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ЗСУ полонили капітана танкової роти: витягнули з палаючого танка. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України витягнули з охопленого полум’ям танка і взяли в полон російського капітана танкової роти.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

На записі можна побачити полоненого російського командира, якого захопили українські захисники.

Військові на відео зазначили, що витягли офіцера-окупанта з палаючого танка і цим врятували йому життя.

Увага! На відео є ненормативна лексика.

Також дивіться: Нацгвардійці на Харківщині взяли у полон двох бойовиків "ЛНР". ФОТОрепортаж

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+48
Бальзам для вух
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10.09.2022 12:55
+43
Є в полоні і наші хлопці,за них теж треба думати.
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10.09.2022 12:50
+37
Толик очень хочет сгореть в ядерном пепле? Ну так может пусть приедет на ЗАЭС пока можно и бросится в реактор? Реально черти эти кацапы. Рассуждать о ядерной войне и вообще не осознавать что же это собственно такое. В тайге надеются отсидеться. Долбо@бы 🤦
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10.09.2022 13:05
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А Вы по себе о других не судите
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10.09.2022 15:32 Відповісти
а шо ви така активна?
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10.09.2022 15:58 Відповісти
кацапам посрати на своїх, вони ще й раді, що їх тут полікують нагодують, а вони може собі заберуть і знову на війну
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10.09.2022 15:48 Відповісти
частіше треба закусувать
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10.09.2022 16:01 Відповісти
Не судите всех по себе
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10.09.2022 16:13 Відповісти
Сходите к доктору )
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10.09.2022 16:32 Відповісти


10.09.2022 17:23

вас це теж касается, здоровая наша- ненаша
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10.09.2022 17:25 Відповісти
А як ти пропонуєш визволяти тих же Азовців і інших захисників Маріуполя?
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10.09.2022 13:10 Відповісти
Не буду коментувати - може розвідка знае шо робити і без нас
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10.09.2022 13:18 Відповісти
А їх на крота д'єрмака обміняти!
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10.09.2022 13:30 Відповісти
Не думаю, що полонений дєрмак являє якусь цінність для кацапів. Як активний агент - так, але не для обміну.
Згадайте медведчука - після ув·язнення нікому на росії він став не потрібний.
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10.09.2022 13:56 Відповісти
А що Вам не подобается в пропозиції ? І чому він ТИТУШКА ? Ви хоч розуміете , що це значить ?

Anders ********

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Реєстрація: 22.04.2022
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10.09.2022 14:03 Відповісти
Ви хіба не бачите, що цьому тролю насрати на наших воїнів у москальському полоні? вона прямо пропонує уподібнюватися рашистським виродкам.
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10.09.2022 21:04 Відповісти
Шото я не бачила, шоб ви про АЗОВЦІВ турбувались , як про кацапів турбуєтесь .

а Вот над азовцами геноцидят орки контретно‼️‼️‼️

а ви тут на 2 сторінки пістеж зробили « ой, не робить больно кацапам»
лепше би 2 сторінки писали - не робить больно азовцам
ВИ - кацапський троль😡😡😡
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11.09.2022 10:39 Відповісти
Запхайте його назад ...
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10.09.2022 12:50 Відповісти
а що так можна?
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10.09.2022 13:33 Відповісти
його різати на щматкі треба а не рятувати
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10.09.2022 12:51 Відповісти
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10.09.2022 12:53 Відповісти
За цоьго прапора взагалі нічого не дадуть - от як би він у С300 всунув координати белгорода, або ростова - тоді - так. А так - алкаш, або нарік.
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10.09.2022 15:35 Відповісти
це актор.....
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10.09.2022 21:05 Відповісти
а коли б не витягли, вже післязавтра опариші смакували би жаркоє ))
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10.09.2022 12:54 Відповісти
Хлопці попіклувались про лисиць і диких псів - в них же може бути печія від смаженого.
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10.09.2022 16:38 Відповісти
Хай би згорів, ****
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10.09.2022 12:54 Відповісти
Бальзам для вух
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10.09.2022 12:55 Відповісти
Толик очень хочет сгореть в ядерном пепле? Ну так может пусть приедет на ЗАЭС пока можно и бросится в реактор? Реально черти эти кацапы. Рассуждать о ядерной войне и вообще не осознавать что же это собственно такое. В тайге надеются отсидеться. Долбо@бы 🤦
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10.09.2022 13:05 Відповісти
Проте, зайве підтвердження головної руснявої скрєпьі - понтьі....
як терористична русня виглядає в геополітиці)))
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10.09.2022 13:15 Відповісти
він мать забув, як його земляки порили окопів у Рудому лісі? москаль - дебіл
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10.09.2022 15:27 Відповісти
Как же те тупорогие уже заколебали.
Они не помнят, что у "Вашингтона" тоже есть ядерное оружие? Они не помнят, что у Великобритании есть ядерное оружие?

