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Зеленський (17463) звернення (350)

На сьогодні звільнено 2 тисячі кілометрів нашої землі, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Зеленського.

У повіомленні зазначається: "Рух наших воїнів на різних напрямках фронту триває. На цей час у межах активних дій від початку вересня звільнено вже близько 2 тисяч кілометрів нашої території.

Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які цими тижнями зробили ще відчутнішим наближення нашої перемоги!"

Дивіться також: Розбиті українськими десантниками російські війська на Харківщині. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+41
У Херсоні партизани підірвали військкомат разом із росіянами. Багато трупів.- Братчук
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10.09.2022 21:55
+34
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10.09.2022 22:05
+27
"звільнено"... само якось так по собі....
та ні, чарівний наш, в зеленій футбольці і кросівках!
не просто звільнено, а відбито в бою!!! і це не в декораціях і в павільйоні...
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10.09.2022 21:56
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10.09.2022 21:52 Відповісти
Маляр сказала не триздіти.
Про успіхи армії має говорити армія
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10.09.2022 21:53 Відповісти
терм1нове звернення Залужного:
https://twitter.com/i/status/1564468854721576960
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10.09.2022 22:01 Відповісти
1. Наші хлопці вже в Донецькому аеропорту
2. Пеніс Душилін терміново покинув Донецьк
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10.09.2022 22:08 Відповісти
А де почитати докладніше?
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10.09.2022 22:39 Відповісти
Багато ресурсів про це повідомило. Ось, наприклад
https://www.5.ua/amp/regiony/denys-pushylin-pokynuv-donetsk-zmi-287274.html
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10.09.2022 22:47 Відповісти
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10.09.2022 22:16 Відповісти
если не Фотошоп то это ааааа))
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10.09.2022 22:20 Відповісти
агонь?
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10.09.2022 22:44 Відповісти
агония
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10.09.2022 23:17 Відповісти
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10.09.2022 23:29 Відповісти
какой ужас! )
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10.09.2022 22:22 Відповісти
Он путает километры с квадратными километрами.
Не мешайте Бубочке после детокса киздеть и "спасать мир".
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10.09.2022 22:22 Відповісти
йому не написали про квадратні, воно пам"ятає тільки лінійку, якою били по руках, щоб не стукало куєм по клавішах!
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11.09.2022 00:16 Відповісти
Лучше бы его папе году так в 1973-м били по тому, чем его сынуля бил по клавишам.
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11.09.2022 08:43 Відповісти
Оюдолбався. Між докладами *****.
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11.09.2022 11:18 Відповісти
Падла, просто падла. Есть и норм евреи. типа Блинкина.
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10.09.2022 22:29 Відповісти
Все очевидно... просто потрібно думати...
Тут явно "не благодаря а вопреки"...
Пам'ятайте що землю обіцяв продавати ПІСЛЯ референдуму...
До речи 5й також це пробував 5 разів... 144 реформі...
Ось Жданов про підготовку до війни...
https://youtu.be/4FTykXOb3Vw?t=3319
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11.09.2022 11:39 Відповісти
правильно написано! но за нацию, зря. евреи воюют за УКРАИНУ, а есть укранци которые на стороне орков.
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11.09.2022 12:43 Відповісти
И сколько их воюетза Украину?
Хотя бы примерно
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12.09.2022 01:26 Відповісти
це як два з половиною Києва, гарно, але треба все
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10.09.2022 21:55 Відповісти
По факту вже більше 2 тис км. Харківська обл була окупована десь на 10 тис км, майже вся територія звільнена, йде зачистка
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10.09.2022 22:17 Відповісти
шкода останньої мапи немає...
що ще залишилося окупованим?
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11.09.2022 01:21 Відповісти
Ще кілька сіл по той берег Донця і саме край на півночі області біля кацапського кордону, бо вони там безкарно можуть обстрілювати
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11.09.2022 01:25 Відповісти
У Херсоні партизани підірвали військкомат разом із росіянами. Багато трупів.- Братчук
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10.09.2022 21:55 Відповісти
звільни 2000 захисників Маріуполя
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10.09.2022 21:56 Відповісти
Подручный Юры Енакиевского пилит на металл «Азовмаш» в оккупированном Мариуполе

Константин Иващенко принимает деятельное участие в устроенном захватчиками мародерстве.

