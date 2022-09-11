22 499 32
Мешканці звільнених населених пунктів зустрічають ЗСУ з квітами та гарячими сніданками. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мешканці звільнених від рашистів територій зі сльозами радості на очах зустрічають українських воїнів.
Відповідні відео, на яких зафіксовані моменти теплої зустрічі, активно поширюються в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
На відео видно, як місцеві жителі зі словами вдячності та вигуками "Слава Україні!" зустрічають українських бійців. Дехто несе квіти.
Одна із жінок додає, що вони також принесли захисникам України гарячий сніданок.
У якому саме населеному пункті знято відео, не повідомляється.
Топ коментарі
+103 stavr
показати весь коментар11.09.2022 16:02
+60 Yevhen Tarnavskyi
показати весь коментар11.09.2022 16:04
+57 Володимир Бондаренко b25f7ff0
показати весь коментар11.09.2022 16:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
Нехай береже вас Господь!
Я живу в Києві, мабуть в самому захищеному місті і мені соромно за це. Я з усіма людьми дякую вам!!!
Кланяюсь до самої землі нашим воїнам - Героям!!!
Стою на колінах перед кожним загиблим.
‼️‼️‼️ХЛОПЦІ- тримайтеся . Усю вату знищено і москалей теж. Бо вони вже до вас примазуються, а потім будуть доноси на вас в СБУ ПИСАТИ , прикриваючись патріотизмом
ВЖЕ ПРОХОДИЛИ !!!
Скільки натерпілися ці люди, скільки сил і крові наших воїнів коштувало їх визволення!
Слава героям!
https://liveuamap.com/
рашисти "зробили крок доброї волі" майже зі всієї Харківської області.
НАШИМ ГЕРОЯМ СЛАВА!!!