Над Чкаловським на Харківщині піднято український прапор. ВIДЕО

Воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого визволили від ворога населений пункт Чкаловське на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще один звільнений населений пункт! Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області. І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села. Дякую всім нашим героям!", - зазначив Зеленський.

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