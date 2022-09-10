Розбиті українськими десантниками російські війська на Харківщині. ВIДЕО

Командування ДШВ ЗСУ оприлюднило кадри того, як підрозділи російсько-окупаційних військ вщент розбиті українськими десантниками на Харківщині

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування ДШВ ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Спалена техніка, тіла окупантів та розбиті позиції. Перші кадри успішного наступу підрозділів 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗС України у Харківській області.

– Вони хотіли потягатись з десантниками, але їх спіткала невдача, – зазначають Захисники України".

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