ЗСУ звільнили Гоптівку, яка на кордоні з Росією. ВIДЕО

Поруч із Гоптівкою розташований однойменний прикордонний пункт контролю з Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ на телеграм-каналі.

Збройні сили повернули під контроль України ще одне село на Харківщині. У мережі з’явилося відео, де наші захисники повідомляють, що звільнили Гоптівку.

"11 вересня Гоптівка перейшла під контроль Збройних Сил України", - звітує 130-й батальйон.

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