ЗСУ підняли український прапор над визволеною від окупантів Балаклією. ВIДЕО
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У Балаклії Харківської області військові та влада підняли український прапор.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Балаклія - це Україна! Сьогодні спільно із військовими на чолі з командуванням Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським підняли український прапор.
Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+27 аспм мпри
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+26 Мобильный крематорий
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+26 Алекс Мышкевич
показати весь коментар10.09.2022 13:39
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-Российское подкрепление, брошенное на харьковское направление, разгромлено
Заместитель министра финансов РФ озвучил цифры, которые скрывают от населения.
-А до Хутора Михайловского далеко?
-Вже ні.
Їм це лайно самим нах не треба...
ЗЫ. ВСУ переписывают учебники по военному искусству, народ Украины пишет мировую историю. Так, лирическое отступление.