Те гнилые гопники не понимают, что ядерный пепел будет не только в США, но и по всей здоровенной кацапской недоимперии?

Или в их крохотных подобиях мозгов не умещается очевидная мысль, что если кацапы применят ЯО по США - США применит ЯО по кацапам?

Кацапам реально настолько надоела их бесцельная нищая жизнь, что они готовы сдохнуть в ядерном пепле ради призрачной перспективы оккупировать Украину? Дебилы, бл*.
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10.09.2022 13:19 Відповісти
"С нами Бог".. С тобой - Х..й!
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10.09.2022 14:00 Відповісти
...-х..йло!
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10.09.2022 15:01 Відповісти
,,,С нами БОГ,,, . Забыл сучёныш одну тему---очень сильную и лютую в теме БОГА. А когда 4 сестер родных с родным братом что на руках держали инвалида, а мама и папа за спиной стояли детей своих, а изуверы косматые с 2 метров лупили с трехлинеек---забыл гнида?! Так Бог с тех пор ушел с ваших мест! Еще тысячу храмов постройте---не вернётся! Но колени твари все на 40 дней станьте и отмаливайте! А он сверху может и подумает---но врядли.
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10.09.2022 16:30 Відповісти
Бог покинув їх набагато раніше
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10.09.2022 16:40 Відповісти
у мене таке враження що він до них і не являвся. певно знав ( а він все знає), що то марна справа - з андрофагів зробити людей.
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11.09.2022 10:55 Відповісти
"с нами бох" сильно напоминает gott mit uns или что там у немцев на ремнях было?
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10.09.2022 22:33 Відповісти
чому ні? адже німці не стали володарями інших і з часом вже живуть так, що пабєдітєлі заздрять їм.
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11.09.2022 10:57 Відповісти
Хороший пример того, что в Украине живут люди, а в кацапендрии звери.
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10.09.2022 12:58 Відповісти
******* если его обменять можна хотя бы на троих ввиду того что оно числится капитаном. Хотя...капитан у кацапов-это как уборщица в казарме ВСУ за минималку(без обид для последней)
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10.09.2022 13:00 Відповісти
Вытащить надо было но не сразу, ватник должен быть немного прожаренный, а не сырой.
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10.09.2022 13:01 Відповісти
Да, кабдзон таким, сыроватым, не очень рад будет, он любит, чтоб буряты были с корочкой
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10.09.2022 14:03 Відповісти
Схоже, полум'я гасили прямо на морді оленя підручними засобами - люблю наших військових за доброту.
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10.09.2022 13:05 Відповісти
Теперь он должник за свою непутевую жизнь , перед цими пацанами)
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10.09.2022 13:07 Відповісти
хай би згорів, нах. він потрібен? чи може танк врятували?
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10.09.2022 13:09 Відповісти
Він потрібен. Офіцерів кацапи залюбки міняють. Нагадати вам, скільки захисників Маріуполя ще у полоні?
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10.09.2022 13:14 Відповісти
А тобі треба нагадати хто їх туди здав!!!
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10.09.2022 13:33 Відповісти
Ну так після Перемоги прийдеш туди, і спитаєш!
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10.09.2022 16:57 Відповісти
Є два варіанти війни: 1-й - ми переможці, всих наших воїнів і так відпускають... 2-й - переможці кацапи - ми всі стаємо їх рабами(хто виживе) Чую й читаю спекуляції про нашиз Героїв- азовців... їх багато наміняли? тільки вбили в оленівці.... чим більше здохне кацапів тим легче дихати нам і Світу.
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10.09.2022 23:06 Відповісти
"про нашиз Героїв- азовців... їх багато наміняли?"

