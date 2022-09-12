"Ох я их и наубивал. Мне нравится", - кадри ближнього бою воїнів ЗСУ проти російських окупантів. ВIДЕО

У мережу потрапили кари ближнього бою між воїнами ЗСУ та російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ це відео публікують користувачі соцмереж.

Рашисти відмовилися здаватися в полон і були всі ліквідовані.

Слава воїнам України 🇺🇦

Telegram - https://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/49GwRbyS8i — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) September 11, 2022

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині війська РФ, тікаючи, полишили списки свого особового складу. ФОТОрепортаж