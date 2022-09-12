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Маріуполь (2821) пропаганда (2570)

Окупанти влаштували концерт на кістках людей, які загинули від російської бомби в драмтеатрі Маріуполя. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

виступ, присвячений "визволенню Маріуполя від нацистів", відбувався на тлі зруйнованої будівлі театру.

Як передає Цензор.НЕТТ, про це написав у телеграмі Антон Геращенко.

Він зазначив6 "Це ж якими цинічними ублюдками треба бути, щоби влаштувати концерт на місці, яке самі і зруйнували, вбивши 300 осіб? Ці тварюки перевершили своїх нацистських наставників!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти відсвяткували в Маріуполі "річницю звільнення Донецька від фашистів". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+40
Кацапи - це тупе бидло 😡
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12.09.2022 02:02
+39
Не можна рашистів (чи московитів - то те саме) називати тваринами, бо жодна тварина такого не робить. Вони тварюки, до того ж хворі на сказ. Тільки знищення для запобігання розповсюдження хвороби. Інакше цивілізація приречена.
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12.09.2022 02:10
+37
всім цим ,що беруть участь у цьому *балі сатани* неодмінно воздасться
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12.09.2022 02:04
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Кацапи - це тупе бидло 😡
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12.09.2022 02:02 Відповісти
цю скажену ерефію потрібно знищити
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12.09.2022 10:06 Відповісти
всім цим ,що беруть участь у цьому *балі сатани* неодмінно воздасться
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12.09.2022 02:04 Відповісти
А хто в перших рядах?А грьобані ветерани афгану.Мерзота!
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12.09.2022 06:32 Відповісти
Не можна рашистів (чи московитів - то те саме) називати тваринами, бо жодна тварина такого не робить. Вони тварюки, до того ж хворі на сказ. Тільки знищення для запобігання розповсюдження хвороби. Інакше цивілізація приречена.
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12.09.2022 02:10 Відповісти
тварини не роблять, бо вони не вміють концерти організовувати.
але у тварин просто відсутнє поняття моралі, тому тварини можуть зграєю напасти на інших, з'їсти, наприклад і там же жити, чи щось, і їх совість не мучить, ьо її теж і них немає, так і кацапи, немають не совісті, ні моральних принципів, тому й поводять себе, як тварини.
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12.09.2022 14:04 Відповісти
А на їхніх кістках будуть концерти із хватською чортопляскою перед торжесвєним отправлением до пекло вічного зі смолою гарячою.
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12.09.2022 02:11 Відповісти
"Чардаш" Монті в виконання ******* підійде?
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12.09.2022 07:47 Відповісти
і з цими вузькоглазими жигулями треба поводтися як з "противником"?
не смішить мою кицьку...
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12.09.2022 02:12 Відповісти
А там одна скотина в зрітєльном зальє ще сидить стерво і либиться. Мабуть місцева ватка яка тад довго ждала *****...
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12.09.2022 02:13 Відповісти
Вурдалаки робили теж саме в Алеппо на руїнах якогось дуже старого пам`ятника давнини . Янись збоченці біси суцільне неймовірне зло,
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12.09.2022 02:19 Відповісти
Все в этом мире возвращается, вернется и им.
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12.09.2022 02:24 Відповісти
а москва теж на кістках стоїть, але тим не менше, кацапня не люди. То нема слів....
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12.09.2022 02:31 Відповісти
Не нужно ждать на гнев Бога. Божий гнев в каждом из нас. ЗСУ размажут этих упирей как размазали и харьковскую группировку оккупантов - это и будет Божий суд.
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12.09.2022 02:33 Відповісти
Призвіще організаторів треба огласити , шоб в Миротворець зафіксувати
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12.09.2022 02:46 Відповісти
А чому миністр « кацапськойкультури» в України ТКАЧЕНКО мовчить ??? Де ПИСЬМО В ООН ? Де запит на заборону ГАСТРОЛЕЙ россіських артистів?

