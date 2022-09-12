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Поблизу Москви горить склад загальною площею більше двох тисяч квадратних метрів. ВIДЕО
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У підмосковному Волоколамську горить склад загальною площею більше двох тисяч квадратних метрів
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця пожежі опублікований в соцмережах.
Топ коментарі
+18 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар12.09.2022 10:43
+14 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+12 Hectop Maxno
показати весь коментар12.09.2022 10:46
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Гори ясно аби не згасло.
коцапи звикли все палити