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Знищена колона російських окупантів на Харківщині: "О, п#дар молиться. Він шо - руки підняв?". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни знищили колону російських окупантів на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі знищеної техніки наші бійці побачили окупанта, який вижив після атаки на колону. Він подавав знаки, що могли свідчити про його намір здатися в полон. Атака на колону була здійснена РСЗВ HIMARS.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни планують атаку на велику колону окупантів, що відступає з-під Ізюма: "Мужики, давайте их просто #башить". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+61
Отличная работа .
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11.09.2022 14:31
+56
надеюсь, шо это та колонна, которая из предыдущей новости Українські воїни планують атаку на велику колону окупантів, що відступає з-під Ізюма: "Мужики, давайте их просто #башить". ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3366410
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11.09.2022 14:34
+48
Співає оди HIMARS
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11.09.2022 14:32
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Отличная работа .
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11.09.2022 14:31 Відповісти
Співає оди HIMARS
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11.09.2022 14:32 Відповісти
Це адепт секти св. Хімарсія!
Поклоняється своєму божеству.
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11.09.2022 17:39 Відповісти
ce naverno "ta sama" kolonna kotoruju operator predlozhil razebashiti
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11.09.2022 14:33 Відповісти
А асфальту таки шкода, його ж тепер ремонтувати доведеться...
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11.09.2022 14:34 Відповісти
Так зебобіки це вміють! Я б сказав, фахівці!
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11.09.2022 14:53 Відповісти
А таки так... А ще й з відкатами, то вони взагалі суперфахівці!
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11.09.2022 14:55 Відповісти
їм вже не прийдеться ремонтувати
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11.09.2022 16:31 Відповісти
Сподіваюсь, щоб скоро їм вже ніяких рішень приймати не прийшлось, щоб всі були на повному державному забезпечені ... В ТЮРМІ!
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11.09.2022 17:25 Відповісти
фахівці красти на ремонті, а якість так собі, через рік знову треба ремонтувати.
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12.09.2022 09:55 Відповісти
чого шкодуєш "зелений асваль".котрий "зелена влада" приготовила для рашистських окупантів і вбивць українського народу???Все , де тільки є рашист на українській землі , має підлягати знищенню разом з ним.
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11.09.2022 15:36 Відповісти
Мова не про рашистів, мова про асфальт... То як в тому анекдоті про синичку...
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11.09.2022 15:43 Відповісти
А кто-то умничал на форуме, что по движущимся химеры не эффективны...
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11.09.2022 14:35 Відповісти
так есть же управляемые ракеты, только не говорите это никому) У нас ничего нет
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11.09.2022 14:36 Відповісти
У нас Химеры перенастроили, они теперь на лишнюю хромосому летят.
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11.09.2022 15:47 Відповісти
по запаху
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11.09.2022 15:54 Відповісти
Пралконаведення, особа технологія.
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11.09.2022 16:27 Відповісти
и на особую челюсть))
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11.09.2022 16:48 Відповісти
Ти ба, які падлюки, хотіли від небесної кари втекти. Хаймарс на ваші голови!
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11.09.2022 14:38 Відповісти
Вітаємо! Слава нашим захисникам!!! Наши- самі найкращі!!!💙💛💙💛✌️💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Слава ЗСУ! Героям,нашим захисникам, Слава!!!❤️💖❤️💖💕💕💕💕😘😘😘😘
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11.09.2022 14:39 Відповісти
***** они все молятся выродки
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11.09.2022 14:50 Відповісти
Взывает к Кобзону
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11.09.2022 14:51 Відповісти
Хлопці, якщо бачите що молиться, навіть якщо і ворог, не вбивайте!!! Я зараз тут не буду приводити аргументи чому. Просто повірте на слово.
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11.09.2022 14:55 Відповісти
А Вы в Ютубе гляньте сколько просьб к БОГУ,что б помог им побольше наших поубивать...
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11.09.2022 15:33 Відповісти
Тобто Ви пропонуєте не брати в полон за жодних обставин?
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12.09.2022 14:20 Відповісти
Якщо молиться то перестав бути ворогом? Підняті руки,біла ганчірка ,кинута зброя.Ось ті знаки на які треба звертати увагу.
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11.09.2022 15:57 Відповісти
Ні не так, я думаю Ви і так зрозуміли що малося на увазі.
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12.09.2022 14:22 Відповісти
Я пiдтримую-НЕ МОЖНА ВБИВАТИ ЛЮДИНУ, ЯКА МОЛИТСЯ!!!
