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Над Чкаловським на Харківщині піднято український прапор. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого визволили від ворога населений пункт Чкаловське на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще один звільнений населений пункт! Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області. І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села. Дякую всім нашим героям!", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ звільнили Куп’янськ від російських окупантів, - Бутусов. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
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11.09.2022 11:21
+21
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11.09.2022 11:35
+20
Печерский холм:
Для всего мира уже сейчас Залужный, это человек который остановил Россию. Теперь это еще и полководец который сумел нанести поражение России. В историю
Залужный себя уже вписал, сразу в мировую. С такой личностью власти придется считаться, хочет она того или нет. Залужный уже давно фигура не военная, а политическая. Теперь же Залужный, это фигура равная самому Зеленскому.
Сейчас никаких политических амбиций Залужный не проявляет. Однако. В Офисе президента серьезный переполох вызвала статья Залужного, написанная в соавторстве с депутатом партии Порошенко генералом Забродским.
Понятно, что объяснения самого Залужного, что мол "господин генерал прекрасный профессионал" никто не воспринимает всерьез. В ОП прекрасно знают о пуле околоармейских блогеров (большинство которых стронники опозиции), работающих в интересах Залужного. Не просто так они собрались вместе.
Еще одна проблема такова, что на волне успехов на Харьковщине Залужный подал на награждение список руководителей генштаба, среди которых оказался бывший глава генштаба генерал Муженко. Унизительно уволенный с должности Зеленским после инаугурации.
Получается, что Зеленский должен наградить генерала, являющегося одним из символов президентсва Порошенко. Исключать Муженко из списка Залужный отказывается категорически, а не награждение всего руководства генштаба выглядеть будет, мягко скажем...
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11.09.2022 11:32
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СЛАВА УКРАЇНІ!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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11.09.2022 11:21 Відповісти
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11.09.2022 11:21 Відповісти
Єврейське походження зе - ще не привід ображати всіх євреїв. Його обрали громадяни України врешті решт. Не треба сіяти антисемітизм як в росії.
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11.09.2022 11:55 Відповісти
Український антисемітизм, це коли Президент - єврей, Прем'єр - єврей, а в опозиції Рабіновічь.
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11.09.2022 12:00 Відповісти
«...Украина напоминает актрису немецкого фильма для взрослых, которая готова принять любое количество с любой стороны...»
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11.09.2022 11:57 Відповісти
Ти кацапська свинособака заздриш що ваш недомірок ***** не єврей,так ви ж самі собі обрали сцаря от і будьте задоволені своїм катом і дебілом таким як ви самі. Кожен народ має того правителя на якого заслуговує,тому вам гнидам і 3,14зда настає в Україні. Здохни кацап!
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11.09.2022 12:20 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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11.09.2022 11:25 Відповісти
А яким боком тут щеневтік? Його вклад скоріше негативний, ніж позитивний.
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11.09.2022 11:28 Відповісти
Печерский холм:
Для всего мира уже сейчас Залужный, это человек который остановил Россию. Теперь это еще и полководец который сумел нанести поражение России. В историю
Залужный себя уже вписал, сразу в мировую. С такой личностью власти придется считаться, хочет она того или нет. Залужный уже давно фигура не военная, а политическая. Теперь же Залужный, это фигура равная самому Зеленскому.
Сейчас никаких политических амбиций Залужный не проявляет. Однако. В Офисе президента серьезный переполох вызвала статья Залужного, написанная в соавторстве с депутатом партии Порошенко генералом Забродским.
Понятно, что объяснения самого Залужного, что мол "господин генерал прекрасный профессионал" никто не воспринимает всерьез. В ОП прекрасно знают о пуле околоармейских блогеров (большинство которых стронники опозиции), работающих в интересах Залужного. Не просто так они собрались вместе.
Еще одна проблема такова, что на волне успехов на Харьковщине Залужный подал на награждение список руководителей генштаба, среди которых оказался бывший глава генштаба генерал Муженко. Унизительно уволенный с должности Зеленским после инаугурации.
Получается, что Зеленский должен наградить генерала, являющегося одним из символов президентсва Порошенко. Исключать Муженко из списка Залужный отказывается категорически, а не награждение всего руководства генштаба выглядеть будет, мягко скажем...
