Соловйов і Путін в шоці - росіянам насипають на всіх фронтах! | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Чому росіяни - таки ніщо, хто побив Соловйова і... знову тризуб забрав спокій наших північних сусідів.

Поки ЗСУ насипають росіянам, запрошуємо вас розважитися в недільний вечір і подивитися на добірку перченого гумору від Богдана Буткевича й Наталки Соколенко в шоу "Підсвинки тижня" від Цензор.НЕТ.

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