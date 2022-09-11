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Українські воїни планують атаку на велику колону окупантів, що відступає з-під Ізюма: "Мужики, давайте их просто #башить". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські бійці зафіксували рух великої колони російських окупантів через річку Оскол.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники втікають і рухаються у напрямку від Ізюма. В колоні від 50 до 80 одиниць військової техніки Судячи з відеозапису, українські воїни планують атакувати окупантів.
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Топ коментарі
+79 nav svargi
показати весь коментар11.09.2022 14:00
+61 Психиатрическая больница No1
показати весь коментар11.09.2022 14:07
+53 Віталій Маркович
показати весь коментар11.09.2022 14:03
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з 7.11 шедевр
Я би ставив на нашу техніку тризуб - це ще більший зв'язок поколінь, ніж з козаками (це взагалі з часів Володимира) + немає негативнх асоціацій ні у кого. Це ж війна не тільки за землю, але і за людей, за їх свідомість. Тому тут треба обережно діяти, за принципом "не нашкодь".
Погодьтеся, тризуб - достатньо об'єднавчий символ, національний символ і негатива з ним жодного не пов'язано, на відміну від хрестів.
на тот свет в жареном виде
Щоб жодна мокшанська **** не з'їбалась безкарною!
Загнати в стійло й чекати обміну.
Вони там наших не жаліють.
слава ЗСУ!
Сколько удобрений, на шару будет!
Те що орки відступають не значить що вони знову не підуть в наступ в інших місцях
тому тільки знищувати.
Рубин, а не пора ли забить козла?
Треба знищувати цю погань
Це натовп дегенератів зі зброєю, які розстрілювали людей, відрубали руки з тату тризуба, катували полонених, грабували квартири, дзвонили самкам і хизувалися тим, що прикопали кількох мирних і пришлють їй вкрадений блендер...
Жодного жалю.