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11.09.2022 11:32 Відповісти
А Муженко там каким боком? Он ведь отстранён еще при Порошенко (после Иловайска), а Зе уволил его окончательно (правда, с правом ношения формы). Я не берусь судить, насколько Муженко виноват или не виноват (сведения о нем противоречивые), но чем он занят сейчас и как попоал в наградной список?
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11.09.2022 11:53 Відповісти
Муженка ніхто не звільняв.
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11.09.2022 12:07 Відповісти
Если вы не в курсе, не надо сплетни распространять Муженко , как специалиста пригласил в первый день войны лично генерал Залужный
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11.09.2022 12:10 Відповісти
Зверніть увагу на фото під моїм попереднім дописом.
Дата і коментар від Залужного під фото.
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11.09.2022 12:21 Відповісти
Так же как и генерала Кривоноса
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11.09.2022 13:15 Відповісти
Сразу после своего назначения Залужный пригласил Муженко работать в Генштабе.
Муженко согласился. С тех пор Муженко служит в Генштабе.
Теперь понятно, чем он занят и как попал в наградной список?
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11.09.2022 12:12 Відповісти
Я слышал, что Залужный пригласил Муженко, потому и полез в Википедию за инфой. А там последняя запись о карьере - увольнение с военной службы, причем указа о восстановлении не было. Возможно, Залужный пригласил опального генерала как гражданского специалиста, но это стоило отразить в Википедии, тем более что инфа не секретная.
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11.09.2022 12:16 Відповісти
А це питання до пліснявої влади, яка ненавидить всіх професіоналів, патріотів, а тим більше тих, хто служив з Порошенком.
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11.09.2022 12:31 Відповісти
Від того, що хтось вголос усюди кричить про заздрість і занепокоєність ОПУ щодо військових успіхів України і намагається усіляко представити військового майбутнім політичним опонентом діючої влади, певно параноя ОПУ тільки зростає... Таке враження, що мета допису - якнайшвидше викликати рефлекторну реакцію ОПУ по усуненню потенційних конкурентів у рейтингу популярності.
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11.09.2022 12:06 Відповісти
Мета допису, правда, яку ненавидить ОПа.
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11.09.2022 12:14 Відповісти
Якби однією правдою можна було перемогти підступного ворога, то і нападу 2014 року не мало бути... Я не розумію, навіщо представляти когось з військового блоку майбутнім політичним конкурентом, якщо зрозуміло, що це вже зараз запускає ОПУ в режим переслідування можливих конкурентів. Крім того, медійне поле - це вотчина діючої влади, не можна недооцінювати досвід і переважаючі ресурси супротивника.

На особистому досвіді бачу, що якщо загалом мисляча адекватна людина слухає арєстовича і т.п., то жодне зі свідчень з різних джерел не діє. Людина видає готові відповіді "жодні розслідування не на часі, після перемоги", "якби підготувалися до нападу заздалегідь, то всі б повтікали, була б така паніка, що люди постраждали б" (а так не постраждали, нема слів!), "це все росія сіє розбрат", "генерали самі винні, замість того, щоб воювати, лізуть в політику й займаються майбутніми виборами".
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11.09.2022 12:42 Відповісти
Залужный ЗАСЛУЖИЛ БЫТЬ - ГЕТЬМАНОМ🇺🇦‼️❤️
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11.09.2022 12:07 Відповісти
Це цікаво. Хочете сказати, що те що він своїм указом призначив Залужного начальником генштабу було негативним вкладом?
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11.09.2022 11:40 Відповісти
Ой бляха, порівняли))) Я звичайно розумію що покидати какахами у діючу владу це святе. Тут питань нема. Але не смішіть людей, бо у вас схоже, поки порівнялка не виросла. Янукович блін)))
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11.09.2022 11:48 Відповісти
може - пРезедент?
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11.09.2022 11:40 Відповісти
💯👿
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11.09.2022 11:57 Відповісти
Шановні редактори, на жаль, у мене відео не відкрилось, як і
"За вас правда, за вас сила, за вас воля святая", - українські військові читають Шевченка у звільненій Балаклії. ВIДЕО"

Можливо не лише у мене? Тому так мало коментарів під такими прекрасними новинами?