чі він занят продажем громадянств кацапським журналістам і « хорошим» олігархам ???
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12.09.2022 02:42 Відповісти
А, до чого там міністр? Там сам препмздент давно дав дозвіл на ращистский шоу биз. Все, що заборонила влада 5 Президента по московіїї 6 все скасував. От тепер і маємо ось такі танці рашистів.
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12.09.2022 03:03 Відповісти
шумить шумить повстанький ліс...
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12.09.2022 03:04 Відповісти
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12.09.2022 03:05 Відповісти
буба, як би не був відбулавленим, теж там би був...
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12.09.2022 03:33 Відповісти
Незабаром здохне ця бапка бапкіна від поганої карми та буде вже співати з кабздоном та його хіром алєксандрова.
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12.09.2022 03:44 Відповісти
******** потвора і її група ублюдки! Пора вже їм на концерт до кобздона!
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12.09.2022 05:53 Відповісти
і крисячив би рожу хріпату на Україну...
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12.09.2022 08:00 Відповісти
Что за бомжатник?
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12.09.2022 08:02 Відповісти
Там уже Альцгеймер на лице.
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12.09.2022 09:46 Відповісти
так вони саме для цього і приперлися в Україну,
нас вбити і на наших костях законцертувати....
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12.09.2022 03:26 Відповісти
Це біси з пекла, абсолютно всі, їхня релігія це смерть. Вони не просто окупанти, це зовсім інше
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12.09.2022 04:13 Відповісти
пістня про "пожаліти орків" не канає - я знаю всі куплети..
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12.09.2022 04:56 Відповісти
буба, а на день можна твою італійську хатку арендувати?
це буде як дуже дорогий туалет...
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12.09.2022 05:35 Відповісти
Досить вже лити сльози над "невинно убієнними "маріупольцями! Їх 80% відсотків (до війни ) були ватними "до глубіни русскай душі": 20% -українців виїхали з міста : залишилися ждуни "асвабадітелей і хароших рускіх пенсій і зарплат" Вам мало прикладу з тією хвойдою з пологового будинку-яку наші військові врятували під обстрілами ціною власних життів і яка перекинулася на сторону орків при першій же можливості! Все вам, *****, жалко не тих кого треба! А полонених Герої"Азова"- їх рідних і близьких не шкода вже ! А матерів героїв які загинули захищаючи в тому числі і цих почвар на сцені театру! Отримали те що хотіли і заслужили від своїх визволителів! Амінь!
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12.09.2022 06:45 Відповісти
прикацаплений баран, я тебе заспамив...
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12.09.2022 07:02 Відповісти
Та ладно. А що не так? Ще сивоху пожалій,коли він здохне.
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12.09.2022 07:20 Відповісти
ви тут звідки?
де моє одне слово за сівоху?
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12.09.2022 07:43 Відповісти
Диви хто сидить на тому шабашу ,"бiднi постраждали" марiупольцi,немае там украiнцев,тiльки вата ватнiя.
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12.09.2022 10:11 Відповісти
Жах. Росіянин і проказа це слова синоніми.Росіянин і людина це слова антоніми. 🧐
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12.09.2022 06:51 Відповісти
"неймовірне зло" це ще дуже м'яхкий висновок - ми ще не бачилі всіеї кацапської підлючесті і - від беларусів теж не бачили...
а ті ножі нам в спину точать нон-стоп...
брати, *****, на тракторах....
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12.09.2022 06:54 Відповісти
Білоруси, як етнос, розчинились в Совку ще в 70-х. Я в 80-ті провів в Мінську в відрядженні, мабуть, сукупно десь коло року. За цей час, крім одного разу, ніде не чув білоруської мови. І зараз вона існує чисто як церемоніальна. От вивіски були на білоруській - чигунка (залізниця), бульбяноє кафе та т.п ...
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12.09.2022 08:09 Відповісти
мені ***** їхній етнос..
кацапськи літаки злітая з того етноса и вдаряють по України - мені не *****...
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12.09.2022 08:14 Відповісти
ракети з бульбашні в наші села і города?
так не поводяться друзі - так поводиться етнос.
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12.09.2022 08:20 Відповісти
Кістки кацапів будуть обісцяні.
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12.09.2022 06:59 Відповісти
На развалинах Большого Театра мы станцуем гопака.
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12.09.2022 07:00 Відповісти
Вони точно з роду Homo sapiens?
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12.09.2022 07:24 Відповісти
ГМО кацапієнс
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12.09.2022 08:35 Відповісти
"лайно кацапієнс".
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12.09.2022 09:15 Відповісти
Москалі - не люди!!!Сатанинські виродки.
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12.09.2022 07:30 Відповісти
кацапня...
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12.09.2022 07:31 Відповісти
Стала известна причина переброски отрядов кадыровцев численностью в 1300 чел. в Херсонскую обл. По данным военного эксперта Жданова перед кадыровцами поставлена задача отлавливать русских дезертиров на правом берегу Днепра. Дело в том, что русские бегут целыми подразделениями.
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12.09.2022 07:51 Відповісти
Досить вже лити сльози над "невинно убієнними "маріупольцями! Їх 80% відсотків (до війни ) були ватними "до глубіни русскай душі": 20% -українців виїхали з міста : залишилися ждуни "асвабадітелей і хароших рускіх пенсій і зарплат" Вам мало прикладу з тією хвойдою з пологового будинку-яку наші військові врятували під обстрілами ціною власних життів і яка перекинулася на сторону орків при першій же можливості! Все вам, *****, жалко не тих кого треба! А полонених Герої"Азова"- їх рідних і близьких не шкода вже ! А матерів героїв які загинули захищаючи в тому числі і цих почвар на сцені театру! Отримали те що хотіли і заслужили від своїх визволителів! Амінь!
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12.09.2022 08:36 Відповісти
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12.09.2022 09:00 Відповісти
Сектанты-сатанисты мацковского путинархата..
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12.09.2022 09:10 Відповісти
Знатно виродки "асвібаділі" Маріуполь, нічого не скажеш
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12.09.2022 10:03 Відповісти
Дрон, роняющий парочку "хлопушек", не помешал бы 💣💥
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12.09.2022 11:42 Відповісти
треба не плакати, а карати
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12.09.2022 12:08 Відповісти
та в часи "толстоєвського", "єкатєрінінськой епохі просвєщєнія", "сєрєбряного вєка" все було так само. криваві москальскі різники придушували то українців, то поляків, то кавказців... а в санктпєтєрбургє "розквітали" поети та художники.

в цьому контрасті суть імперій.

але якщо європейські імперії підкоряли "канібалів які з'їли Кука"

то москалі самі є канібалами які підкоряли європейців.
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12.09.2022 12:45 Відповісти
Их даже животными называть нельзя. А орки обижаются и жалуются что бы их не сравнивали с этими свинособаками.
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12.09.2022 14:13 Відповісти
4 тонкиста и ***** жучка та шо в космос летала
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16.09.2022 16:17 Відповісти
 
 