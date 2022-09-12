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війна (56620) Москва (1103) пожежа (3746)

Поблизу Москви горить склад загальною площею більше двох тисяч квадратних метрів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У підмосковному Волоколамську горить склад загальною площею більше двох тисяч квадратних метрів

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця пожежі опублікований в соцмережах.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+18
І как харашо гаріт...
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12.09.2022 10:43
+14
...апять савпадєніє...
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12.09.2022 10:44
+12
Бігли від Ізюму до Волоколамська, заморилися, сіли пeрeкурити...
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12.09.2022 10:46
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І как харашо гаріт...
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12.09.2022 10:43 Відповісти
...апять савпадєніє...
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12.09.2022 10:44 Відповісти
прівєт путіну
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12.09.2022 10:55 Відповісти
Сірнікамі бавилися.
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12.09.2022 11:13 Відповісти
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12.09.2022 11:30 Відповісти
gorit krasivo - zhalko hlopkov nemae
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12.09.2022 10:45 Відповісти
опять накурились??
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12.09.2022 10:46 Відповісти
грузчики у подсобкі хапали шмаль. необережно.
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12.09.2022 10:57 Відповісти
papirosy Himars kuda kruče Marabaly
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13.09.2022 01:14 Відповісти
Бігли від Ізюму до Волоколамська, заморилися, сіли пeрeкурити...
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12.09.2022 10:46 Відповісти
Що за склад?
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12.09.2022 10:47 Відповісти
Вроде с пластиком. Каzzапам им дышать даже полезно.
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12.09.2022 10:48 Відповісти
пьяный сторож лёжа закурил, но перед этим забыл снять галоши... вот поэтому и чёрный густой дым
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12.09.2022 10:53 Відповісти
Жалко,я більше люблю склади з ************,але теж нічого. Взагалі,те що горить у них,вже добре.
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12.09.2022 11:13 Відповісти
Если с зимним военным обмундированием это очень даже хорошо.
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12.09.2022 11:14 Відповісти
Погоду прогнозують.Якщо дим вертикально вверх піднімається значить буде гарна і ясна погода. А якщо стелиться низом-буде дощ. Схоже,вгадав прогноз.
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12.09.2022 11:46 Відповісти
Ага,а ще кажуть,куди дуля туди дим.
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12.09.2022 14:20 Відповісти
Що згорить - те не згниє!
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12.09.2022 10:48 Відповісти
ШНУРок накаркал про "горящую маскву".
Гори ясно аби не згасло.
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12.09.2022 10:48 Відповісти
Якшо нема вибухів, то це мабудь інтернет магазини оптимізують налогове навантаження
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12.09.2022 10:48 Відповісти
Єта атріцатєльноє очіщєніє воздуха. Шойга адабряєт.👍
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12.09.2022 10:53 Відповісти
есть информация, что москва и подмосковье обесточены. Похоже - по телеку начали показвыать Лебединое Озеро
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12.09.2022 10:54 Відповісти
бред собачий
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12.09.2022 17:03 Відповісти
Склад. Запасы... Подготовка к зиме идёт полным ходом.
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12.09.2022 10:57 Відповісти
кутузов ожив виліз з могили і повторив
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12.09.2022 10:57 Відповісти
На рабZee зреет Майдан...,скорее всего одна Банда Шариковых 🦍будет мочить в сортире другую банду Шариковых.🦍..типа бунт бессмысленный и беспощадный...як казав профессор Преображенский...🤣
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12.09.2022 10:59 Відповісти
Думаю,скоро ми будемо щось цікаве наблюдать. Мої відчуття мене не підводять.
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12.09.2022 11:15 Відповісти
пока Херсон не освободим не будет там ничего
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12.09.2022 17:04 Відповісти
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12.09.2022 11:04 Відповісти
зачем они поджигают свои склады...
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12.09.2022 11:09 Відповісти
Погрітися надумали
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12.09.2022 11:15 Відповісти
крадуть..
коцапи звикли все палити
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12.09.2022 11:18 Відповісти
Якби то всі мос-ква згоріла
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12.09.2022 11:17 Відповісти
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12.09.2022 11:22 Відповісти
Волоколамскоє шоссє? А может ето реінкарніровалісь 28 хероєв - панфиловцв для оборони от біндеровцев сталіци?Дєди ваєвалі! Жартую.
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12.09.2022 11:51 Відповісти
Написано так ніби це багато, але це всього то 20 на 100 метрів. Звичайно приємно, но на фоні решти невдач рф це ні про що.
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12.09.2022 12:28 Відповісти
так это мы даже еще не начинали
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12.09.2022 17:05 Відповісти
Справді ленд-лізу ще не було.
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12.09.2022 18:43 Відповісти
Добре горить, так уютно, па дамашнєму))
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12.09.2022 13:33 Відповісти
Не курите.где попало.курите.где еще не попало.
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12.09.2022 13:53 Відповісти
НОРМ..
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12.09.2022 14:04 Відповісти
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12.09.2022 14:08 Відповісти
Безумовно, це приємно, що в них горить. Горіти мусить весь цей смітник до самого Владивостоку. Але склад чого горить тут? Що там на складі і чи має ця інформація якусь познавальну цінність? Може горіти туалетний папір, ну то що нам?
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12.09.2022 16:27 Відповісти
...курят где попало...
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12.09.2022 17:02 Відповісти
 
 