без пастуха та собак-вівчарок.
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10.09.2022 00:48 Відповісти
будь ласка, не зрозумійте неправильно. це не паніка. це олімпійський рівень «тактичне переставлення».
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10.09.2022 05:58 Відповісти
Був би мозок - був би струс, а так просто повсирались.
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09.09.2022 23:27 Відповісти
Сбить такое дерево просто стрессом не отделаются. А тех пассажиров которые сверху сидели привалившим деревом все кишки размазало
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09.09.2022 23:29 Відповісти
Вот твари кацапские, что творят... Это-же историческое дерево, оно первое из того-самого миллиарда.
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10.09.2022 13:48 Відповісти
Трьохсоті будуть, а може й ще кращі(200ті).
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09.09.2022 23:30 Відповісти
Вони постогнуть трошки і перетворяться на 200-х...
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09.09.2022 23:51 Відповісти
Матушкє расєї треба багато калік.
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10.09.2022 00:50 Відповісти
https://t.me/operativnoZSU/40776

Тут також шедевр
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10.09.2022 00:14 Відповісти
Дриснули залишками мозку, щоб легше тікати було
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10.09.2022 05:51 Відповісти
Танкіст вирішив дріфтонути , а гусениці на літні не змінив .
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09.09.2022 23:28 Відповісти
здристанути))
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09.09.2022 23:32 Відповісти
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09.09.2022 23:29 Відповісти
ну от, всрались в нові галіфе
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09.09.2022 23:30 Відповісти
Хто був на танку роздавило деревом.
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09.09.2022 23:30 Відповісти
это если повезло...!)))
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09.09.2022 23:43 Відповісти
Мабуть дерево танк не зупинило.
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09.09.2022 23:55 Відповісти
Руzкие сваих не бросают а равномерно разбрасывают как удобрение. Есть еще видео как рузкие на переправе так драпали что подавили танками своих а потом застряли в реке.
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09.09.2022 23:31 Відповісти
Шапито армия. В этом видео прекрасно все. И своих не бросили и концовка. Можно на Оскар отправлять на лучшую комедийную короткометражку.
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09.09.2022 23:32 Відповісти
Это такой кацапский биатлон. Танковый. Кто быстрее убежит от ВСУ и останется живой.
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10.09.2022 13:50 Відповісти
Это просто эпично!
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09.09.2022 23:32 Відповісти
..не узнаю вторую армию в мире без стиральных машин.. ,
может поэтому руzzкие стали так быстро бегать в разные стороны, как зайцы - налегкЕ
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09.09.2022 23:34 Відповісти
орки нашим в Балаклее арсенальчик хороший подарили.....
"жест дохлой моли" так сказать....
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09.09.2022 23:34 Відповісти


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09.09.2022 23:56 Відповісти
так точно, товарищ генерал!
только есть маленькая проблемка - об этом уже весь инет знает.....
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09.09.2022 23:59 Відповісти
или ты надеешься на то, что орки с перепугу забыли где его оставили? ))
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10.09.2022 00:02 Відповісти
думаю, что расслабляться не стоит No comment
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10.09.2022 00:06 Відповісти
а я думаю, что, раз бойцы фотку выложили, то его уже там нет....
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10.09.2022 00:09 Відповісти
И слава Богу

АНДРІЙ ІЛЬЕНКО

Вперше за весь час дозволю собі написати про контрнаступ.

Бо сьогодні вже було офіційне зведення Генштабу з чималою кількістю конкретики.

Попереду ще багато днів, тижнів і місяців війни. Важких і виснажливих боїв. На жаль, гірких втрат.

Але те, що зараз робить Українське Військо - це фантастика.

Враховуючи реалії та всі обставини - це фантастика.

Про це будуть писати усі підручники воєнної історії світу.

Ми живемо в найбільш героїчну добу української історії - Остаточних Визвольних Змагань.

