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Ударні дрони СБУ сприяли перетворенню на брухт 70 російських танків. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військові контррозвідники СБУ знищують російську техніку: ударні дрони працюють і на оборону України, і під час контрнаступу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Наші бійці вже перетворили на металобрухт 70 танків різних модифікацій вартістю близько $170 млн. Чекайте продовження, бо ми йдемо далі. Б'ємося разом до повної Перемоги", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+46 саша паламарчук
показати весь коментар11.09.2022 13:48
+22 Петро Якимчук c52484dc
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+18 vigo
показати весь коментар11.09.2022 14:06
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Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
героїчним танкістам! Де вони смердючи диванні експердюки?
Наши дорогцінні танкісти чудово воюють на полі брані,та заслуговують
всіляких похвал! Саме вони відкривають дорогу піхоті та іншим групам
військових. Не меньша заслуга й тим людям яки ремонтують цю техніку
в тилу країни! Дозвольте приєднатися до поздоровлень нашим любим
танкістам,побажати ім успіхів в благородній справі по визволенню нашої
України! Хай Вас береже наш Боженька й народ допомогає де може й
скільки може. Слава нашим доблестним українським танкістам!
Слава нашої української Армії!!!
І СБУ теж очолював прадюсєр?
Спецпідрозділи були і лишаються окремою частиною цієї гнилої контори
здохни, падло