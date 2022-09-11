ЗСУ звільнили Куп’янськ від російських окупантів, - Бутусов. ВIДЕО

Українські захисники звільнили Куп’янськ від російських окупаційних військ. Ворога вибили на околиці міста, бої тривають.

Про це у своєму відео повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Друзі, Куп'янськ - це Україна. І завжди буде Україною. Тут ніколи не буде Росії", - сказав журналіст.

За словами Бутусова, російські окупнати ще перебувають на околицях міста, бої тривають.

"Але Куп'янськ звільнено", - додав він.

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