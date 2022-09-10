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ЗСУ полонили капітана танкової роти: витягнули з палаючого танка. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України витягнули з охопленого полум’ям танка і взяли в полон російського капітана танкової роти.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
На записі можна побачити полоненого російського командира, якого захопили українські захисники.
Військові на відео зазначили, що витягли офіцера-окупанта з палаючого танка і цим врятували йому життя.
Увага! На відео є ненормативна лексика.
Топ коментарі
+48 аспм мпри
показати весь коментар10.09.2022 12:55
+43 Алексей 71bee35c
показати весь коментар10.09.2022 12:50
+37 Garry Grant
показати весь коментар10.09.2022 13:05
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10.09.2022 17:23
вас це теж касается, здоровая наша- ненаша
Згадайте медведчука - після ув·язнення нікому на росії він став не потрібний.
Anders ********
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Реєстрація: 22.04.2022
а Вот над азовцами геноцидят орки контретно‼️‼️‼️
а ви тут на 2 сторінки пістеж зробили « ой, не робить больно кацапам»
лепше би 2 сторінки писали - не робить больно азовцам
ВИ - кацапський троль😡😡😡
як терористична русня виглядає в геополітиці)))
Они не помнят, что у "Вашингтона" тоже есть ядерное оружие? Они не помнят, что у Великобритании есть ядерное оружие?
Те гнилые гопники не понимают, что ядерный пепел будет не только в США, но и по всей здоровенной кацапской недоимперии?
Или в их крохотных подобиях мозгов не умещается очевидная мысль, что если кацапы применят ЯО по США - США применит ЯО по кацапам?
Кацапам реально настолько надоела их бесцельная нищая жизнь, что они готовы сдохнуть в ядерном пепле ради призрачной перспективы оккупировать Украину? Дебилы, бл*.
Сьогодні дивився інтерв'ю з одним з них - з тих, кого вже обміняли. Обміняли їх не достатньо, бо з травня по серпень ми полонили небагато кацапів на обмін. Зараз полонені з'явилися, а значить зв'явився і обмінний фонд, який цікавий кацапам.
Що ж до перемоги - тут питання - де буде вважатися перемога - якщо вихід на кордон 23.02.22 - ніхто нам полонених за так не поверне, якщо вихід на кордон 2013, що найбільш вірогідно - також полонених можуть або не повернути, або вбити, якщо не будемо міняти. А якщо ви вважаєте перемогою тільки знищення РФії - то цей варіант не дуже реалістичний.
хіба на обмін?
а хтось же з наших хлопчиків ризикував, витягуючи це лайно...
скільки ж людяності в наших воїнах...
родины." А ему вторил его мясник( Жуков) --" семьи попавших в плен
следует понижать в правах и отправлять в ГУЛАГ."