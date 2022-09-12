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ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, - росЗМІ. ВIДЕО
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Російські пропагандисти повідомляють про обстріл Антонівського мосту на Херсонщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.
"Українські війська обстріляли Антонівський міст поблизу Херсона, спрацювала ППО, але є влучення, сам міст вистояв", - цитує видання так звану "владу регіону".
Топ коментарі
+45 Saskia Jansen
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А шо ж кацапняве піпіо ,, проспало знову . ??
September 10 at 10:27 PM ·
0-5 км в наступі: ми батальйон ТрО
5-10 км: о, ї&ать, ми вже мотопіхотний
10-15 км: прикинь, механізований
15-20 км: та й&бана, танковий
20-25 км: &ля, ракетний
25-30 км: Льоха, там ще «С-300» підари в кущах кинули, роби вигляд що не помітив, бо соляри нема
17KЛариса Пилипенко and 17K others
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