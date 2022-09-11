Українські військові "приземлили" російський Су-34. ВIДЕО

11 вересня Повітряні сили повідомили про збиття російського Су-34.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Нічого рашистським окупантам літати у нашому небі!

Ось і приземлили Су-34", - йдеться в повідомленні.

Також військові додали відео, на якому зафіксували уламки російського літака.

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