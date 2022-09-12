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армія РФ (13507) ЗСУ (5729)

"Ох я их и наубивал. Мне нравится", - кадри ближнього бою воїнів ЗСУ проти російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапили кари ближнього бою між воїнами ЗСУ та російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ це відео публікують користувачі соцмереж. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині війська РФ, тікаючи, полишили списки свого особового складу. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+89
Нехай будуть прокляті кацапи за те, що українці замість того, щоб ростити хліб та виховувати дітей мусять вчитися вбивати!
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12.09.2022 00:23
+79
СЛАВА НАШИМ ГЕРОЯМ!!! БОЖЕ БЕРЕЖИ НАШИХ ВІЙСЬКОВИХ!
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12.09.2022 00:21
+57
Красавчик! Настоящий утилизатор кацапни
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12.09.2022 00:24
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перший бій - це стресс і сна нема...
потім декотрі просили - "постріляй там за палаткою - заснути не можу"
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12.09.2022 02:53 Відповісти
Вбивайте кацапів , хлопці , бо ми , украінці , сюди їх не кликали 😠
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12.09.2022 00:59 Відповісти
Вже можна сказати що є величезний прошарок українців-солдат, які живуть війною, і їм подобається забивати орків, і вони хочуть це робити і роблять профессіонально, і ніхто їм не має права дорікнути, бо вони захищаються і дають справедливе возмездіє.

А у рашистів котрі ментально є боягузами,сцикливими маньяками і бесполими существами іде зворотній процесс - розчарування у війні, страх, нехіть, бо получили добряче у пику, тепер йде тенденція у них - переобування, типу ми за мир і т. д., але вже їм ніхто не повірить, наша помста не ослабне ніколи ... Тому ми сильні, ми переможемо....
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12.09.2022 01:02 Відповісти
тут головне на упередження, шоб воно ласти вгору не встигло підняти...
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12.09.2022 01:11 Відповісти
а що ж ви думаєте, воно ласти підніме і гранату кине, треба про свою безпеку в першу чергу думати а не про загарбника.
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12.09.2022 02:10 Відповісти
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12.09.2022 02:13 Відповісти
Мені подобаєтся 👍🏻
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12.09.2022 02:15 Відповісти
Ніби-то збиралися повернути в Україну СРСР, а радянських класиків дебіли не читали...
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12.09.2022 02:54 Відповісти
ТАК ТЕ С ОРУЖИЕМ БЫЛИ ИЛИ НЕ !?
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12.09.2022 02:58 Відповісти
Там по інформвції були і втрати в Українців нажаль
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12.09.2022 06:06 Відповісти
ЭМИГРАНТИШКА !!!
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13.09.2022 06:52 Відповісти
Сонечк наші!
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12.09.2022 04:23 Відповісти
Вбий кацапського окупанта-зроби світ краще.👍
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12.09.2022 06:52 Відповісти
Набагато більше треба! Давай, Друже!
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12.09.2022 06:53 Відповісти
Всем кацапским ботам и "гуманистам" объясняю один раз:

РФ не объявляла войну Украине, и, соответственно, российские войска не подпадают под действие Женевских конвенций о ведении войны и об обращении с военнопленными.

Вы ******* сами себя! Спецоперация? Ок. В данном случае все вооруженные люди, пришедшие из России на территорию Украины, являются террористами. Любой гражданин Украины имеет право уничтожить вас любым, доступным ему способом.

А было ж так прикольно - "Спецоперация"! Да, кацапы?
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12.09.2022 08:25 Відповісти
Ваше "объяснение" не соответствует действительности. Носитесь с "абъявением вайны", как будто от этого абъявления что-то зависит. А от него ничего не зависит. Читайте Женевскую конвенцию, желательно, все части. И Закон Украины о ратификации.
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12.09.2022 08:47 Відповісти
читайте пости до кінця, людина висловила свою думку, може вона не зовсім правильна, але в цілому має право на життя...
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12.09.2022 09:03 Відповісти
2+2=5 тоже не совсем правильно, но имеет право на жизнь?
Человек неверно описывает существующее положение дел, претендуя при этом на истину, вот и всё.
Единственное частично правильное высказывание - о том, что пришедших с оружием в руках на территорию Украины надо убивать. Но не потому, что они якобы террористы, а потому, что они оккупанты.
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12.09.2022 09:08 Відповісти
у цивільному житті ситуації "ти або тебе" дуже завуальовані, а на війні все чітко і зрозуміло)
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12.09.2022 08:28 Відповісти
Ось не обрізане відео цього бою:
https://www.youtube.com/watch?v=04Wdda-iuJU
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12.09.2022 08:42 Відповісти
більше 1 млн переглядів! з усього світу люди пишуть, захоплюються воїнами-українцями.
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12.09.2022 09:38 Відповісти
Бийте наволоч кацапську!Тарганів,які лізуть на нашу землю,вбивають наших людей,руйнують житлр і долі українців!Дай Боже перемоги!Слава захисникам рідного краю!!!
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12.09.2022 09:00 Відповісти
Мочіть орків-окупантів без жалю , наші хлопчики ! ! ! За все , що падли натворили !
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12.09.2022 09:25 Відповісти
Бережіть себе, хлопці! Ви потрібні Україні живими!!
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12.09.2022 09:31 Відповісти
Не навбивав, а перетворив на гарних рюських. Вбивати людей неможна, а ось перетворювати поганих рюзьких на гарних рюзьких - то справа дуже правильна!
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12.09.2022 09:39 Відповісти
Кацапських чмонарів не жаль. Навпаки! Але вони тупі, що не здалися. В полоні в Україні були б не катовані і вижили б. Дурні чмонюки!
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12.09.2022 09:56 Відповісти
Смерть рашиста не есть убийство - это путь на небо.
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12.09.2022 10:18 Відповісти
погано що подобається.
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12.09.2022 10:23 Відповісти
Вони вбивали дітей,гвалтували,катували,стріляли в упор в голову.Їм нема пощади.
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12.09.2022 13:47 Відповісти
Хлопці, Ви найкращі! Найкращій кацап- дохлий кацап!
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12.09.2022 10:40 Відповісти
dayte yim premiyu za kozhnogo moskalya!
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12.09.2022 11:13 Відповісти
Good job.
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12.09.2022 13:18 Відповісти
контрстрайк в реале
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12.09.2022 13:54 Відповісти
На жаль тут полягли і нащі хлопц. В фб є вся інфа
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12.09.2022 14:53 Відповісти
R.I.P Сергій, воював краще всіх, але забрав клятий коронавірус
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05.11.2022 14:09 Відповісти
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