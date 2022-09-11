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Знищена колона російських окупантів на Харківщині: "О, п#дар молиться. Він шо - руки підняв?". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські воїни знищили колону російських окупантів на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі знищеної техніки наші бійці побачили окупанта, який вижив після атаки на колону. Він подавав знаки, що могли свідчити про його намір здатися в полон. Атака на колону була здійснена РСЗВ HIMARS.
Топ коментарі
+61 Envoy
показати весь коментар11.09.2022 14:31
+56 Тетяна Тать
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+48 Sav UA
показати весь коментар11.09.2022 14:32
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Поклоняється своєму божеству.
Це розумiе кожен христианiн! Не берить великий грiх на свою душу. Але я вiрю, що нашi хлопцi такого не зроблять!
Бо заздро, що в брата
Є в коморі і на дворі,
І весело в хаті!
«Уб'єм брата! Спалим хату!» -
Сказали, і сталось.
Все б, здається; ні, на кару
Сироти остались.
В сльозах росли та й виросли;
Замучені руки
Розв'язались - і кров за кров,
І муки за муки!
Наслаждаться восходом багряным
Жить, чтобы просто любить
Всех, кто живёт с тобой рядом....
Богобоязний підар, значить.
Спаси його св. Дупо!
Слава ЗСУ!
Уничтожать всех подряд иначе они уничтожат нас, тут все просто и не надо ничего изобретать.