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Шевченко Тарас (100) Балаклія (248) ЗСУ (5726)

"За вас правда, за вас сила, за вас воля святая", - українські військові читають Шевченка у звільненій Балаклії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У звільненій Балаклії українські військові прочитали уривок поеми Тараса Шевченка "Кавказ" на білборді, що був завішений російським пропагандистським плакатом, який здерли наші воїни.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео розповсюджується у мережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР затримало начальника окупаційної "поліції" Балаклії, який встиг втекти до Куп’янська. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
Наш Тарас завжди актуальний.
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11.09.2022 00:40
+30
Я ридав від гордості за наших воїнів ЗСУ!
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11.09.2022 00:42
+29
от і не вірь тепер в пророка Кобзаря
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11.09.2022 00:42
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Наш Тарас завжди актуальний.
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11.09.2022 00:40 Відповісти
Дякою , Слава ЗСУ
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11.09.2022 00:46 Відповісти
В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля. Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь. Кохайтеся ж, чорнобриві, Та не з москалями. Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте І вражою злою кров'ю Волю окропіте.
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11.09.2022 00:49 Відповісти
от і не вірь тепер в пророка Кобзаря
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11.09.2022 00:42 Відповісти
Я ридав від гордості за наших воїнів ЗСУ!
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11.09.2022 00:42 Відповісти
Не лише Ви.
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11.09.2022 01:02 Відповісти
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11.09.2022 00:43 Відповісти

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11.09.2022 00:45 Відповісти
Після ганебної і наглоі здачі Херсона і Мелітополя ,вірити нашій зеленій владі , це себе не поважати ‼️
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11.09.2022 00:46 Відповісти
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11.09.2022 00:57 Відповісти
Та шо такое, млин....знову майже до слiз. Точно - старию...пiду до майстернi, приму чарочку своей абрикосовки-перцовки "Злий Бандерiвец" пiд корочку своего домашнего ржаного хлiба( отак корочку натер часничком, макнул в пiдсолену соняшникову олiю,...) Ну, будьмо, Панове, за Перемогу!
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11.09.2022 00:58 Відповісти
Смачного!
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11.09.2022 01:00 Відповісти
Дякую Пану.
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11.09.2022 01:01 Відповісти
Я б цю корочку салом натер би , але Вам як положено по Вашій вірі - смачного з олійкою , з не рафінованою ще краще )
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11.09.2022 01:11 Відповісти
Я Вас умоляю...все кулинарно-религиозные ограничения я считаю атавизмами. Украинское Сало - продукт халяльный и кошерный.
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11.09.2022 01:15 Відповісти
👍
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11.09.2022 07:28 Відповісти
Житній, жито від жити.
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11.09.2022 01:22 Відповісти
(ржаной - не говоріть так, то по-їхньому)
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11.09.2022 01:24 Відповісти
Дякую, хлопчики. Бережи і допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
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11.09.2022 10:26 Відповісти
Красиво, епічно... Слава Україні!
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11.09.2022 12:46 Відповісти
 
 