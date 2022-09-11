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Полонені росіяни, яких кинули командири, втікаючи з Куп’янська. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські командири втікаючи з Харківщини покинули своїх солдат.

Відео з полоненими росіянами, яких кинули командири, втікаючи з Куп'янська, опублікував на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Зокрема, на відео російський солдат Росгвардії Антіпов Максим Юрійович (2001 р.н.) намагається розповісти, що його нібито змусили їхати на війну в Україну. На це йому зауважили, що у нього був варіант відмовити і потрапити в дизбат і додали, що ті, хто там сидять, мають цілі руки та ноги, а він має поранення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Батальйон "Донбас" захопив у Куп’янську 7 полонених, з них два кадрових військових РФ, 4 мобілізованих на окупованих територіях та зрадник Калайда. ФОТО

Також на відео дає свідчення інший покинутий солдат Росгвардії Вітковський Микита Юрійович (2002 р.н.).
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Топ коментарі
+82
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11.09.2022 17:36
+54
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11.09.2022 17:44
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11.09.2022 17:54
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11.09.2022 17:36 Відповісти
брудні кацапські ари
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11.09.2022 17:38 Відповісти
Маргоша раз-два-три-чотири ЧОРНЯВАЯ дівчина...
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11.09.2022 17:43 Відповісти
в парагвай летели )
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11.09.2022 18:04 Відповісти
кацапсько армянски негры
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11.09.2022 18:15 Відповісти
Це для цих ромiв з Кавказу звичайний колiр шкiри..Якби кожен день "Белiзною" не вмивались...
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11.09.2022 19:02 Відповісти
Все верно.Ведь у них один и тот же алфавит.Англичане вначале дали его Эфиопии, а потом по проекту"Армения" хайским арабам.И по сегодншний день эфиопцы ВСЮДУ ПО МИРУ говорят что арабохайи украли их алфавит.хотя это "произведение" англичан и их проекта.
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11.09.2022 21:07 Відповісти
🤣
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27.09.2022 16:13 Відповісти
кацапська брудна бидломаса
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11.09.2022 17:37 Відповісти
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11.09.2022 17:37 Відповісти


У свинособак агония.
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11.09.2022 17:40 Відповісти
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11.09.2022 17:56 Відповісти
Найти бы этого писаку да на бутылку посадить. Вместе с его мамашей,детьми и собачкой))
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11.09.2022 17:58 Відповісти
Так.Але в кацапії таких ідіотів багато.Як би дійсно до чогось такого не додумались...
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11.09.2022 18:02 Відповісти
Їбаааать... То кого тре денацифікувати???
Напишіть хтось цьому свиноросу, що до нього дійде теж денацифікація!
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11.09.2022 18:51 Відповісти
не ний кацапе, твій сцарь сказав, шо всіх нацистів денацифікує. тож тобі після твого коменту тільки на денацифікацію рашист всраний
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11.09.2022 19:14 Відповісти
*******. Ехал "безопасно" убивать и пытать.
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11.09.2022 17:41 Відповісти
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11.09.2022 17:44 Відповісти
метод кутузова называется. преподают его у них. Ясир Арафат тоже пользовал его.
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11.09.2022 18:07 Відповісти
до речі: саме після цього походу, якщо не помиляюсь, вся московська верхівка заговорила французькою.
гей там- на расєї, чи не пора починати вчити нашу мову?
мені скажуть, що цих нелюдей не виправиш. але мова відображає спосіб мислення ( як по простому). може в них щось в голові почне мінятися?
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11.09.2022 19:18 Відповісти
Навпаки. Після війни з Наполеоном пітерська і московитська верхівки закінчили говорити французькою, тобто мовою агресора і окупанта.
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12.09.2022 01:09 Відповісти
та ну, а Дубровський Пушкіна - це про часи донаполеонівські?
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12.09.2022 03:50 Відповісти
https://www.stopcor.org/.../news-u-krimu-vpav-rosijskij...



STOPCOR.ORG


У Криму впав російський винищувач, пілотів забрали військові

У неділю, 11 вересня, у тимчасово окупованому Криму впав російський військов
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11.09.2022 17:44 Відповісти
0-5 км в наступі: ми батальйон ТрО 5-10 км: о, їбать, ми вже мотопіхотний 10-15 км: прикинь, механізований 15-20 км: та обана, танковий 20-25 км: о ракетний 25-30 км: Льоха, там ще С-300 пі... в кущах кинули, роби вигляд що не помітив, бо соляри нема
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11.09.2022 17:49 Відповісти
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11.09.2022 17:50 Відповісти
З якою метою ці zондер-карателі припхалися в Україну, добре розповіла дівчина - катувати і вбивати мирне населення. А те що вони мелють - повна дурня.
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11.09.2022 17:52 Відповісти
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11.09.2022 17:54 Відповісти
еще лечить эту петушню...орков в расход
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11.09.2022 17:57 Відповісти
В степи, покрытой пылью бренной,

Сидел и плакал человек.

А мимо шёл Творец Вселенной.

Остановившись, Он изрек:

"Я друг униженных и бедных,

Я всех убогих берегу,

Я знаю много слов заветных.

Я есмь твой Бог. Я всё могу.

Меня печалит вид твой грустный,

Какой нуждою ты тесним?"

И человек сказал: "Я - русский",

И Бог заплакал вместе с ним...
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11.09.2022 17:58 Відповісти
курва витягніть йому з носа відсос нехай здихає!!!
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11.09.2022 17:58 Відповісти
певно цьому татуіровщику трубку не туди засунули
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11.09.2022 18:00 Відповісти
Да и сама трубка должна быть такой-
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11.09.2022 18:27 Відповісти
Трохи по цифрам: за 5 днів контрнаступу звільнено 8,370 км 2
Рашисти брали цю територію понад 3 місяці з величезними втратами
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11.09.2022 18:03 Відповісти
вже давно заткнув пельку - ці волання і закидання рук в патріотзмі,
з протезами б щось зробили, ноги руки, а хлопцям ще жити і жити...
касьяанич нам зараз розповість як він теж ******* гранатомета у арестовіча, дав йому пісти і героїчно не загинyв під шторою в opi - казки так казки....
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11.09.2022 18:13 Відповісти
Підготовка кацапів до кастрації з наступним відсіканням голови.
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11.09.2022 18:13 Відповісти
смерть
кацапюри
ь
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11.09.2022 18:41 Відповісти
срань кацапская
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11.09.2022 19:11 Відповісти
__хлопцi , воно ж мучиться. и хоче Эвтаназii. не вiдмовляйте в прозьбе,падлюке.
нема цiнноi iнформацii , неху.. тримати......___
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11.09.2022 19:18 Відповісти
этот самовар непригоден для обмена.
и восстановительными работами оно не сможет заниматься.
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11.09.2022 21:29 Відповісти
Сумно - довольні рила виживших кацапів...
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11.09.2022 21:55 Відповісти
 
 