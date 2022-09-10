УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15700 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
23 186 103
війна (56581) дезінформація (275) Харківщина (4286) Міноборони РФ (562)

Міноборони РФ назвало втечу на Харківщині "перегрупуванням" задля "досягнення мети спецоперації". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовим керівництвом РФ нібито ухвалено рішення перегрупувати війська в районах Балаклії та Ізюму "для нарощування зусиль на Донецькому напрямку".

Про це заявив , інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони РФ.

"Для досягнення заявлених цілей спеціальної військової операції зі звільнення Донбасу ухвалено рішення перегрупувати російські війська, що знаходяться в районах Балаклії та Ізюму для нарощування зусиль на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти підтвердили, що пішли з Ізюма

Мовляв, з цією метою "протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ" на окуповані території Донецької області.

"У ході цієї операції проведено низку відволікаючих та демонстраційних заходів із позначенням реальних дій військ. З метою недопущення шкоди російським військам, за противником завдавалася потужна вогнева поразка із застосуванням авіації, ракетних військ та артилерії. За три доби знищено понад дві тисячі українських та іноземних бойовиків, а також понад сто одиниць бронетехніки та артилерії", - запевняють у Міноборони РФ.

Нагадаємо, вже кілька днів триває контрнаступ української армії на Харківщині. Так, 8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію, окуповану від кінця лютого. Згодом стало відомо, що армія РФ тікає з Куп’янська та Ізюма.

Також читайте: Міноборони РФ закрило коментарі у соцмережах після успіхів ЗСУ на Харківщині

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+47
Велике будівнициво від Залужного: орка вкатали в землю
показати весь коментар
10.09.2022 17:49
+39
Паталогічні брехунці. )))
показати весь коментар
10.09.2022 17:38
+37
Так так, драпайте аж до бункера "чемоданного сруля", витягуйте його звідти і завершуйте "спецгоперацію" на гілляці.
показати весь коментар
10.09.2022 17:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Міноборони РФ назвало втечу на Харківщині "перегрупуванням" задля "досягнення мети спецоперації" Джерело: https://censor.net/ua/v3366299
показати весь коментар
11.09.2022 00:21 Відповісти
Импо 2022
показати весь коментар
11.09.2022 14:52 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
01.10.2022 17:20 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 