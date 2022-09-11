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ЗСУ перед наступом засипають окупантів листівками з інструкціями, як здатися в полон. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перед просуванням артилеристи Збройних сил України запускають снаряди, начинені листівками з інструкціями для російських загарбників, як здатися в полон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в сюжеті воєнкора Олександра Осовського, який опублікувала заступниця міністра оборони на фейсбук заступниця міністра оборони Ганни Маляр.

"Листівки закликають здатися в полон та інструктують, як саме це зробити. У кожному снаряді півтори тисячі одиниць - це нагадування для окупанта, що Україна скоро поверне свою землю, а них є шанс скласти зброю та вижити. Стріляють воїни ЗСУ в різних напрямках, аби якомога більше окупантів отримали повідомлення", - сказано в сюжеті.

Водночас Маляр зазначила, що ці листівки є одним із ефективних способів інформаційної роботи з ворогом перед контрнаступом.

"Перед тим як просуватися вперед, наші захисники передають "вітання" російським окупантам та дають останню можливість здатися в полон. Інакше на українській землі їх чекає тільки смерть", - написала вона.

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Повідомлялося, що ЗСУ протягом кількох днів проводять активні наступальні дії на північно-східному напрямку, та продовжують послідовні зусилля із повернення територій на півдні країни, зокрема, у напрямку Херсона.

Автор: Анастасія Потіха
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Краще би листівки зі способами здійснення суіциду.
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11.09.2022 16:52 Відповісти
Краще б в тих снарядах хедкраби були.
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11.09.2022 16:55 Відповісти
Марнотратство паперу, роки читати не вміють.
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11.09.2022 18:37 Відповісти
Дурня. Їбаште їх, їм уже нічим не помогти.
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11.09.2022 21:57 Відповісти
 
 