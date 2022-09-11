УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12945 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні
23 501 39
кордон (3118) звільнення (1511) Харківщина (4289) ЗСУ (5729)

ЗСУ звільнили Гоптівку, яка на кордоні з Росією. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Поруч із Гоптівкою розташований однойменний прикордонний пункт контролю з Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ на телеграм-каналі.

Збройні сили повернули під контроль України ще одне село на Харківщині. У мережі з’явилося відео, де наші захисники повідомляють, що звільнили Гоптівку.

"11 вересня Гоптівка перейшла під контроль Збройних Сил України", - звітує 130-й батальйон.

Також читайте: За п’ять днів ЗСУ звільнили більше території, ніж росіяни захопили з квітня, - Інститут вивчення війни

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+57
ЗСУ-справжні воїни та герої...
показати весь коментар
11.09.2022 20:04
+45
показати весь коментар
11.09.2022 20:10
+43
Слава Україні
показати весь коментар
11.09.2022 20:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗСУ-справжні воїни та герої...
показати весь коментар
11.09.2022 20:04 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2022 20:23 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2022 20:57 Відповісти
Слава Україні
показати весь коментар
11.09.2022 20:06 Відповісти
gerojam slava !
показати весь коментар
11.09.2022 20:08 Відповісти
Слава Вам , Супер Герои‼️🙏🙏🙏❤️❤️❤️💙💛💙💛Слава Валерию Залужному‼️❤️💙💛🍀🍀🍀🍀🍀
показати весь коментар
11.09.2022 20:27 Відповісти
Значить треба бити кацапа і далі!
показати весь коментар
11.09.2022 20:07 Відповісти
Пишаюся ЗСУ! Ви найкращі!
показати весь коментар
11.09.2022 20:07 Відповісти
ЗСУ показали рашці хто в домі хазяін.
показати весь коментар
11.09.2022 20:08 Відповісти
Бальзам на душу, Слава ЗСУ, Слава Україні, Слава Українському народу!
показати весь коментар
11.09.2022 20:09 Відповісти
Резніков спрогнозував, як Росія може відповісти на "український бліцкриг" За словами міністра, Києву важливо забезпечити безпеку територій після того, як наші військові здійснили контрнаступ https://glavred.net/ukraine/reznikov-sprognoziroval-kak-rf-mozhet-otvetit-na-ukrainskiy-blickrig-10408340.html
показати весь коментар
11.09.2022 20:09 Відповісти
Секрет Полішинеля відкрив
показати весь коментар
11.09.2022 20:13 Відповісти
Героям слава!!
показати весь коментар
11.09.2022 20:10 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2022 20:10 Відповісти
слава ЗСУ!
показати весь коментар
11.09.2022 20:12 Відповісти
Рузський прикордонник на тому боці....

показати весь коментар
11.09.2022 20:12 Відповісти
😀😄😄😄😄😄
показати весь коментар
11.09.2022 21:57 Відповісти
Героям слава!!! Бережи та допомагай вам, рідненькі, Господь і Матінка Богордиця
показати весь коментар
11.09.2022 20:12 Відповісти
Слава ЗСУ!!! Героям Слава!!!💙💛✌️💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
11.09.2022 20:14 Відповісти
Ого. Оттуда вполне можно сбивать искандеры на взлете с помощью ПВО, пока они высоту набирают. Или можно поставить 2 бмп настоящих и еще 20 надувных, чтобы кацапы держали там бтрг свои непрерывно на готовности. Или не надувных, прорвав границу в любой момент.

Чё-то у кацапов жопа сгорела, когда увидели довольное хлебало ************ гэбэшного, который смотрел на юнус-бек евкурова, у которого племянника уже упаковали в землю, а потом пошел раздавать зерно в Африку и кататься на колесе обозрения, которое спустя 4 часа сломалось и стоит до сих пор нерабочее. Зря они этот плацдарм потеряли, открыв очень большие возможности для нас.
показати весь коментар
11.09.2022 20:14 Відповісти
Молодцы. Только будьте осторожны особенно в приграничных с Парашей населенных пунктах. Орки обосрались но со злости еще говном бросать долго будут.
показати весь коментар
11.09.2022 20:16 Відповісти
не зупиняйтесь хлоппці, звільняйте Белгород від нацистів
показати весь коментар
11.09.2022 20:16 Відповісти
Вагнеріець-зек дає свідчення:
https://youtu.be/RfqgxNxMGqw
показати весь коментар
11.09.2022 20:17 Відповісти
распад и неуважение

@VictorKvert2008

·

7 ч

ТАСС. Спасатели в Москве достали из Москва-реки труп мужчины. Судя по докум
ентам, речь идёт о Сергее Ш., 1955 года рождения, работавшем в Министерстве обороны России. На трупе обнаружены следы пыток.
показати весь коментар
11.09.2022 20:18 Відповісти
Слава ЗСУ!!! Бережи вас Господь.
показати весь коментар
11.09.2022 20:21 Відповісти
На мавзолее объявлена очередная Перестройка...краснопузые меняются с гомосятиной путлера...в Москва-реке будут назолить много бывших хенералов мавзолейного гоффна путлера...🦍🦍🦍🦍
показати весь коментар
11.09.2022 20:25 Відповісти
Я думаю що військові вирішать питання негайно на небезпечних для вторгнення дорогах провести комплексне інженерне облаштування в тому числі мінування.А також демонтаж залізничного полотна на кордоні з мордором і мінування найближчих мостів і ж.д віадуків.Ще необхідно формувати в прикордонні підрозділи тероборони і розміщеня сил прикриття кордону( в першу чергу артилерійські підрозділиЇ.
Ті відмазки зечмонь"прєбали", як було на Півдні. не повинні повторитись.
показати весь коментар
11.09.2022 20:29 Відповісти
Згодний на 10 000%
показати весь коментар
11.09.2022 20:44 Відповісти
Схвалюю.
показати весь коментар
11.09.2022 21:40 Відповісти
с 14го года не делали, мины уничтожали, почему сейчас, вдруг (и откуда они магическим образом должны появиться)? но вот раздать народу оружие\обучить конечно нужно, и танки\пушки\ракеты
показати весь коментар
11.09.2022 22:05 Відповісти
Путь на Белгород открыт
показати весь коментар
11.09.2022 20:32 Відповісти
Слава 130-му батальйону ЗСУ! Повертайтесь живими, хлопці ✌️
показати весь коментар
11.09.2022 20:45 Відповісти
орки обоссанцы все бросили из-за отсутвия горючего и пешкодралом по домам...
показати весь коментар
11.09.2022 20:52 Відповісти
Конгеніально!
показати весь коментар
12.09.2022 00:28 Відповісти
Красавчеги.
показати весь коментар
11.09.2022 21:05 Відповісти
Я вже три дні пишу ЗСУ вперед на Білгород, а тепер хочу сказати вперед на Москву. Якщо наша армія піде на Москву, орки перекинуть всі війська з Криму і тоді їм кінець.
показати весь коментар
11.09.2022 21:13 Відповісти
война конечно закончится в Москве, так или иначе. но мне кажется, что с Хйлом реальнее получится московская радиоактивная яма, чем кто-то его вовремя пристрелит.
показати весь коментар
11.09.2022 22:10 Відповісти
Мені без різниці як він здохне, тільки за часом швидше.
показати весь коментар
11.09.2022 22:48 Відповісти
Слава нації!!! Смерть кацапам!!!(Інших ворогів у нас просто немає.)
показати весь коментар
11.09.2022 21:16 Відповісти
 
 