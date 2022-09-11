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Соловйов і Путін в шоці - росіянам насипають на всіх фронтах! | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Чому росіяни - таки ніщо, хто побив Соловйова і... знову тризуб забрав спокій наших північних сусідів.

Поки ЗСУ насипають росіянам, запрошуємо вас розважитися в недільний вечір і подивитися на добірку перченого гумору від Богдана Буткевича й Наталки Соколенко в шоу "Підсвинки тижня" від Цензор.НЕТ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Мабуть тому що для Зе і Дєрамка звільнення України це траур ....
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11.09.2022 19:09
+9
🇺🇦ЗСУ У ВОВЧАНСЬКУ🇺🇦
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11.09.2022 19:07
+8
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11.09.2022 19:22
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почему в Киеве нет праздничного салюта?
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11.09.2022 19:05 Відповісти
Мабуть тому що для Зе і Дєрамка звільнення України це траур ....
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11.09.2022 19:09 Відповісти
They seem to be very happy in this clip.
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11.09.2022 19:36 Відповісти
They seem to count Oman money
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11.09.2022 22:28 Відповісти
Тhey are happy because they are still not in prison
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12.09.2022 12:25 Відповісти
Тобі мало салюту російського - у Москві?
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11.09.2022 19:29 Відповісти
до чого тут москалі? ще і з великої літери? ти так їх поважаєш?
їм не святкувати треба, а оголошувати траур, як свого часу зробив Гітлер за пораску у сталінграді
як пише Бутусов, Баклейський прорив - це історична перемога! тому Україні є що святкувати
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11.09.2022 19:42 Відповісти
Не сучи ногами! Ти що-небудь про "сарказм" чув? Довідайся спочатку про вчорашній салют в Москві а потім розбираться лізь - наскільки я "поважаю москалів"
А щодо "салютів у Києві" - так вони у нас на період війни заборонені! Люди навіть у тих районах, які звільнили ще весною, часто від різких звуків, до цих пір, сіпаються! Якось без "салютів", поки що, обійдемося!
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11.09.2022 19:49 Відповісти
Святкувати будемо в Маскві на Красній площі коли кацапи нас будуть в дупу цілувати
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11.09.2022 20:26 Відповісти
Потому, что салюты и фейрверки в Украине запрещены до победы.
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12.09.2022 00:58 Відповісти
CENSOR....tak ZSU bude sevodne Voronezh brati chi ni ? ja mogu spakoina iti spati v 23:00 chi netreba ?
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11.09.2022 19:06 Відповісти
🇺🇦ЗСУ У ВОВЧАНСЬКУ🇺🇦
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11.09.2022 19:07 Відповісти
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11.09.2022 19:22 Відповісти
https://youtu.be/BjeiJ4EPz9k

Наші вже в Гоптівці!!!!!
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11.09.2022 19:55 Відповісти
 
 