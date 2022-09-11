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ЗСУ звільнили Куп’янськ від російських окупантів, - Бутусов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники звільнили Куп’янськ від російських окупаційних військ. Ворога вибили на околиці міста, бої тривають.

Про це у своєму відео повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Друзі, Куп'янськ - це Україна. І завжди буде Україною. Тут ніколи не буде Росії", - сказав журналіст.

За словами Бутусова, російські окупнати ще перебувають на околицях міста, бої тривають.

"Але Куп'янськ звільнено", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває визволення двох районів Харківщини, - Генштаб

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
Героям України тричі ЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!
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11.09.2022 11:05
+28
Слава ЗСУ
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11.09.2022 11:07
+25
ЗСУ-лучшие.

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11.09.2022 11:18
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Героям України тричі ЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!
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11.09.2022 11:05 Відповісти
Слава Супер Гером ЗСУ ‼️👍❤️💙💛🍀🍀🍀🍀🍀Слава Генералу Залужному ,Генералу Забродскому ❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏👏👏‼️‼️‼️
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11.09.2022 11:35 Відповісти
План Генерала Сирського. Йому і Слава, а ще ЗСУ
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11.09.2022 11:36 Відповісти
Слава ЗСУ
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11.09.2022 11:07 Відповісти
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11.09.2022 11:12 Відповісти
Героям слава !!
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11.09.2022 11:14 Відповісти
Официальным гимном вооруженных сил РФ стал сингл группы Тату:" Нас не догонят!"
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11.09.2022 11:16 Відповісти
ЗСУ-лучшие.

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11.09.2022 11:18 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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11.09.2022 11:23 Відповісти
Росіяни ще за річкою, але ситуація стрімко змінюється.
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11.09.2022 11:28 Відповісти
Тримайтесь!!!
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11.09.2022 11:28 Відповісти
Слава ЗСУ продолжение следует
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11.09.2022 11:29 Відповісти
Хотілось би запитати у Юрія , йому відомо щось про те, що зі слів Швеця написали у США Foreign Policy . Ніби то написали вони, політична влада України не була проінформована ні про час ПОЧАТКУ ні про напрямок ТАКОГО СТРІМКОГО КОНТРНАСТУПУ ЗСУ ??
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11.09.2022 11:36 Відповісти
РюZZiшэ zoльдаттэн прорвави заградотряды Кадырова 🦍🦍🦍и ворвались на рабZZeю...🤣
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11.09.2022 11:42 Відповісти
Генералы Залужный и Забродский считают что есть крыса путлера сообщающая передвижение ВСУ по Украине....
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11.09.2022 11:45 Відповісти
"І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі».
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11.09.2022 11:57 Відповісти
кацап, іді нах.й, срань....
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11.09.2022 12:17 Відповісти
Forza ЗСУ!
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11.09.2022 12:27 Відповісти
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11.09.2022 12:33 Відповісти
 
 