Крупнейшее машиностроительное предприятие оккупированного Мариуполя "Азовмаш" режут на металл и продают в Ростов-на-Дону по 32 рубля за кг. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает ZN.ua.
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12.09.2022 01:27 Відповісти
"звільнено"... само якось так по собі....
та ні, чарівний наш, в зеленій футбольці і кросівках!
не просто звільнено, а відбито в бою!!! і це не в декораціях і в павільйоні...
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10.09.2022 21:56 Відповісти
Як же ця мохнатка гугнява дістала
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10.09.2022 21:56 Відповісти
мохнатка задумана для преподоношенія наріду, як образ "мудрого старца" (С), рождённого в непорочном зачатии, "великой матерью" (С) риммой ))
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10.09.2022 22:03 Відповісти
Та ну нах😁
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10.09.2022 22:14 Відповісти
Хероїчне зелене жабенятко ногу підставляє...
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10.09.2022 21:59 Відповісти
𝑶𝒌𝒔𝒂𝒏𝒂༻꧂💛💙
@oksanetta11
·
5 год
Знаєте, що зараз відбувається в голові Янелоха Боневтіковича-перевзувся! І тепер буде всіми відосами і не відосами показувати свій «патріотизм»,щоб примазатись до перемог ЗСУ.
«Неначасі» перейде в «переможців не судять» і побачите обісцяних на радощах шлунків по закінченню війни
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10.09.2022 21:59 Відповісти
Коли звільнять Єрмака? Через скільки кілометрів?
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10.09.2022 21:59 Відповісти
а коли б його з дєрьмаком ЗСУ не обдурили, то він би такого ніколи не допустив! буде мститися ((.
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10.09.2022 22:00 Відповісти
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10.09.2022 22:01 Відповісти
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10.09.2022 22:03 Відповісти
я не порохобот, та ти теж йди нахер тварюко куряча. твій през за 3 роки закатав в асфальт лярди бакинських та не закупиі ні ОДНОГО набою. гори в пеклі
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10.09.2022 22:07 Відповісти
Зрадойоби, які п'ять років поливали гімном Пороха, висміювали кожен його крок, зараз закликають припинити чвари, бо не на часі Президента критикувати. Їх свого часу не зупинив ні Іловайськ, ні захоплення моряків у Керченській протоці - вони вили з кожного телевізора і соцмереж.
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10.09.2022 22:10 Відповісти
Мавпа,піди потеребонькай свою стару лоханьку на гнусаву чіпуху,та не репетуй,буде сидіти пожиттево-зв злочинну бездіяльність та державну зраду твій заслужений артист.
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10.09.2022 22:15 Відповісти
Захлопнись, курка!
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10.09.2022 22:19 Відповісти
Підеш на@ ер ти , зелена потворо , бо порохоботів немає , а є патріоти
України 😡
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10.09.2022 22:34 Відповісти
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10.09.2022 22:05 Відповісти
тварюка ЗЕлене це не твоя заслуга , знов піариться вилупок
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10.09.2022 22:06 Відповісти
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10.09.2022 22:07 Відповісти
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10.09.2022 22:06 Відповісти
Всех этих зелёных ,,Слуг урода" надо сажать за держзраду + Дерьмак, Татаров, Подоляк, Верещучка.... Господи, та там список без конца!
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10.09.2022 22:23 Відповісти
Верещукча
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12.09.2022 01:29 Відповісти
херои
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10.09.2022 22:08 Відповісти
блт, не говори!
такой день был хороший, так нет, - вылезло это чмо и все обосрало!
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10.09.2022 22:21 Відповісти
так-так! теж лог1чно! я нав1ть про це не подумав.....
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10.09.2022 22:32 Відповісти
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10.09.2022 22:12 Відповісти
Щвидкого одужання Олександру Погребиському 🙏🏼🙏🏼🙏🏼😕
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10.09.2022 22:44 Відповісти
Ти, срущій йожик, тут до чого? Йди вже нахєр
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10.09.2022 22:14 Відповісти
Нагадує новини від Совинформбюро.
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10.09.2022 22:14 Відповісти
«Європейська Солідарність» Донеччини

@es_donetsk

·

12 ч

Величезна подяка депутатам Київської міської ради за те, що прийняли та підтримали рішення про перейменування вулиці «Кронштадтська» в Києві на честь нашого земляка та Героя України - Володимира Рибака

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10.09.2022 22:15 Відповісти
вечная память!
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11.09.2022 01:23 Відповісти
еще одно вылезло!
строит из себя причастного.....
они по очереди выпрыгивают?
следующий кто, ирмак?
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10.09.2022 22:18 Відповісти
Гундосик слепил видосик
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10.09.2022 22:21 Відповісти
якутск
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10.09.2022 22:22 Відповісти
Филиалы во Владивостоке Это правильно. Чтобы было куда переносить.
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10.09.2022 22:37 Відповісти
вроде донецкий аэропорт берут под контроль
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10.09.2022 22:25 Відповісти
дякую всім, хто не уклоніст!
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10.09.2022 22:25 Відповісти
Ого, сколько "ботвы" здесь. Пытаетесь вбить клин между народом, армией и Президентом?
Раскачиваете изнутри? Хер, что у вас выйдет, идите вслед за российским кораблем!

