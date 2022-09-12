Окупанти влаштували концерт на кістках людей, які загинули від російської бомби в драмтеатрі Маріуполя. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
виступ, присвячений "визволенню Маріуполя від нацистів", відбувався на тлі зруйнованої будівлі театру.
Як передає Цензор.НЕТТ, про це написав у телеграмі Антон Геращенко.
Він зазначив6 "Це ж якими цинічними ублюдками треба бути, щоби влаштувати концерт на місці, яке самі і зруйнували, вбивши 300 осіб? Ці тварюки перевершили своїх нацистських наставників!"
Топ коментарі
+40 Amber
показати весь коментар12.09.2022 02:02
+39 Evgeny N
показати весь коментар12.09.2022 02:10
+37 Jose Rodriguez Gacha
показати весь коментар12.09.2022 02:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
але у тварин просто відсутнє поняття моралі, тому тварини можуть зграєю напасти на інших, з'їсти, наприклад і там же жити, чи щось, і їх совість не мучить, ьо її теж і них немає, так і кацапи, немають не совісті, ні моральних принципів, тому й поводять себе, як тварини.
не смішить мою кицьку...
чі він занят продажем громадянств кацапським журналістам і « хорошим» олігархам ???
нас вбити і на наших костях законцертувати....
це буде як дуже дорогий туалет...
де моє одне слово за сівоху?
а ті ножі нам в спину точать нон-стоп...
брати, *****, на тракторах....
кацапськи літаки злітая з того етноса и вдаряють по України - мені не *****...
так не поводяться друзі - так поводиться етнос.
в цьому контрасті суть імперій.
але якщо європейські імперії підкоряли "канібалів які з'їли Кука"
то москалі самі є канібалами які підкоряли європейців.