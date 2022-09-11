Російський окупант подзвонив українським спецслужбам, щоб здатися в полон: "Яйца резать не будете?". АУДIО

Військові армії держави-агресора хочуть здатись в полон. В ході телефонної розмови з’ясовують умови та порядок дій, які треба виконати для цього.

Запис розмови опублікував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

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"Питання традиційні: як саме здатися безпечно, яке поводження, чи правдиві міфи російської пропаганди, чи буде змога повернутися додому", - йдеться в повідомленні.

Так, окупант запитує, чи не "відрізатимуть їм яйця", повторюючи пропагандистські наративи РФ. На що йому відповіли, що нічого не ріжуть та дотримуються Женевської конвенції.

"Ми сюди не хотіли їхати, наказом нас відправили. Думаємо, що робити взагалі", - зазначив військовий РФ.

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