Я за Зеленского не голосовал, критиковал его, но сейчас не время для разборок.
Победим русню - тогда спросим с него за все.
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10.09.2022 22:25 Відповісти
И шо ви спросите у зеленского после победы? Напишите пожалуйста
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10.09.2022 22:27 Відповісти
Ага, так я и сказал. А вдруг вы русня?
Мой список большой и во многом совпадает с уже озвученными тезисами.
Посмотрим по результату, может я ему все прощу.
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10.09.2022 22:46 Відповісти
По моему вы просто звиздобол обыкновенный
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10.09.2022 22:55 Відповісти
со списком до ермака, любитель тезисов.
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11.09.2022 12:52 Відповісти
пшла нах, русня
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11.09.2022 14:21 Відповісти
Тоді з нього зліплять такого героя що куди тому Черчіллю.
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10.09.2022 22:28 Відповісти
не кінді - саме ти за нього голосував
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10.09.2022 22:29 Відповісти
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10.09.2022 22:31 Відповісти
вже знімається тріллер - фільм жахів.
робоча назва - "другий срок зеленьского, або дайте на асфальт"...
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10.09.2022 22:35 Відповісти
Мразь гидотна , фу 🤮🤮
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10.09.2022 23:03 Відповісти
В 2019 я за Пороха голосовал. А в 2014 за Тимошенко. Кстати, Пороха тоже терпеть не мог сначала. Но потом евроассоциация, безвиз, томос, курс на НАТО и ЕС - вот это все поменяло отношение.
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10.09.2022 22:38 Відповісти
Так никто с него и не спрашивает. Он ни на что не влияет. Но попинать то суку можно
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10.09.2022 22:36 Відповісти
Лучше задонать на ЗСУ, Притуле или Повернись живым
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10.09.2022 22:48 Відповісти
Ти, патріоте, коментуй українською мовою, чи президент "какая разница" об неї витер ноги? Сьогодні на часі запитати, хто здав південь, Маріуполь, хто закатав всі оборонні гроші в асфальт, де наші ракети, хто брехав, що нападу не буде і всіх кликав на шашлики...? І ніякого розколу не буде, бо народ разом з армією захищає Україну, а не ховається в бункері.
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10.09.2022 23:27 Відповісти
нарешті вечірня скіпотня і як завжди в буби все на $мільярди і кілометри.
от такі вони юристи, а запитай їх скільки кубічних сантіметрів в одному метрі? - посивіють не знайдуть відповіді...
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10.09.2022 22:27 Відповісти
Твоя земля - московія, малорос вонючий.
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10.09.2022 22:29 Відповісти
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10.09.2022 22:30 Відповісти
Генсек НАТО готовится передать Украине теплую зимнюю амуницию для ВСУ...Зе хоче строит дороги....кто о чем ,а Буратино о Дебилизме...
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10.09.2022 22:30 Відповісти
А в зеленому фісбучіку одні хвалебні коментарі, наш нєсравнєнній вєлічайшій усіпусі, гидота.
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10.09.2022 22:32 Відповісти
Ну там явно не 2000. Там тысяч на шесть квадратов набежало уже. Не скромничай, Боневтик Победун…
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10.09.2022 22:34 Відповісти
Это не в километрах надо считать. В Жизнях - утраченных или переломанных оккупантами. В слезах горя под оккупацией и слезах счастья при виде Украинских освободителях. Вот это и есть настояюая цена, а не какие-то километры. Слава ЗСУ! Moskovia delenda est!
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10.09.2022 22:36 Відповісти
в кожного своя аріфметика - одні в кілометрах підраховують інші в жигулях...
а за те підрахувництво платять хлопці своїми життями...
а цілий Міністер Оборони, на секунду, помилився і прогавив ворога.
фігура абсолютно несамостійна і невідповідаюча посаді.
за бубу і базара нема - той просто полудурок...
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10.09.2022 23:12 Відповісти
2 тысячи КВАДРАТНЫХ километров, математик зеленый
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10.09.2022 22:38 Відповісти
Ну просрал-то Зеля км гораздо больше!
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10.09.2022 22:40 Відповісти
зразу в бюджет дороги закладай на звільнених територіях зразу за ЗСУ асфальтоукладчики мають ідти
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10.09.2022 22:57 Відповісти
То, что происходит в Харьковской области - это ещё одно яркое доказательство, что политика "не злить путина" приводит лишь к усилению российской агрессии, а политика мощного военного ответа приводит к "жестам доброй воли" и "плановым перегруппировкам российских войск".
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10.09.2022 23:05 Відповісти
Не твоя победа.
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10.09.2022 23:10 Відповісти
Маляр же всім сказала нічого не коментувати, а чому Боневтік щось тут розповідає? Хай краще розповість навіщо і хто здав південь і де його братва "95 квартал"?
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10.09.2022 23:20 Відповісти
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10.09.2022 23:58 Відповісти
ох как Залужный беспокоит зеленьськага... забирает у бонетика все лавры победителя... здаецца мине, що во время речи по случаю победы над расией боневтика выгонят с трибуны и попросят сказать речь Залужного.... будущего Президента Украины...
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11.09.2022 05:08 Відповісти
ZEлена падаль, спочатку ти та твоя промоскальська 5 колонна з ОПи здаєте москалям наші міста,а тепер після того, як наша Армія їх звільняє, втрачаючи тисячі кращих синів та доньок України, ти своєю гнусавою неголеною пикою розповідаєш про перемоги... Ти краще розкажи, як твоя ZEшобла краде у Армії, як ви, мерзота, ганьбите Україну перед нашими західними партнерами, які оху..ают від рівня корупції у воюючій Україні... Про ZEлених мародерів https://www.youtube.com/watch?v=rUCP9qO-SHQ
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11.09.2022 12:38 Відповісти
 
 