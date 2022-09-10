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ЗСУ підняли український прапор над визволеною від окупантів Балаклією. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Балаклії Харківської області військові та влада підняли український прапор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Балаклія - це Україна! Сьогодні спільно із військовими на чолі з командуванням Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським підняли український прапор.

Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупант про втечу з Харківщини: "202-й полк под Балаклеей ушел в Луганск, а половина в плен попала", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
Kavkaz Center

-Российское подкрепление, брошенное на харьковское направление, разгромлено
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10.09.2022 13:27
+26
Новости очень позитивные и вдохновляющие, но не позволяйте эйфории взять верх. Это только начало, впереди ещё много работы
ЗЫ. ВСУ переписывают учебники по военному искусству, народ Украины пишет мировую историю. Так, лирическое отступление.
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10.09.2022 13:37
+26
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10.09.2022 13:39
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Kavkaz Center

-Российское подкрепление, брошенное на харьковское направление, разгромлено
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10.09.2022 13:27 Відповісти
Почти 50 тысяч погибших: в России «слили» тайный документ о потерях в войне.
Заместитель министра финансов РФ озвучил цифры, которые скрывают от населения.
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10.09.2022 14:37 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію можуть промити мозки рашистів-путіністів...
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10.09.2022 14:41 Відповісти
Діалог кацапа з українцем.
-А до Хутора Михайловского далеко?
-Вже ні.
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10.09.2022 13:29 Відповісти
в Хуторі Михайлівському кацапів не було , тільки гради прилітали ! і залізниця розібрана з лютого .
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10.09.2022 13:34 Відповісти
Героям слава!
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10.09.2022 13:29 Відповісти
Слава ЗСУ, слава УКРАЇНІ, слава її НАРОДУ!!!!
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10.09.2022 13:29 Відповісти
Генерале Сирський, респект за добру справу, за те що разом з захисниками подолали цей шлях,за план,якому повірили,за сльози радості. Бережіть Україну і бережіть людей
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10.09.2022 13:29 Відповісти
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10.09.2022 13:39 Відповісти
Це Людина з великої літери 👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👊🏼👊🏼❤️
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10.09.2022 13:57 Відповісти
коллаборанты бегут из Харьковской области в мордор, но их там не ждут.... а прикиньте шо будет, когда побежит бамбас!
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10.09.2022 13:32 Відповісти
Що цікаво кацапня їх маринує в чергах на в'їзд по кілька діб.
Їм це лайно самим нах не треба...
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10.09.2022 13:35 Відповісти
рашисти в ютюбі розказували, шо всі жителі з міста Купянська втікли від ЗСУ в так звану лднр,на автобусах ,бо хочуть жити з расєєй
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10.09.2022 13:36 Відповісти
Машин 400-500, а человек только 200. Наморадеренное спешат вывезти?
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10.09.2022 13:39 Відповісти
Хай Всевишній вбереже Ваші голови і освятить Вашу зброю, Українські Воїни.
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10.09.2022 13:34 Відповісти
СБУ менше клопоту сіяти через решето
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10.09.2022 13:36 Відповісти
"Замминистра" "информации" "ДНР" Безсонов подтвердил выход российских военных из Изюма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. По данным военкора, российские войска отходят за реку Оскол.
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10.09.2022 13:36 Відповісти
Новости очень позитивные и вдохновляющие, но не позволяйте эйфории взять верх. Это только начало, впереди ещё много работы
ЗЫ. ВСУ переписывают учебники по военному искусству, народ Украины пишет мировую историю. Так, лирическое отступление.
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10.09.2022 13:37 Відповісти
мы еще даже не начинали )))
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10.09.2022 13:41 Відповісти
Согласен. Главное скот в котле в плен не брать а убивать под визги уиииииииииии, ******* курв и в хвост и в пердак, гасить нах, без жалости
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10.09.2022 14:12 Відповісти
Да как жеж так, брали бакалею 2 месяца и тележки вон стоят, так по домашнему все было
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10.09.2022 14:11 Відповісти
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10.09.2022 14:28 Відповісти
Победа есть победа! Слава ЗСУ! Дружок у меня в Балаклее ещё армейский остался Саша, последний раз виделись в 1974г, потом созванивались, потом я ушел в далекие места включая экватор. Рад очень за Балаклею. А теперь о том же что и последние 2 дня. И не столь ненавязчиво, а очень настойчиво. Почему при разрабатывании этой военной операции не было включено освобождение Старого Салтова и конечно Волчанска??? И за моим вопросом стоят все те харьковчане, что никуда не выезжали и оставались в родном городе! И те кто выехали меня поддержат тем более! ПОЧЕМУ???
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10.09.2022 14:59 Відповісти
 
 