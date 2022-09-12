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війна (56620) знищення (4135) Стугна (78)

Тіла ворожих піхотинців розлітаються у різні боки після ураження їхньої вантажівки з української ПТРК "Стугна". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці 92-ї бригади знищили вантажівку, що перевозила російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки, що була здійснена з ПТРК "Стугна" в Куп'янську, бійці опублікували у соцмережах. На запису видно, що після влучення, вибухова хвиля розкидала тіла ворожих солдатів навколо. За слова бійців, було знищено щонайменше 10 загарбників.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+105
Во-первых, это красиво...
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12.09.2022 09:45
+86
Епічно і феєверично. Майже як феєрверк в москві. Виявляється кацапи можуть літати і без оглядового колеса
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12.09.2022 09:45
+79
Гарна цяцьцка для розбирання кацапів!
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12.09.2022 09:43
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Кацапи ще й літати вміють! І справді "аналоговнєтна" армія!
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12.09.2022 17:24 Відповісти
Соколы путина.
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12.09.2022 18:18 Відповісти
"Расплєскаласяь сінєва"!
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12.09.2022 18:46 Відповісти
Ну шо, москалили, как полетали? Понравилось?
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12.09.2022 19:50 Відповісти
Kaцап всегда смотрит на украинцев свысока.
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12.09.2022 23:22 Відповісти
Мабудь мобілізовані рашиські циркачи
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13.09.2022 03:31 Відповісти
С МОСКОВСКОГО "КОЛЕСА ОБОЗРЕНИЯ"
ТАКОГО НЕ УВИДИШЬ!
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13.09.2022 06:44 Відповісти
Низенько так полетіли, мабуть на дощ.
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13.09.2022 06:50 Відповісти
... и превратились в белих жигулей...
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13.09.2022 07:52 Відповісти
ЧАРІВНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ БАТУТ
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13.09.2022 08:15 Відповісти
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