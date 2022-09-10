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Українські траси слугують смугами для винищувачів ЗСУ. ВIДЕО
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Повітряні сили ЗСУ використовують автошляхи замість злітних та посадкових смуг.
Відео зльотів та посадок українських винищувачів опубліковане в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Використання автомобільних шляхів дозволяє українським військовим льотчикам бути більш мобільними, йдеться в дописі.
Топ коментарі
+123 Максім ХОЙ 07fb0949
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+86 Віталій Маркович
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+62 Владимир Николенко 123e1460
показати весь коментар10.09.2022 15:42
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Будь ласка, зачекайте...
Літаку потрібне електроживлення, ПММ, озброєння, техобслуговання, яких немає на звичайних дорогах.
Oleksandr Ievtushenko Літаку потрібне електроживлення, ПММ, озброєння, техобслуговання, яких немає на звичайних дорогах.
А на НЕЗВИЧАЙНИХ дорогах воно може бути?
Частина автошляху, яка використовується в якості аеродрому підскоку та обладнана відповідним устаткуванням вже є тимчасовою ВПП, а ніяк не автошляхом.
Посадка на діючу трасу можлива саме в тому випадку який я описав.
Єдине чому я не припиняю дивуватися, так це безглуздості українських журналістів щодо військової тематики (особливо авіації) та різної шолупоні, яка на це ведеться.
Навіщо мені переказувати те, що я вже написав вище?
Нанесення удару по аеродрому аж ніяк не робить цей аеродром непридатним. На це потрібно набагато більше часу та ресурсів, ніж на його відновлення. За весь час війни, кацапи ще жодного аеродрому не вивели з ладу більше ніж на декілька діб.
Я не користуюся здогадками, і мені точно не потрібні савєти якихось балаболів.
Щоб зруйнувати ЗПС - треба тони спеціалізованих ***********, а не якась умовна "ракета". Але навіть значні пошкодження ЗПС досить швидко ліквідуються, гарний примір тому Чорнобаївка.
За шкірки будеш своїх собак тягати, з якими у тебе однаковий рівень розвитку.
Для того, щоб зруйнувати бетонну ЗПС потрібні ********** із заглибленням та затримкою у підриві. Але навіть пошкоджені таким чином ЗПС досить швидко відновлюються до стану, коли з них можуть працювати винищувачі та штурмовики.
Але я не збираюся тут проводити лікбєз для тупорилого ідіота, який знаходиться на нульовому рівні і навіть не знає елементарних термінів.
Знайди собі якогось ламера (їх тут трохи менше ніж усі) і спробуй його здивувати своїми байками для бабусь. Мені твоя істерика нахер не здалася.
Це авіаційна ракета *повітря-земля*.... для враження НАЗЕМНИХ!! цілей!
Але твій вражаючий ідіотизм мені вже дуже знайомий! Не ти там лайном сходив , доказуючи мені, що в Іраку нема американських військ? Не з тобою..ішаком..була мова про Аль-Асад? І ти там щось варнякало про Іл-76.?... Не ти це був?
Якщо ти...то мови більш нема. Тут сопля з іменем Oleksandr Ievtushenko..... ))))
На цьому бесіда з тобою, конечним шизофреніком, закінчена.
Це розуміють навіть тупорилі кацапи, але знаходяться іще більш тупорилі екземпляри