Героям Слава!
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10.09.2022 00:10 Відповісти
Было видео, как этот склад загружали и вывозили.
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10.09.2022 09:09 Відповісти
Мабуть то інший.
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10.09.2022 16:27 Відповісти
не, друг, тут я тебе подсказать ничего не могу..... )
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10.09.2022 00:10 Відповісти
гарний улов, терміново переносьте в іншу дислокацію.
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10.09.2022 00:36 Відповісти
2 армия цирка
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09.09.2022 23:35 Відповісти
Да и х¥й оркам в сраку! Надеюсь, что ССО их дотянули. И, скорее всего, так и случилось. Эти мальчики впустую ходить не любят. Шана!
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09.09.2022 23:38 Відповісти
Русский оккупант пошел пописать. Увидел бойца ЗСУ - заодно и покакал.
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09.09.2022 23:38 Відповісти
И оперативненько так, жиденьким. Не снимая портки.
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10.09.2022 13:53 Відповісти
обоссаные орки встретив солдата ВСУ потеряли орентацию в пространстве и решили спмоликвидироваться...Видео супер!
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09.09.2022 23:38 Відповісти
****, не матрос=) и нашел же одно дерево, олигофрен =)
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09.09.2022 23:39 Відповісти
Дерево было бандеровское - само дорогу танчику перебежало.
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09.09.2022 23:44 Відповісти
Авжеж! Загубивши частину екіпажу. Подивіться в другій половині відео, там наші обабіч дороги в кущах ведуть по орках вогонь.
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09.09.2022 23:42 Відповісти
На 0,19-0,20 сек видно на дорозі сліди від прильоту куль
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10.09.2022 17:36 Відповісти
все як на маневрах - скинув десант та гарно за маскувався ! відмінно !
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09.09.2022 23:45 Відповісти
гвардейская кантемировская. Так и деревьев не хватит. На чем вешать будем ? Опять на смереках.
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09.09.2022 23:48 Відповісти
Зачем вешать? Не эстетично, вонять жеж будет. Лучше топить - и не воняет, и раки с сомами откормятся. Сомячье deep fry - дуже смачно, могу рецепт дать, просто, быстро и вкусно.
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09.09.2022 23:52 Відповісти
Так смереки в Карпатах ростуть. І за чий рахунок ви орків туди повезете?
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10.09.2022 00:06 Відповісти
Смереки мобильные на трейлерах, подарочный экспресс по всем территориям.
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10.09.2022 01:20 Відповісти
Конченные ублюдки
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09.09.2022 23:53 Відповісти
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09.09.2022 23:54 Відповісти
То з танку (на повному ходу) вони ще живі падали, чи вже підстрелені?
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09.09.2022 23:56 Відповісти
Там на узбіччі хлопці з перфораторами були.
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10.09.2022 16:20 Відповісти
не украинского бойца ССО они испугались а прилета возможного джавелина-нлава или другого птура.
знают, падлы, что можно изжариться до состояния углей.
фантомные страхи. у орков уже на уровне панических рефлексов.
а у выживших орков эти страхи пропишутся в геномах.
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09.09.2022 23:58 Відповісти
Жалко у хлопца Джавелина под рукой небыло ((
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10.09.2022 00:02 Відповісти
Фишка в том что орки этого не знали. Потому и стали тикать да сыпаться так, как будто в них уже что то летит
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10.09.2022 00:04 Відповісти
Они испугались что будет прилет и повыпрыгивали
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10.09.2022 00:04 Відповісти
Схоже , що попадали вони від черги з автомата
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10.09.2022 00:06 Відповісти
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10.09.2022 00:17 Відповісти
За кожним злочином стоять конкретні люди

Виявити. Розкрити. Оприлюднити.

колаборанти, рашистськi пропагандони та iншi гидота, яку потрiбно знищити.

https://evocation.info/uk/
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10.09.2022 00:21 Відповісти
Лучшая комедия этого года
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10.09.2022 00:23 Відповісти
Це вам не "танковий біатлон". ***** не оцінить.
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10.09.2022 00:23 Відповісти
Премію Дарвіна!
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10.09.2022 00:29 Відповісти
Броня крєпка і лаптєтанкі бистри!

Як я люблю казати: «тікав втрачая лапті».
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10.09.2022 00:34 Відповісти
тiкав поперед властного вiзгу...теряя портки с онучами.
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10.09.2022 00:43 Відповісти
кацдіди у захваті від онучіків і все сперечаються - хто ж біг на схід швидше.
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10.09.2022 00:50 Відповісти
Єпізод з орками і танчиком , просто супер
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10.09.2022 01:00 Відповісти
Не, ну нормально. Я выкладываю ссылку на видео в комментах, тремя часами раньше. И у меня шесть лайков. Цензор, игде мои 25 гривен?А? Мне положено как... , Этот, ИПСОШНИК. да? Я требую продолжения банкета!
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10.09.2022 01:32 Відповісти
Росіяни,що те дерево садили? У них дозвіл на знесення дерева був?Танк на штрафмайданчик,росіян живих в тюрму,хай гроші на нове дерево заробляють.
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10.09.2022 02:16 Відповісти
Давно так не смеялась! Это ж надо так драпать
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10.09.2022 08:09 Відповісти
воно саджало те дерево, щоб його ламати?
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10.09.2022 10:36 Відповісти
Оскар.
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10.09.2022 13:54 Відповісти
Це називається: усипка, утечка, усушка, утруска - той самий момент, коли окупанти в Iзюмi самi, як iзюм
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10.09.2022 14:22 Відповісти
Смачний та корисний продукт ізюм..,але росіянцям, він ще доооовго буде не до смаку.
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10.09.2022 17:55 Відповісти
б..ть, ты его сажал, дерево то? Не знаю как вам, а мне очень тяжело видеть, как эти ублюдки нашу землю засрали. Ломать - дело нехитрое, ломать - не строить
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10.09.2022 22:42 Відповісти
🤣
Оце справжня расєйська нєпобєдімая армія 😅
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10.09.2022 23:58 Відповісти
Там двоє бійців ССО, перший загинув , інший на повороті , чоловік мій, отримав важке поранення і помер ..
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02.05.2023 12:35 Відповісти
 
 