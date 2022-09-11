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Російський окупант подзвонив українським спецслужбам, щоб здатися в полон: "Яйца резать не будете?". АУДIО

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Військові армії держави-агресора хочуть здатись в полон. В ході телефонної розмови з’ясовують умови та порядок дій, які треба виконати для цього.

Запис розмови опублікував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання традиційні: як саме здатися безпечно, яке поводження, чи правдиві міфи російської пропаганди, чи буде змога повернутися додому", - йдеться в повідомленні.

Так, окупант запитує, чи не "відрізатимуть їм яйця", повторюючи пропагандистські наративи РФ. На що йому відповіли, що нічого не ріжуть та дотримуються Женевської конвенції. 

"Ми сюди не хотіли їхати, наказом нас відправили. Думаємо, що робити взагалі", - зазначив військовий РФ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
Ну что Вы, какое варваство, как Вы подумать, бейцы - и отрезать! Вот, выпейте микстуру. Выпили? Ну, все в порядке, через полчаса они сами отпадут.
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11.09.2022 11:43
+25
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11.09.2022 11:52
+21
теперь понял, что у кацапов главное.
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11.09.2022 11:41
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теперь понял, что у кацапов главное.
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11.09.2022 11:41 Відповісти
бубенцы)))
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11.09.2022 11:49 Відповісти
2 минуты кипим.... и уже крутые стали... ЯЙЦА.... а вы про что....
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11.09.2022 12:08 Відповісти
про них же )))
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11.09.2022 12:19 Відповісти
Обов"язково відріжуть.
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11.09.2022 11:42 Відповісти
Ні, не відріжуть. Заставлять самому собі відкусити.
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11.09.2022 12:19 Відповісти
Як варіант - відкушувати один одному.
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11.09.2022 15:07 Відповісти
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11.09.2022 11:42 Відповісти
Ну что Вы, какое варваство, как Вы подумать, бейцы - и отрезать! Вот, выпейте микстуру. Выпили? Ну, все в порядке, через полчаса они сами отпадут.
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11.09.2022 11:43 Відповісти
Тре поскакати.
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11.09.2022 11:50 Відповісти
Як сталося? Селекція по Вавілову працює,навіть якщо її не визнавати.
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11.09.2022 12:13 Відповісти
Бггг, 200-я армія світу.
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11.09.2022 11:46 Відповісти
Друга, але з кінця
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11.09.2022 12:10 Відповісти
Ні,таки друга,але третього світу.
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11.09.2022 12:14 Відповісти
будем
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11.09.2022 11:47 Відповісти
На яму -- 2 кирпічі.
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11.09.2022 11:52 Відповісти
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11.09.2022 11:52 Відповісти
Нє,ну вєлікаімпєрскіє наративи навіть в таких конюхів присутні))Ну які,курва ,у вас там яйця?))машонка ваша з маленькими яїчками,як виявилось)))А виявилося це,коли ви в Україну поперли.Жили б собі там у віртуальному світі,але ж ні,хотіли помірятися чи показати.
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11.09.2022 11:50 Відповісти
А кацапской мрази резать надо и не только яйца. Но в живых оставлять,что бы всю жизнь мучились.
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11.09.2022 11:51 Відповісти
інтрига
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11.09.2022 11:51 Відповісти
Та нє, ми годуємо полонених глютеном і всьо само відпадає.

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11.09.2022 11:51 Відповісти
Різать не будемо, в тисках тільки трошки потримаємо і все
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11.09.2022 11:51 Відповісти
"Самовари" з них поробити!
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11.09.2022 11:57 Відповісти
Хіба ідоту друзенко не казали, що його ініціативи використає кремлівська пропаганда? На кого працюєшь, гена?
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11.09.2022 11:52 Відповісти
Уроди. По акценту можливо монголоїд. Надо Федя, надо....
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11.09.2022 11:55 Відповісти
Гаразд, але жарти вбік, як казав стародавній китайський полководець: «Здобути сто перемог у ста битвах - це не вершина майстерності. Підкорити ворога без бою - вершина майстерності». тож якщо вони зараз настільки налякані, що здадуться, то ставтеся до в'язнів добре, щоб більше здалося. це найшвидший і найбезпечніший шлях до перемоги.
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11.09.2022 12:15 Відповісти
2 армия мира ...пху пля ....пусть СБУ на вшей их проверит и справку про вакцинацию от Ковида тоже проверят
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11.09.2022 12:15 Відповісти
a vedj znaet mrazj shto ani sami tvorili.... po sebe sudit o sosedjah
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11.09.2022 12:26 Відповісти
От звірі... А могли б моск зїсти... Хоча... Не могли
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11.09.2022 12:26 Відповісти
йому підору не яйця а голову відрізать треба!!
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11.09.2022 12:28 Відповісти
Срочно создавать контр-пропагандистские подразделения на линии фронта! И пусть рашисты складывают оружие, а не фантазируют. Это наша недоработка, которая может стОить жизней наших ребят!
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11.09.2022 12:35 Відповісти
Як це не будемо???)))
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11.09.2022 12:36 Відповісти
- Яйца резать не будете?
- А они у тебя есть?
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11.09.2022 12:36 Відповісти
є, раз дзвоне.
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12.09.2022 00:15 Відповісти
Для рашиста виявляється цінність - після втрачених територій це ЯЙЦЯ
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11.09.2022 12:43 Відповісти
Блин, а надо было бы ампутировать, ещё в школах в первых классах! А то популяция свинособак так разрослась.., что им места мало... =)
Жарт...
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11.09.2022 12:48 Відповісти
Не думаю, что звонивший реально хочет сдаться. И про бейцелы он упомянул только что б скрыть интерес.
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11.09.2022 13:11 Відповісти
То уже свинособачий выбор, то ли землю Украины удобрить, то ли в живых остаться, нашим хлопцам, патрон сэкономить...
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11.09.2022 13:29 Відповісти
набор слов а не комент. первая часть противоречит последней
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12.09.2022 00:16 Відповісти
забей
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12.09.2022 11:43 Відповісти
забивали 30 років, дозабивалися.
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12.09.2022 22:37 Відповісти
Яєк у кацапів нема, перевірено ЗСУ
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11.09.2022 13:20 Відповісти
Нет, только копчик, это не больно.
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11.09.2022 15:13 Відповісти
Судячи з акценту, буряти якісь. Тож щодо військових злочинів треба ретельно перевіряти.
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11.09.2022 16:30 Відповісти
у русскіх інтернаціоналізм, незалежно від походження вони всі дегенерати, але сам факт що запитує може означати що приймав участь в катуваннях. Судять по собі.
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12.09.2022 02:20 Відповісти
москаль не "руський", бурят теж. Назву кацапи вкрали, руський - то населення України та Білорусі. Але я не про те, буряти відзначилися в Бучі, якщо москалі не всi катують та гвалтують (але всi крадуть та вбивають), бо вважають, що слов'яни, бла-бла, то бурятам все одно що і з ким робити. А ще там у їх заведено дуже старих слухати, шаманiв, а тут роби що хочеш.
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12.09.2022 04:23 Відповісти
Засцяли,підори кацапські?
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11.09.2022 17:16 Відповісти
Я б оголосив акцію.
З тих що здалися сьогодні кожному сотому по одному шарику амутації - кастрації.
Хто здпвся завтра кожному десятому по тій же схемі.
За ким бігати прийшлось - кожному другому обидва)
Повинна ж бути якась зацікавленість - справедливість..
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11.09.2022 17:33 Відповісти
Яйца резать не будем. Только покрасим жовто-блакитным цветом.
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11.09.2022 22:24 Відповісти
 
 