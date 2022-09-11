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Російський окупант подзвонив українським спецслужбам, щоб здатися в полон: "Яйца резать не будете?". АУДIО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військові армії держави-агресора хочуть здатись в полон. В ході телефонної розмови з’ясовують умови та порядок дій, які треба виконати для цього.
Запис розмови опублікував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.
"Питання традиційні: як саме здатися безпечно, яке поводження, чи правдиві міфи російської пропаганди, чи буде змога повернутися додому", - йдеться в повідомленні.
Так, окупант запитує, чи не "відрізатимуть їм яйця", повторюючи пропагандистські наративи РФ. На що йому відповіли, що нічого не ріжуть та дотримуються Женевської конвенції.
"Ми сюди не хотіли їхати, наказом нас відправили. Думаємо, що робити взагалі", - зазначив військовий РФ.
Топ коментарі
+28 IgorYakovlevich
показати весь коментар11.09.2022 11:43
+25 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар11.09.2022 11:52
+21 Urs
показати весь коментар11.09.2022 11:41
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- А они у тебя есть?
Жарт...
З тих що здалися сьогодні кожному сотому по одному шарику амутації - кастрації.
Хто здпвся завтра кожному десятому по тій же схемі.
За ким бігати прийшлось - кожному другому обидва)
Повинна ж бути якась зацікавленість - справедливість..