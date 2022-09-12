Тіла ворожих піхотинців розлітаються у різні боки після ураження їхньої вантажівки з української ПТРК "Стугна". ВIДЕО
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Бійці 92-ї бригади знищили вантажівку, що перевозила російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки, що була здійснена з ПТРК "Стугна" в Куп'янську, бійці опублікували у соцмережах. На запису видно, що після влучення, вибухова хвиля розкидала тіла ворожих солдатів навколо. За слова бійців, було знищено щонайменше 10 загарбників.
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