Розбиті українськими десантниками російські війська на Харківщині. ВIДЕО
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Командування ДШВ ЗСУ оприлюднило кадри того, як підрозділи російсько-окупаційних військ вщент розбиті українськими десантниками на Харківщині
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування ДШВ ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Спалена техніка, тіла окупантів та розбиті позиції. Перші кадри успішного наступу підрозділів 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗС України у Харківській області.
– Вони хотіли потягатись з десантниками, але їх спіткала невдача, – зазначають Захисники України".
Топ коментарі
+92 Артм Воронцов
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+76 Максім ХОЙ 07fb0949
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+68 Вася Шевченко f77d76ba
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Цікаво, на якому місті по швидкості втікання російська армія? )) Перша???
Пашинян:
- Владимир Владимирович! Присылайте скорее "защитников Арцаха"! Нас азербайджанцы обижают!
Путин:
- Не могу! Они у меня заняты - Украину от бандеравцев асвабаждают!
Молимось за Вас , дорогі наші Воіни 👍🏼💪👊🏼🙏🏼❤️
"Пишаюся нашими воїнами. Хлопці і дівчата, ви неймовірно круті!
Балаклія, Куп'янськ і тепер Ізюм (!!!) Щасливий, що ми допомагаємо бригадам, які на вістрі #контрнаступу.
Разом переможемо цю навалу".
Вже пів-року беруть Київ вони за три дня.
Переслали в у пакеті залишки синочка,
Военком же заявив : " У вас била дочка."
Цікаво, хто ця творча людина на?
Слава ЗСУ!
Слава ЗСУ!
Слава Україні!