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Мешканці звільнених населених пунктів зустрічають ЗСУ з квітами та гарячими сніданками. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мешканці звільнених від рашистів територій зі сльозами радості на очах зустрічають українських воїнів.

Відповідні відео, на яких зафіксовані моменти теплої зустрічі, активно поширюються в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

На відео видно, як місцеві жителі зі словами вдячності та вигуками "Слава Україні!" зустрічають українських бійців. Дехто несе квіти. 

Одна із жінок додає, що вони також принесли захисникам України гарячий сніданок.

У якому саме населеному пункті знято відео, не повідомляється.

Також читайте: Понад 1000 кв км української території звільнено від окупанта в останні кілька днів, - Залужний. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+103
аж на сльозу пробиває
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
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11.09.2022 16:02
+60
Ну всьо, кацапи. Вам вже ніщо не допоможе. Бо воїн ЗСУ - то і так ваша смерть, а воїн ЗСУ відгодований на домашньому - то непереможна руйнівна сила.
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11.09.2022 16:04
+57
До сліз...
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11.09.2022 16:04
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Передать всем этим местным жителям сепарню и коллаборантов!!!!
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11.09.2022 16:02 Відповісти
так вони вже всі в кацапії
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11.09.2022 16:03 Відповісти
аж на сльозу пробиває
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
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11.09.2022 16:02 Відповісти
Героям слава !!!
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11.09.2022 16:22 Відповісти
Ну всьо, кацапи. Вам вже ніщо не допоможе. Бо воїн ЗСУ - то і так ваша смерть, а воїн ЗСУ відгодований на домашньому - то непереможна руйнівна сила.
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11.09.2022 16:04 Відповісти
Бо Воїн ЗСУ, за яким стоїть народ України, буде нагодований, одягнений та озброєний... Українці вміють бути об'єднані і боротись всі разом з московською нечистю ... СЛАВА ЗСУ, СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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11.09.2022 16:45 Відповісти
До сліз...
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11.09.2022 16:04 Відповісти
так до сліз
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11.09.2022 16:17 Відповісти
Куп'янськ розділений річкою,але це була перепоною тільки для орків. Куп'янськ це Україна, хоч і іде зачистка по обидва береги річки
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11.09.2022 16:06 Відповісти
Нашим хлопцям треба бути обережними, бо ще там вистачає сєпарні і зрадників.
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11.09.2022 16:11 Відповісти
Дякуємо, вам наші хлопці.
Нехай береже вас Господь!
Я живу в Києві, мабуть в самому захищеному місті і мені соромно за це. Я з усіма людьми дякую вам!!!
Кланяюсь до самої землі нашим воїнам - Героям!!!
Стою на колінах перед кожним загиблим.
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11.09.2022 16:13 Відповісти
Ось тількі не примазуйтесь до кіян - в Києві такі хамські тролі не живуть - ви завезена зі східу чі з Криму

‼️‼️‼️ХЛОПЦІ- тримайтеся . Усю вату знищено і москалей теж. Бо вони вже до вас примазуються, а потім будуть доноси на вас в СБУ ПИСАТИ , прикриваючись патріотизмом
ВЖЕ ПРОХОДИЛИ !!!
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11.09.2022 16:33 Відповісти
кИян
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11.09.2022 16:56 Відповісти
Це мій промах
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11.09.2022 17:04 Відповісти
скабєєва має у зомбоящику на усю недоерефію авторитетно розповісти, що це місцеві з квітами на відео насправді "русскіх асвабадітелей" зустрічали, а біндеровські хакери у відеоредакторі білі пов'язки у бійців на блакитні замалювали, триколори-на українські прапори та змінили "русскій язик" на мову ))
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11.09.2022 16:14 Відповісти
Для мене це наїприємніші відео, з цієї всратой війни.
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11.09.2022 16:15 Відповісти
Старий став,сльоза навернулась.
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11.09.2022 16:21 Відповісти
Та ні, не старий. Просто на таке без сліз дивитись не можливо.
Скільки натерпілися ці люди, скільки сил і крові наших воїнів коштувало їх визволення!
Слава героям!
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11.09.2022 16:28 Відповісти
Дочекалися!
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11.09.2022 17:15 Відповісти
Згідно мапи війни:
https://liveuamap.com/
рашисти "зробили крок доброї волі" майже зі всієї Харківської області.
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11.09.2022 16:25 Відповісти
Там на карті намічається цікавий хвостик Борова-Лиман щонайменше.
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11.09.2022 16:40 Відповісти
Плачу от радости...
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11.09.2022 16:29 Відповісти
И это здесь кремлёвские ******** хотели провести референдум?! 😂🤣😂 ****, руцкие, вы реально едиёты, вас уже устали посылать *****😂🤣😂
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11.09.2022 16:36 Відповісти
Свої прийшли до своїх. Слава Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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11.09.2022 16:38 Відповісти
Слава!!!
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11.09.2022 16:48 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
НАШИМ ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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11.09.2022 16:41 Відповісти
Слава, Слава, Слава!!!
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11.09.2022 16:47 Відповісти
Героям слава!
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11.09.2022 16:54 Відповісти
приятно видеть как воины Добра освобождают от рашистской нечести людей!
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11.09.2022 18:03 Відповісти
 
 