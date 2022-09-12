Окупанти влаштували концерт на кістках людей, які загинули від російської бомби в драмтеатрі Маріуполя. ВIДЕО

виступ, присвячений "визволенню Маріуполя від нацистів", відбувався на тлі зруйнованої будівлі театру.

Як передає Цензор.НЕТТ, про це написав у телеграмі Антон Геращенко.

Він зазначив6 "Це ж якими цинічними ублюдками треба бути, щоби влаштувати концерт на місці, яке самі і зруйнували, вбивши 300 осіб? Ці тварюки перевершили своїх нацистських наставників!"

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