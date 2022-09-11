Українські воїни планують атаку на велику колону окупантів, що відступає з-під Ізюма: "Мужики, давайте их просто #башить". ВIДЕО

Українські бійці зафіксували рух великої колони російських окупантів через річку Оскол.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники втікають і рухаються у напрямку від Ізюма. В колоні від 50 до 80 одиниць військової техніки Судячи з відеозапису, українські воїни планують атакувати окупантів.

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