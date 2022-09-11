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Полонені росіяни, яких кинули командири, втікаючи з Куп’янська. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські командири втікаючи з Харківщини покинули своїх солдат.
Відео з полоненими росіянами, яких кинули командири, втікаючи з Куп'янська, опублікував на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Зокрема, на відео російський солдат Росгвардії Антіпов Максим Юрійович (2001 р.н.) намагається розповісти, що його нібито змусили їхати на війну в Україну. На це йому зауважили, що у нього був варіант відмовити і потрапити в дизбат і додали, що ті, хто там сидять, мають цілі руки та ноги, а він має поранення.
Також на відео дає свідчення інший покинутий солдат Росгвардії Вітковський Микита Юрійович (2002 р.н.).
Топ коментарі
+82 Квантовий Механік
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У свинособак агония.
Напишіть хтось цьому свиноросу, що до нього дійде теж денацифікація!
гей там- на расєї, чи не пора починати вчити нашу мову?
мені скажуть, що цих нелюдей не виправиш. але мова відображає спосіб мислення ( як по простому). може в них щось в голові почне мінятися?
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Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
Рашисти брали цю територію понад 3 місяці з величезними втратами
з протезами б щось зробили, ноги руки, а хлопцям ще жити і жити...
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кацапюри
ь
нема цiнноi iнформацii , неху.. тримати......___
и восстановительными работами оно не сможет заниматься.