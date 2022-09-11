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Соловйов і Путін в шоці - росіянам насипають на всіх фронтах! | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Чому росіяни - таки ніщо, хто побив Соловйова і... знову тризуб забрав спокій наших північних сусідів.
Поки ЗСУ насипають росіянам, запрошуємо вас розважитися в недільний вечір і подивитися на добірку перченого гумору від Богдана Буткевича й Наталки Соколенко в шоу "Підсвинки тижня" від Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+15 Garry Dron 6973c752
показати весь коментар11.09.2022 19:09
+9 Ірландія
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+8 Алекс Скела
показати весь коментар11.09.2022 19:22
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їм не святкувати треба, а оголошувати траур, як свого часу зробив Гітлер за пораску у сталінграді
як пише Бутусов, Баклейський прорив - це історична перемога! тому Україні є що святкувати
А щодо "салютів у Києві" - так вони у нас на період війни заборонені! Люди навіть у тих районах, які звільнили ще весною, часто від різких звуків, до цих пір, сіпаються! Якось без "салютів", поки що, обійдемося!
Наші вже в Гоптівці!!!!!