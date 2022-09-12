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Наслідки ракетного удару росіян по Краматорському пологовому будинку. Повністю зруйноване приймальне відділення. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська зруйнували ще один пологовий будинок на Донеччині.
Як передає Цензор.НЕТ, відео наслідків ракетного удару опублікували у Донецькій ОВА.
"Обласний перинатальний центр у Краматорську сьогодні вночі зазнав ракетного удару збоку російських окупантів. Росіяни влучили ракетою по приймальному відділенню, повністю його зруйнувавши. Це черговий злочин рашистів, спрямований проти цивільного населення", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+8 Night Lights
показати весь коментар12.09.2022 11:12
+7 Hanna Persikova
показати весь коментар12.09.2022 11:11
+4 Деніс Войцеховський
показати весь коментар12.09.2022 11:12
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Скажуть, була там база "Азова", знищено 500 чорношкірих найманців-поляків.
Кацапов ее сразу прижали как поймали
В Украину нужно было ее вывозить
И не такое скажет