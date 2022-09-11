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Ударні дрони СБУ сприяли перетворенню на брухт 70 російських танків. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військові контррозвідники СБУ знищують російську техніку: ударні дрони працюють і на оборону України, і під час контрнаступу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Наші бійці вже перетворили на металобрухт 70 танків різних модифікацій вартістю близько $170 млн. Чекайте продовження, бо ми йдемо далі. Б'ємося разом до повної Перемоги", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Йдемо далі!" - спецпризначенці СБУ "Альфа" у Куп’янську. ФОТОфакт

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+46
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11.09.2022 13:48
+22
Ти розкажи як круто висуванець зечмонь наумов героїчно захищає Державу в сербській тюрмі з вкраденими валютою і дорогцінностями.Як їхні ж висуванці здали Херсон і ЗАЕС. Як супер розвідник літінант баканов в перші дні вторгнення зник невідомо куди і нині з ганьбою звільнений своїм друганом. Це так навскідку, є люди які серйозну інфу мають на зекодло. Нічого поганого не скажу про чесних рядових співробітників СБУ.Так сернув ти невпопад, і готуйся до люстрації. А вона справжня ще буде і скоро.
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11.09.2022 14:10
+18
А генерали СБУ при «Петі» теж втікали за кордон з діамантами та бабками?
І СБУ теж очолював прадюсєр?
Спецпідрозділи були і лишаються окремою частиною цієї гнилої контори
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11.09.2022 14:06
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11.09.2022 13:48 Відповісти
Гут! Вери гут! )
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11.09.2022 14:06 Відповісти
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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11.09.2022 13:51 Відповісти
Чудовий вірш! Але я чомусь не бачу на цьому сайті поздоровлень нашим
героїчним танкістам! Де вони смердючи диванні експердюки?
Наши дорогцінні танкісти чудово воюють на полі брані,та заслуговують
всіляких похвал! Саме вони відкривають дорогу піхоті та іншим групам
військових. Не меньша заслуга й тим людям яки ремонтують цю техніку
в тилу країни! Дозвольте приєднатися до поздоровлень нашим любим
танкістам,побажати ім успіхів в благородній справі по визволенню нашої
України! Хай Вас береже наш Боженька й народ допомогає де може й
скільки може. Слава нашим доблестним українським танкістам!
Слава нашої української Армії!!!
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11.09.2022 15:49 Відповісти
хунта ставить лайк, так дєржать!
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11.09.2022 13:55 Відповісти
а при Петі СБУ горіховий бізнес кришували і за Саакашвілі слідили
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11.09.2022 13:55 Відповісти
А генерали СБУ при «Петі» теж втікали за кордон з діамантами та бабками?
І СБУ теж очолював прадюсєр?
Спецпідрозділи були і лишаються окремою частиною цієї гнилої контори
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11.09.2022 14:06 Відповісти
Ти розкажи як круто висуванець зечмонь наумов героїчно захищає Державу в сербській тюрмі з вкраденими валютою і дорогцінностями.Як їхні ж висуванці здали Херсон і ЗАЕС. Як супер розвідник літінант баканов в перші дні вторгнення зник невідомо куди і нині з ганьбою звільнений своїм друганом. Це так навскідку, є люди які серйозну інфу мають на зекодло. Нічого поганого не скажу про чесних рядових співробітників СБУ.Так сернув ти невпопад, і готуйся до люстрації. А вона справжня ще буде і скоро.
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11.09.2022 14:10 Відповісти
Та ти шо! А генерал Наумов - заступник лейтенанта Баканова що робив? Ой як невдобно!
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11.09.2022 14:29 Відповісти
13:55,а при 🤢Вове главным сбУшником был Баканов-Наумов - предатели сбежавшие с Награбленным в первый деньВОЙНЫ ‼️
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11.09.2022 14:40 Відповісти
такие гнилые тупые *********** привели войну в Украину.
здохни, падло
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11.09.2022 14:43 Відповісти
 
 