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Наслідки ракетного удару росіян по Краматорському пологовому будинку. Повністю зруйноване приймальне відділення. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська зруйнували ще один пологовий будинок на Донеччині.

Як передає Цензор.НЕТ, відео наслідків ракетного удару опублікували у Донецькій ОВА.

"Обласний перинатальний центр у Краматорську сьогодні вночі зазнав ракетного удару збоку російських окупантів. Росіяни влучили ракетою по приймальному відділенню, повністю його зруйнувавши. Це черговий злочин рашистів, спрямований проти цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ракетні удари по Краматорську та обстріли по всій лінії фронту. ФОТО
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Топ коментарі
+8
рф - страна-террорист, путин - военный преступник.
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12.09.2022 11:12
+7
...але вони ще не терористи та навіть не спонсори тероризму....
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12.09.2022 11:11
+4
Це вони так "народ Донбасса" визволяють і захищають.
Скажуть, була там база "Азова", знищено 500 чорношкірих найманців-поляків.
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12.09.2022 11:12
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...але вони ще не терористи та навіть не спонсори тероризму....
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12.09.2022 11:11 Відповісти
хотів за це ж написать
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12.09.2022 11:12 Відповісти
они такие же как и те, кто там живет и информирует врага, предает.
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12.09.2022 11:13 Відповісти
рф - страна-террорист, путин - военный преступник.
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12.09.2022 11:12 Відповісти
він злетівший з катушок маньяк, вбивця тисяч.
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12.09.2022 11:14 Відповісти
Це вони так "народ Донбасса" визволяють і захищають.
Скажуть, була там база "Азова", знищено 500 чорношкірих найманців-поляків.
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12.09.2022 11:12 Відповісти
Там рождались азовцы?
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12.09.2022 11:13 Відповісти
уже одна самка из пологового будинка. которую спасли ВСУ свидетельствует против ВСУ и работает на оккупанта. Так что, что есть то и есть.
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12.09.2022 11:16 Відповісти
Что ей прикажут то и говорит

Кацапов ее сразу прижали как поймали

В Украину нужно было ее вывозить
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12.09.2022 11:31 Відповісти
Ну ще з Краматорського роддому виповзе рожєніца,а потом розкаже,що у всьому винні ЗСУ🤦
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12.09.2022 11:19 Відповісти
Если ее покажут а потом сдадут кацапне

И не такое скажет
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12.09.2022 11:54 Відповісти
Не пи@ди. Роженица с Мариуполя слилась вполне осознанно. Это гены. Таёжно-забайкальские.
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12.09.2022 15:40 Відповісти
Здається, що єдина мета існування кацапів - це руйнувати, псувати і вбивати. Багатосотрічна євгенічна програма московитської держави - виведення такої породи бидло-людей.
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12.09.2022 11:23 Відповісти
Пора лупити кацапську військову і нетільки інфраструктуру
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12.09.2022 11:24 Відповісти
отрицательное Zeбудивныцтво
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12.09.2022 14:48 Відповісти
 
 