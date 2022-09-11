ЗСУ перед наступом засипають окупантів листівками з інструкціями, як здатися в полон. ВIДЕО

Перед просуванням артилеристи Збройних сил України запускають снаряди, начинені листівками з інструкціями для російських загарбників, як здатися в полон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в сюжеті воєнкора Олександра Осовського, який опублікувала заступниця міністра оборони на фейсбук заступниця міністра оборони Ганни Маляр.

"Листівки закликають здатися в полон та інструктують, як саме це зробити. У кожному снаряді півтори тисячі одиниць - це нагадування для окупанта, що Україна скоро поверне свою землю, а них є шанс скласти зброю та вижити. Стріляють воїни ЗСУ в різних напрямках, аби якомога більше окупантів отримали повідомлення", - сказано в сюжеті.

Водночас Маляр зазначила, що ці листівки є одним із ефективних способів інформаційної роботи з ворогом перед контрнаступом.

"Перед тим як просуватися вперед, наші захисники передають "вітання" російським окупантам та дають останню можливість здатися в полон. Інакше на українській землі їх чекає тільки смерть", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Льотчики РФ, які обстрілювали Україну, планують втечу до країн Південної Америки, - розвідка

Повідомлялося, що ЗСУ протягом кількох днів проводять активні наступальні дії на північно-східному напрямку, та продовжують послідовні зусилля із повернення територій на півдні країни, зокрема, у напрямку Херсона.