"Десь за Ізюмом": Танк окупантів після зустрічі з бійцем ССО тікає, загубивши частину екіпажу. ВIДЕО

У мережі з’явилося відео наслідків зустрічі російського танку з українським бійцем ССО на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У відео йдеться, що події відбуваються "десь за Ізюмом" на Харківщині. Російський танк після зустрічі зі українським спецпризначенцем на ходу розгубив частину екіпажу, а потім в'їхав у дерево.