Поблизу Москви горить склад загальною площею більше двох тисяч квадратних метрів. ВIДЕО

У підмосковному Волоколамську горить склад загальною площею більше двох тисяч квадратних метрів

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця пожежі опублікований в соцмережах.

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