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11.09.2022 11:29 Відповісти
Не получилось с первого раза дать Вам ссылку на видео в др. источнике. Попробую еще раз. Если придется полистать, то оно в теме "Відео підняття прапора над ще одним звільненим містечком на Харківщині"
https://aqqwer.livejournal.com/287325.html
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11.09.2022 14:45 Відповісти
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11.09.2022 11:32 Відповісти
Чкаловське це перед Куп'янськ. Ідуть великим фронтом. А що там з Ізюм.
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11.09.2022 11:34 Відповісти
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11.09.2022 11:35 Відповісти
Gut gemacht) Тепер варто на відбитих територіях глибоко вкопуватися також.Розлючений ,загнаний в кут москаль буде огризатися,й огризатися буде всіма ракетами що має.Думаю,що командування так і наказало робити,бо ейфорія та недооцінка ворога не грає на користь.Бережіть себе ,Герої.
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11.09.2022 11:41 Відповісти
Якого хера досі не переіменували село Чкаловське? Цей Чкалов, який був другом сталіна ніякого відношення до України не має!
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11.09.2022 11:52 Відповісти
Колись дивився фільм про Чкалова (вже у часи незалежності). Трагічна фігура і трагічна доля. Сталін йому запропонував йти у політику, він відмовився.
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11.09.2022 11:55 Відповісти
До самого Чкалова як до історичної постаті в мене питань немає, але при чому тут Україна?
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11.09.2022 12:23 Відповісти
Про Гебельса подивися - ще трагічніше, і теж окупант. Може також пустиш сльозу.
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11.09.2022 13:18 Відповісти
Чкалов був військовим льотчиком, але він не воював, а здійснював випробувальні польоти. Окрема сторінка - рекордні польоти. По-любому, чого це він окупант?
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11.09.2022 15:16 Відповісти
Якщо зовсім трохи напружити мозок, то можна навіть второпати, що в окупаційній армії служать окупанти.
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13.09.2022 01:13 Відповісти
Я служив в армії ще в 1983-85 р., до того ж потрапив у Таллін (тоді ще з одним "н") - класичний окупант, еге ж? Коли щастило піти "в увольнение" (навіть не знаю аналога українською, але, хто служив, той зрозуміє), то десь двічі потрапляв на тих, хто не хотів показувати дорогу. А що - тут і без напруження мозку зрозуміло: людина у військовій формі, то є окупант. А що мене ніхто не питав, де я хочу служити і чи хочу взагалі - то таке. І що рід військ - військово-будівні - говорить про те, що ми не стріляли, а будували, і те, що ми збудували, через 6 років залишилось естонцям. Але тут вже треба напружувати мозок, на що здатні не всі.
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13.09.2022 09:07 Відповісти
Спробуй у Рязані поплакати про свою ностальгію за совком - тут тобі не подадуть, валянку. У вермахті теж були суто будівельні війська, не було лише совкових ідіотів, які б дивувалися, чому окуповані колись нації не лише не хочуть називати вулиці на честь окупантів, а навіть не вважають за потрібне розбиратися у ґатунках окупаційного лайна.
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13.09.2022 23:30 Відповісти
А я нічого не прошу і за армією не ностальгую, а лише намагався пояснити, що не всі туди потрапляють по своїй волі, щоб в окупанти записувати.
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13.09.2022 23:46 Відповісти
Пояснюй тому, кому не похер на комплекси і шмарклі старої проститутки з кільцевої дороги колишнього окупанта.
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13.09.2022 23:55 Відповісти
Схоже опівських концерв на#бали війскові. І тепер фсбешні зеблани не знають як виправдовуватись перед куйлом.
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11.09.2022 12:00 Відповісти
Для повного звільнення треба поміняти окупацйну радянську назву "чкаловське".
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11.09.2022 13:15 Відповісти
Дійсно, якась ганебна кацапська назва Чкаловськ. Причому тут Чкалов, він що колись тут був, чи щось корисне зробив для цього населеного пункту, від набудь і не чув по цей населений пункт. Цей населений пункт біля кордону потрібно назвати якоюсь українською назвою, щоб помітити що тут починається славна Україна і кінчається кацапська територія, що тут починається цивілізована Европа
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12.09.2022 08:51 Відповісти
Яке має значення, був чи не був там військовий оккупаційної армії Чкалов? Це нікого ні до чого не зобов'язує. Скажімо, Гітлер був у Віниці - і що?
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13.09.2022 23:37 Відповісти
 
 