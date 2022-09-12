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Українські воїни радіють знищенню бронемашини окупантів: "Єсть! Оце красіво!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни знищили ворожу бронемашину та дуже емоційно відреагували на свою успішну атаку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення ворожої бронемашини бійці опублікували в соцмережах.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла ворожих піхотинців розлітаються у різні боки після ураження їхньої вантажівки з української ПТРК "Стугна". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+42
Хороший замес, продолжайте! Браво-БИС!

Под Херсоном началась 3-я Чеченская война между отрядами МО РФ и отрядами Кадырова. Причина разборок пока не известна, но стреляют друг по другу они знатно. Желаем успеха обоим сторонам.

(Березовый сок)
------------------
Ну, мы же знаем, что кадыровские овцеебы были направлены под Херсон сугубо в качестве заградотрядов.
Из этого можно сделать предположение, что некоторые части Рашки хотят сдаться, а кадыровские бандиты - против.
Перестреляйте друг друга, оккупанты херовы)
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12.09.2022 10:39
+27
белые жигули дадут только при наличии тушки.. а в данной ситуации: нет тела, нет дела
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12.09.2022 10:32
+21
всеобщий день голосования среди парашников. дым чёрный. старшего бронемашины не выбрали.
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12.09.2022 10:26
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аленятины нажарили...
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12.09.2022 10:25 Відповісти
нагадало коментар на відео з россійською дохлою солдатньою на початку війни:
- А можна не матюкатись, коли знімаєте відео - ми це разом з дітьми дивимося
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12.09.2022 16:44 Відповісти
nu nifiga se rvanula tak...бронемашина
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12.09.2022 10:26 Відповісти
хлопокнула
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12.09.2022 11:34 Відповісти
всеобщий день голосования среди парашников. дым чёрный. старшего бронемашины не выбрали.
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12.09.2022 10:26 Відповісти
кацапські свиноматки отримають бєлиє жігулі
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12.09.2022 10:27 Відповісти
белые жигули дадут только при наличии тушки.. а в данной ситуации: нет тела, нет дела
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12.09.2022 10:32 Відповісти
Навряд чи. Там їх і на майонезну баночку не назбирати. Тож "прапалі бєз вєсті". Тож ніяких жігулєй, ні білих, ні зелених.
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12.09.2022 10:34 Відповісти
семьям пАгибших и прАпавших без вести разрешат сАбирать валежник, ягАды и грЕбы
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12.09.2022 10:37 Відповісти
І це дійсно красиво.Виконавцям-респект...
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12.09.2022 10:28 Відповісти
хороший настрій підняли нашї захисники.
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12.09.2022 12:37 Відповісти
"дорьій дєнь б*лять" .....

незважаючи на все, у нас дуже чемні воїни, вітаються......
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12.09.2022 10:29 Відповісти
Зер гуд...)))
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12.09.2022 10:32 Відповісти
Добрий дєнь, *** твою мать
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12.09.2022 10:34 Відповісти
Хлопчики наші, ви красунчики, бережи вас Господь та Матінка Божа
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12.09.2022 10:37 Відповісти
Коментар до відео чудовий, насипайте ще ...
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12.09.2022 10:38 Відповісти
Хороший замес, продолжайте! Браво-БИС!

Под Херсоном началась 3-я Чеченская война между отрядами МО РФ и отрядами Кадырова. Причина разборок пока не известна, но стреляют друг по другу они знатно. Желаем успеха обоим сторонам.

(Березовый сок)
------------------
Ну, мы же знаем, что кадыровские овцеебы были направлены под Херсон сугубо в качестве заградотрядов.
Из этого можно сделать предположение, что некоторые части Рашки хотят сдаться, а кадыровские бандиты - против.
Перестреляйте друг друга, оккупанты херовы)
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12.09.2022 10:39 Відповісти
eto kacapi "othodjat s bojami"
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12.09.2022 10:42 Відповісти
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12.09.2022 14:17 Відповісти
Заградотряды из кадыровцев , уничтожают рашистов , которые бегут
из поля боя 😠
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12.09.2022 13:17 Відповісти
Вы абсолютно правильно поняли.
А на что эти "дети гор" еще способны?
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12.09.2022 13:53 Відповісти
радіють як діти і ми радіємо разом з ними!))
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12.09.2022 11:28 Відповісти
Бачила одне відео, наші оператори підбили ворожу техніку, мабуть зі стугни, бо через планшет, радісні вигуки, тощо і тут на задньому фоні - пацани , скільки вам яєць в картоплю бити ?
Це просто епічно !
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12.09.2022 11:51 Відповісти
Емоціі наших хлопців вражають , молодці 👍🏼👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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12.09.2022 13:14 Відповісти
екіпаж перевели до космічних військ))
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12.09.2022 13:26 Відповісти
 
 