Українські воїни радіють знищенню бронемашини окупантів: "Єсть! Оце красіво!". ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожу бронемашину та дуже емоційно відреагували на свою успішну атаку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення ворожої бронемашини бійці опублікували в соцмережах.

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