Знищена колона російських окупантів на Харківщині: "О, п#дар молиться. Він шо - руки підняв?". ВIДЕО

Українські воїни знищили колону російських окупантів на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі знищеної техніки наші бійці побачили окупанта, який вижив після атаки на колону. Він подавав знаки, що могли свідчити про його намір здатися в полон. Атака на колону була здійснена РСЗВ HIMARS.

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