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ЗСУ звільнили Куп’янськ від російських окупантів, - Бутусов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники звільнили Куп’янськ від російських окупаційних військ. Ворога вибили на околиці міста, бої тривають.
Про це у своєму відео повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Друзі, Куп'янськ - це Україна. І завжди буде Україною. Тут ніколи не буде Росії", - сказав журналіст.
За словами Бутусова, російські окупнати ще перебувають на околицях міста, бої тривають.
"Але Куп'янськ звільнено", - додав він.
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