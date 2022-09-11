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ЗСУ звільнили Гоптівку, яка на кордоні з Росією. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Поруч із Гоптівкою розташований однойменний прикордонний пункт контролю з Росією.
Про це інформує Цензор.НЕТ на телеграм-каналі.
Збройні сили повернули під контроль України ще одне село на Харківщині. У мережі з’явилося відео, де наші захисники повідомляють, що звільнили Гоптівку.
"11 вересня Гоптівка перейшла під контроль Збройних Сил України", - звітує 130-й батальйон.
Топ коментарі
+57 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар11.09.2022 20:04
+45 Власов Сергей b3083465
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+43 Кіт Семен
показати весь коментар11.09.2022 20:06
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Чё-то у кацапов жопа сгорела, когда увидели довольное хлебало ************ гэбэшного, который смотрел на юнус-бек евкурова, у которого племянника уже упаковали в землю, а потом пошел раздавать зерно в Африку и кататься на колесе обозрения, которое спустя 4 часа сломалось и стоит до сих пор нерабочее. Зря они этот плацдарм потеряли, открыв очень большие возможности для нас.
https://youtu.be/RfqgxNxMGqw
@VictorKvert2008
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7 ч
ТАСС. Спасатели в Москве достали из Москва-реки труп мужчины. Судя по докум
ентам, речь идёт о Сергее Ш., 1955 года рождения, работавшем в Министерстве обороны России. На трупе обнаружены следы пыток.
Ті відмазки зечмонь"прєбали", як було на Півдні. не повинні повторитись.