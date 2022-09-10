ЗСУ підняли український прапор над визволеною від окупантів Балаклією. ВIДЕО

У Балаклії Харківської області військові та влада підняли український прапор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Балаклія - це Україна! Сьогодні спільно із військовими на чолі з командуванням Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським підняли український прапор.

Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося", - йдеться в повідомленні.

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