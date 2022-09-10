На сьогодні звільнено 2 тисячі кілометрів нашої землі, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Зеленського.
У повіомленні зазначається: "Рух наших воїнів на різних напрямках фронту триває. На цей час у межах активних дій від початку вересня звільнено вже близько 2 тисяч кілометрів нашої території.
Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які цими тижнями зробили ще відчутнішим наближення нашої перемоги!"
Топ коментарі
+41 Максім ХОЙ 07fb0949
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+34 Павло ШОвте
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+27 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар10.09.2022 21:56
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Будь ласка, зачекайте...
Про успіхи армії має говорити армія
https://twitter.com/i/status/1564468854721576960
2. Пеніс Душилін терміново покинув Донецьк
https://www.5.ua/amp/regiony/denys-pushylin-pokynuv-donetsk-zmi-287274.html
Не мешайте Бубочке после детокса киздеть и "спасать мир".
Тут явно "не благодаря а вопреки"...
Пам'ятайте що землю обіцяв продавати ПІСЛЯ референдуму...
До речи 5й також це пробував 5 разів... 144 реформі...
Ось Жданов про підготовку до війни...
https://youtu.be/4FTykXOb3Vw?t=3319
Хотя бы примерно
що ще залишилося окупованим?
Константин Иващенко принимает деятельное участие в устроенном захватчиками мародерстве.
Крупнейшее машиностроительное предприятие оккупированного Мариуполя "Азовмаш" режут на металл и продают в Ростов-на-Дону по 32 рубля за кг. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает ZN.ua.
та ні, чарівний наш, в зеленій футбольці і кросівках!
не просто звільнено, а відбито в бою!!! і це не в декораціях і в павільйоні...
@oksanetta11
·
5 год
Знаєте, що зараз відбувається в голові Янелоха Боневтіковича-перевзувся! І тепер буде всіми відосами і не відосами показувати свій «патріотизм»,щоб примазатись до перемог ЗСУ.
«Неначасі» перейде в «переможців не судять» і побачите обісцяних на радощах шлунків по закінченню війни
України 😡
такой день был хороший, так нет, - вылезло это чмо и все обосрало!
@es_donetsk
·
12 ч
Величезна подяка депутатам Київської міської ради за те, що прийняли та підтримали рішення про перейменування вулиці «Кронштадтська» в Києві на честь нашого земляка та Героя України - Володимира Рибака
строит из себя причастного.....
они по очереди выпрыгивают?
следующий кто, ирмак?
Раскачиваете изнутри? Хер, что у вас выйдет, идите вслед за российским кораблем!
Я за Зеленского не голосовал, критиковал его, но сейчас не время для разборок.
Победим русню - тогда спросим с него за все.
Мой список большой и во многом совпадает с уже озвученными тезисами.
Посмотрим по результату, может я ему все прощу.
робоча назва - "другий срок зеленьского, або дайте на асфальт"...
от такі вони юристи, а запитай їх скільки кубічних сантіметрів в одному метрі? - посивіють не знайдуть відповіді...
а за те підрахувництво платять хлопці своїми життями...
а цілий Міністер Оборони, на секунду, помилився і прогавив ворога.
фігура абсолютно несамостійна і невідповідаюча посаді.
за бубу і базара нема - той просто полудурок...