Це розумiе кожен христианiн! Не берить великий грiх на свою душу. Але я вiрю, що нашi хлопцi такого не зроблять!
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11.09.2022 18:51 Відповісти
Я не християнин, але підтримую.
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11.09.2022 19:10 Відповісти
а ти знаєш кому він молиться, може сцарю х..лу або ацкому сотоні?
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12.09.2022 10:00 Відповісти
Треба крові, брата крові,
Бо заздро, що в брата
Є в коморі і на дворі,
І весело в хаті!
«Уб'єм брата! Спалим хату!» -
Сказали, і сталось.
Все б, здається; ні, на кару
Сироти остались.
В сльозах росли та й виросли;
Замучені руки
Розв'язались - і кров за кров,
І муки за муки!
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11.09.2022 20:48 Відповісти
главное побольше убить украинцев перед молитвой,да?
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12.09.2022 09:47 Відповісти
поцчіму? тобто повбивав, покатував людей,, а потім молиться, причому невідомо кому, то вбивати не можна? а може він так заманює, щоб гранату кинути. він окупант і злочинець, має бути знищений.
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12.09.2022 09:59 Відповісти
Я знав що багато хто буде задавати такі питання. Нехай кожний вирішує по своїй совісті. Просто не перебільшуйте, я такого не пропонував, це Ви вже самі дофантазували. Я мав на увазі якщо ситуація дозволяє брати в полон, то краще не вбивати. От і все. Як Ви думаєте, чому?
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12.09.2022 14:36 Відповісти
ти написав, якщо молиться, то не вбивати, а не якщо здається.
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12.09.2022 14:38 Відповісти
Дуже важко описати всі можливі сценарії в одному реченні. Хто хотів мене зрозуміти, зрозумів. Я Вам відповів, що малося на увазі між рядками...
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12.09.2022 14:57 Відповісти
а ти не між рядками відповідай, а прямо, бо між рядками, у кожного може бути різне розуміння, а на однозначні питання треба давати однозначні відповіді, а не петляти між рядками.
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12.09.2022 17:25 Відповісти
Ви написали: "повбивав, покатував людей,, а потім молиться, причому невідомо кому, то вбивати не можна?" А звідки Ви знаєте, що конкретно ця людина саме так вчиняла? По друге, якщо ворожий солдат стає на коліна піднявши догори руки, відклав від себе зброю і припустімо при цьому молиться до Бога з надією що його не вбиватимуть а візьмуть у полон - Ви пропонуєте всерівно вбивати? А як тоді щодо наших Воїнів які потраплять в таке ж становище? До Наших застосовувати Вашу міру? Тобто пропонуєте вбивати всіх підряд не беручи до уваги ніяких обставин? А як щодо Женевської Конвенції? А як що до того що Український Прапор вже по всьому світі є символом Права Людини, Свободи, Демократії і Справедливості? Це моя особиста думка, я її нікому не нав'язую. Але ж така вона свобода слова, що кожний має право на свою думку. І підкреслюю, мене більше цікавить життя і здоров'я Наших Воїнів але це ще не означає що навіть на війні не лишилося місця людяності ба навіть просто здорового глузду бо полоненого можна обміняти...
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12.09.2022 19:44 Відповісти
що ти чешеш, марення хворого, ти сайти поплутало.
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12.09.2022 20:58 Відповісти
Дуже файно.
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11.09.2022 14:56 Відповісти
путін памагі....!!!!
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11.09.2022 14:58 Відповісти
Ты знаешь, так хочется жить
Наслаждаться восходом багряным
Жить, чтобы просто любить
Всех, кто живёт с тобой рядом....
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11.09.2022 15:01 Відповісти
Хоче жити, падло. А ті, хто від його рук загинули, жити не хотіли? От якось не жалко, зовсім
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11.09.2022 15:06 Відповісти
О, п#дар молиться.

Богобоязний підар, значить.
Спаси його св. Дупо!
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11.09.2022 15:43 Відповісти
Вороги є для того, щоб їх вбивати. Можна спочатку використати, а потім вбити
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11.09.2022 15:53 Відповісти
Що курви, скуштували Ізюму?
Слава ЗСУ!
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11.09.2022 16:35 Відповісти
малчика в трусиках
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11.09.2022 16:50 Відповісти
молиться надо в храмах, а не после того как убивал и насиловал украинцев 7 месяцев.
Уничтожать всех подряд иначе они уничтожат нас, тут все просто и не надо ничего изобретать.
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12.09.2022 09:48 Відповісти
 
 