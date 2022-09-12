"Ох я их и наубивал. Мне нравится", - кадри ближнього бою воїнів ЗСУ проти російських окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережу потрапили кари ближнього бою між воїнами ЗСУ та російськими окупантами.
Як інформує Цензор.НЕТ це відео публікують користувачі соцмереж.
Рашисти відмовилися здаватися в полон і були всі ліквідовані.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) September 11, 2022
Слава воїнам України 🇺🇦
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Топ коментарі
+89 Al-Goritm Ain-Moment
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+79 Alex 38f9f11f
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+57 Вячеслав Галушка
показати весь коментар12.09.2022 00:24
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Будь ласка, зачекайте...
потім декотрі просили - "постріляй там за палаткою - заснути не можу"
А у рашистів котрі ментально є боягузами,сцикливими маньяками і бесполими существами іде зворотній процесс - розчарування у війні, страх, нехіть, бо получили добряче у пику, тепер йде тенденція у них - переобування, типу ми за мир і т. д., але вже їм ніхто не повірить, наша помста не ослабне ніколи ... Тому ми сильні, ми переможемо....
РФ не объявляла войну Украине, и, соответственно, российские войска не подпадают под действие Женевских конвенций о ведении войны и об обращении с военнопленными.
Вы ******* сами себя! Спецоперация? Ок. В данном случае все вооруженные люди, пришедшие из России на территорию Украины, являются террористами. Любой гражданин Украины имеет право уничтожить вас любым, доступным ему способом.
А было ж так прикольно - "Спецоперация"! Да, кацапы?
Человек неверно описывает существующее положение дел, претендуя при этом на истину, вот и всё.
Единственное частично правильное высказывание - о том, что пришедших с оружием в руках на территорию Украины надо убивать. Но не потому, что они якобы террористы, а потому, что они оккупанты.
https://www.youtube.com/watch?v=04Wdda-iuJU