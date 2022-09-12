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Українські воїни радіють знищенню бронемашини окупантів: "Єсть! Оце красіво!". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські воїни знищили ворожу бронемашину та дуже емоційно відреагували на свою успішну атаку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення ворожої бронемашини бійці опублікували в соцмережах.
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Топ коментарі
+42 Маркиз
показати весь коментар12.09.2022 10:39
+27 Zemer
показати весь коментар12.09.2022 10:32
+21 Fjall_Raven
показати весь коментар12.09.2022 10:26
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Будь ласка, зачекайте...
- А можна не матюкатись, коли знімаєте відео - ми це разом з дітьми дивимося
незважаючи на все, у нас дуже чемні воїни, вітаються......
Под Херсоном началась 3-я Чеченская война между отрядами МО РФ и отрядами Кадырова. Причина разборок пока не известна, но стреляют друг по другу они знатно. Желаем успеха обоим сторонам.
(Березовый сок)
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Ну, мы же знаем, что кадыровские овцеебы были направлены под Херсон сугубо в качестве заградотрядов.
Из этого можно сделать предположение, что некоторые части Рашки хотят сдаться, а кадыровские бандиты - против.
Перестреляйте друг друга, оккупанты херовы)
из поля боя 😠
А на что эти "дети гор" еще способны?
Це просто епічно !