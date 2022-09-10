Українські траси слугують смугами для винищувачів ЗСУ. ВIДЕО

Повітряні сили ЗСУ використовують автошляхи замість злітних та посадкових смуг.

Відео зльотів та посадок українських винищувачів опубліковане в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Використання автомобільних шляхів дозволяє українським військовим льотчикам бути більш мобільними, йдеться в дописі.