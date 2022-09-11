Українські військові "приземлили" російський Су-34. ВIДЕО
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11 вересня Повітряні сили повідомили про збиття російського Су-34.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.
"Нічого рашистським окупантам літати у нашому небі!
Ось і приземлили Су-34", - йдеться в повідомленні.
Також військові додали відео, на якому зафіксували уламки російського літака.
Топ коментарі
+67 Перехватчик
показати весь коментар11.09.2022 09:38
+24 Олександр ВАЛОВИЙ
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+23 Garry Grant
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Этот избавился от всех трёх проблем сразу.
В высоковольтных проводах
Кацапа жаренная тушка
Три дня внушала птичкам страх!
Так лучше?
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Сам Бог зараз носить однострой ЗСУ