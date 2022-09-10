ЗСУ полонили капітана танкової роти: витягнули з палаючого танка. ВIДЕО

Захисники України витягнули з охопленого полум’ям танка і взяли в полон російського капітана танкової роти.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

На записі можна побачити полоненого російського командира, якого захопили українські захисники.

Військові на відео зазначили, що витягли офіцера-окупанта з палаючого танка і цим врятували йому життя.

Увага! На відео є ненормативна лексика.

Також дивіться: Нацгвардійці на Харківщині взяли у полон двох бойовиків "ЛНР". ФОТОрепортаж