На сьогодні звільнено 2 тисячі кілометрів нашої землі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Зеленського.

У повіомленні зазначається: "Рух наших воїнів на різних напрямках фронту триває. На цей час у межах активних дій від початку вересня звільнено вже близько 2 тисяч кілометрів нашої території.

Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які цими тижнями зробили ще відчутнішим наближення нашої перемоги!"

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