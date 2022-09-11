"За вас правда, за вас сила, за вас воля святая", - українські військові читають Шевченка у звільненій Балаклії. ВIДЕО
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У звільненій Балаклії українські військові прочитали уривок поеми Тараса Шевченка "Кавказ" на білборді, що був завішений російським пропагандистським плакатом, який здерли наші воїни.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео розповсюджується у мережі.
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