Сьогодні дивився інтерв'ю з одним з них - з тих, кого вже обміняли. Обміняли їх не достатньо, бо з травня по серпень ми полонили небагато кацапів на обмін. Зараз полонені з'явилися, а значить зв'явився і обмінний фонд, який цікавий кацапам.
Що ж до перемоги - тут питання - де буде вважатися перемога - якщо вихід на кордон 23.02.22 - ніхто нам полонених за так не поверне, якщо вихід на кордон 2013, що найбільш вірогідно - також полонених можуть або не повернути, або вбити, якщо не будемо міняти. А якщо ви вважаєте перемогою тільки знищення РФії - то цей варіант не дуже реалістичний.
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11.09.2022 00:48 Відповісти
Шкода до не сгорі
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10.09.2022 13:10 Відповісти
судя по перелому носа, подушка безопасности не открылась ))) ударился хрюкалом в бибикалку )))))))
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10.09.2022 13:12 Відповісти
все одно ця **** обгоріла не буде дякувати...
хіба на обмін?
а хтось же з наших хлопчиків ризикував, витягуючи це лайно...
скільки ж людяності в наших воїнах...
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10.09.2022 13:15 Відповісти
Звісно, обмінний фонд треба, але .... Як показує історія, постійно наша доброта потім нам же боком і вилазить. Згоріла б ця тварина - більше б точно в Україну не приперлася.
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10.09.2022 13:16 Відповісти
Яка ненормативна, це як музика після бою.
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10.09.2022 13:17 Відповісти
Людяність.
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10.09.2022 13:21 Відповісти
Ось в чому і полягає різниця між цивілізованим світом і кацапською ордою.
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10.09.2022 13:26 Відповісти
Фігня, нафер його витягували! Воду тільки витрачати!
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10.09.2022 13:27 Відповісти
Хіба б орки наших так рятували??!
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10.09.2022 13:33 Відповісти
є кадри з Іловайська 2014 року , коли наш поранений просить води , а його б'ють і сміються .
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10.09.2022 13:50 Відповісти
Так не надо и вам стать скотами. Это и есть главное отличие между цивилизацией и Мордором.
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10.09.2022 14:31 Відповісти
бачиш з худобою не можно поводитись по-людські ! не садять свиню за стіл . почитай Шевченка - кацапу ти даєш води , а він вже сере на порозі ...
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10.09.2022 14:40 Відповісти
Щось не зрозуміло,чому не виконується наказ головнокомандуючого-жаріть шашликі.А обм.фонду,набрали під Балаклією,хоч закатуй під асфальт,нема куди дівать.
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10.09.2022 13:40 Відповісти
Эмоции эмоциями, но если добивать пленных, будем такие же, как они. Оно нам надо, воинам света?
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10.09.2022 13:48 Відповісти
Дійсно, не треба бути подібними до кацапів.
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10.09.2022 14:04 Відповісти
Обменный фонд растет...хотя крысы кремля хоть рядовые хоть офицеры ломанного гроша не стоят...
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10.09.2022 13:52 Відповісти
Пленный рашофицер-особый пленный..За него можно освободить из плена офицера ВСУ
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10.09.2022 14:53 Відповісти
Как говорил Иосиф Джугашвили --" у нас пленных нет. Есть изменники
родины." А ему вторил его мясник( Жуков) --" семьи попавших в плен
следует понижать в правах и отправлять в ГУЛАГ."
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10.09.2022 14:22 Відповісти
А как же новая лада?
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10.09.2022 14:30 Відповісти
на що?)
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10.09.2022 15:05 Відповісти
**** , эта тварь стреляет по гражданским , дети не дети , сколько погибло не винных , и ему воды дают , ни куя не понимаю ? А , солярки впасть залить , не пробовали...Это , не курсант , это ***** со стажем....
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10.09.2022 16:26 Відповісти
"пишу из горящево танка, за меня должны Гранту дать, проверьте толщиномером чтобы не шпаклёваная была, а то они и там ******"..
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10.09.2022 17:14 Відповісти
рановато бурятинку из печки достали, непрожареная.
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10.09.2022 22:35 Відповісти
Це пророцтво 😁
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11.09.2022 00:02 Відповісти
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