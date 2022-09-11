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Українські військові "приземлили" російський Су-34. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

11 вересня Повітряні сили повідомили про збиття російського Су-34.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Нічого рашистським окупантам літати у нашому небі!

Ось і приземлили Су-34", - йдеться в повідомленні.

Також військові додали відео, на якому зафіксували уламки російського літака.

Також дивіться: Лише за три дні захисники України знищили повітряних цілей ворога на $157,5 млн. доларів, - Командування Повітряних сил. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+67
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11.09.2022 09:38
+24
Тому і знищили московітів, бо в Україні ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ проводять ПОСІВН !!!
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11.09.2022 09:38
+23
В пеклі.
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11.09.2022 09:43
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Тому і знищили московітів, бо в Україні ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ проводять ПОСІВН !!!
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11.09.2022 09:38 Відповісти
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11.09.2022 09:38 Відповісти
а де шмат орко-добрива, втекло чи насичує грунт ?
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11.09.2022 09:40 Відповісти
Вже удобряє...
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11.09.2022 09:45 Відповісти
Якщо не катапультувався орколтун то на добриво там ніц не лишилось.Або літрова банка попелу або прожарена тушка .
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11.09.2022 10:18 Відповісти
Ну пепіл теж добриво
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11.09.2022 10:21 Відповісти
Pepel 100% ekologiheskoe udobrenie bez trupnova roZZijanskova jada...
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11.09.2022 10:40 Відповісти
Ото ж... Земля українська повинна бути екологічно чиста
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11.09.2022 13:19 Відповісти
але ти тупий кацапа, хоч і косиш під українця, виправ нік, пиши відразу "тупий кацап іфан"
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11.09.2022 17:08 Відповісти
Шо виродак кацапсячий, на роботу вйшов?
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11.09.2022 18:52 Відповісти
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11.09.2022 21:30 Відповісти
Молодці! Дай Боже вам здоров"я!
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11.09.2022 09:40 Відповісти
А де кацапський ********?
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11.09.2022 09:43 Відповісти
В пеклі.
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11.09.2022 09:43 Відповісти
Так там два кацапа повинно бути.Пілот і оператор.
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11.09.2022 09:57 Відповісти
русня, шо с ******? (с)
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11.09.2022 09:48 Відповісти
У орков только два недостатка и одна беда : слишком рано родились и слишком долго живут, а в перерыве у них всё время болят зубы.
Этот избавился от всех трёх проблем сразу.
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11.09.2022 10:04 Відповісти
Жаль ,обугленную полутушку не показали
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11.09.2022 09:50 Відповісти
Не долго мучилася СУшка
В высоковольтных проводах
Кацапа жаренная тушка
Три дня внушала птичкам страх!
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11.09.2022 10:12 Відповісти
Новий віршик для "Шоу Довгоносиків"? Гарна була команда. Шкода, що їх витіснив "95 квартал".
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12.09.2022 09:20 Відповісти
Приземлили это мягко сказано
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11.09.2022 09:51 Відповісти
"Принуждение к миру посредством жёсткой посадки".
Так лучше?
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11.09.2022 09:58 Відповісти
прігвазділі
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11.09.2022 10:29 Відповісти
Ай да хлопці... Ай да молодці !! Лупіть смердячу мразоту, де б вона не була! На землі, у повітрі й на морі! Слава Україні!
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11.09.2022 09:52 Відповісти
полєтєл пілот к кобзону......
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11.09.2022 09:57 Відповісти
Рюзьге танкіст став льотчиком

https://t.me/BerezaJuice/20189
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11.09.2022 10:00 Відповісти
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11.09.2022 10:02 Відповісти
Чудово працюють бешкетники Залужного Крайнiй, але не останнiй
Сам Бог зараз носить однострой ЗСУ
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11.09.2022 10:03 Відповісти
підерсбурх - шо б мої очі це гімно більше ніколи в житті не бачили...
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11.09.2022 10:03 Відповісти
Слава ЗСУ!
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11.09.2022 10:04 Відповісти
Жалко ёжика, если ему хатынку поломал когда **#улся....
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11.09.2022 10:04 Відповісти
Це правда 😠
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11.09.2022 10:31 Відповісти
Красавчики‼️👍👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️❤️💙💛💙💛💙💛🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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11.09.2022 10:33 Відповісти
Смотрел инсайдерское видио, с кб сухого, народ , это полное говнище , я не знаю, как они ещё летают
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11.09.2022 10:35 Відповісти
Отрицательно взлетел.
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11.09.2022 10:35 Відповісти
жостко пріземлілся
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11.09.2022 17:22 Відповісти
Як тільки москальські залітають на нашу територію,так одразу їх збивають.А от наші літаки роблять по 30 бойових вильотів.Фактично біля мого дому,постійно наші літаки літають,було таке,що в день по кілька разів.
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11.09.2022 10:45 Відповісти
кацапи ПВО своє бояться включати, бо прилетить відразу ракета, а у них таких немає, тому наше працює
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11.09.2022 17:23 Відповісти
Зараз на наші літаки розмістили протирадарні ракети.Була інформація,що на Міг-29 і на СУ-27 ці ракети поставили.
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11.09.2022 10:47 Відповісти
Героям слава!!!
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11.09.2022 10:59 Відповісти
Креш-тест не сдал.
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11.09.2022 11:06 Відповісти
Су-34 рег: RF-81856 47ОСАП Воронеж
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11.09.2022 11:41 Відповісти
Анало говнет
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11.09.2022 15:08 Відповісти
 
 