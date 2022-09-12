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ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, - росЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські пропагандисти повідомляють про обстріл Антонівського мосту на Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

"Українські війська обстріляли Антонівський міст поблизу Херсона, спрацювала ППО, але є влучення, сам міст вистояв", - цитує видання так звану "владу регіону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У боях на Херсонщині 810 бригада морської піхоти РФ втратила 85% особового складу, - Генштаб

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+45
Юрій Гудименко

September 10 at 10:27 PM ·

0-5 км в наступі: ми батальйон ТрО

5-10 км: о, ї&ать, ми вже мотопіхотний

10-15 км: прикинь, механізований

15-20 км: та й&бана, танковий

20-25 км: &ля, ракетний

25-30 км: Льоха, там ще «С-300» підари в кущах кинули, роби вигляд що не помітив, бо соляри нема



17KЛариса Пилипенко and 17K others

168 Comments

1.3K Shares
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12.09.2022 11:45
+27
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12.09.2022 12:05
+26
так сам міст і є кацапське ППО - перехоплює ті ракети і перехоплює...
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12.09.2022 11:39
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так сам міст і є кацапське ППО - перехоплює ті ракети і перехоплює...
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12.09.2022 11:39 Відповісти
Захищає Дніпро.
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12.09.2022 11:52 Відповісти
сработало ПВО, но есть попадание ... Та совсем чуть-чуть беременная, там даже не видно
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12.09.2022 11:55 Відповісти
По крисському коли ? !
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12.09.2022 11:41 Відповісти
Це вірно, там криси тікають
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12.09.2022 11:58 Відповісти
Міст то вистояв , але орки не зможуть по ньому переправляти військову техніку , а це головне !
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12.09.2022 11:44 Відповісти
Так , це ж добре . !! Бо кацапи ще подумають що ЗСУ про нього забули . .
А шо ж кацапняве піпіо ,, проспало знову . ??
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12.09.2022 11:44 Відповісти
Юрій Гудименко

September 10 at 10:27 PM ·

0-5 км в наступі: ми батальйон ТрО

5-10 км: о, ї&ать, ми вже мотопіхотний

10-15 км: прикинь, механізований

15-20 км: та й&бана, танковий

20-25 км: &ля, ракетний

25-30 км: Льоха, там ще «С-300» підари в кущах кинули, роби вигляд що не помітив, бо соляри нема



17KЛариса Пилипенко and 17K others

168 Comments

1.3K Shares
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12.09.2022 11:45 Відповісти
Бють а мост живий і по ньому повзуть орки нажаль
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12.09.2022 11:51 Відповісти
Акуратно бьют, бо нашим по ньому ще переправлятися.
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12.09.2022 12:16 Відповісти
Не повзуть по мосту. Біля нього паромна переправа
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12.09.2022 12:32 Відповісти
***, щас над Харьковом самольоты. Нипанятно, шо происходит. Боюсь ракет.
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12.09.2022 11:53 Відповісти
Може над Курськом? А то не зрозуміло,як можна боятись з кінця травня.
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12.09.2022 12:02 Відповісти
Я всегда боюсь того, чего не могу контролировать
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12.09.2022 12:05 Відповісти
Так контродюйте те на що ще спроможності маєте,а не пишіть брехню
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12.09.2022 13:01 Відповісти
наши развивают успех на хрк направление или ужо луганском,главное что наши
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12.09.2022 12:02 Відповісти
Рашисти його латають, чи шо? По чому там вже бить?
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12.09.2022 11:54 Відповісти
Просто не дають відновити
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12.09.2022 11:58 Відповісти
Его еще не закуярили ?
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12.09.2022 11:59 Відповісти
"хаймарс бетон точить", як вода камінь ))
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12.09.2022 12:05 Відповісти
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12.09.2022 12:05 Відповісти
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13.09.2022 13:47 Відповісти
Що значить українське! Збудували на совість! Після перемоги швидко відновим.
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12.09.2022 12:14 Відповісти
Видели Стремоусова, бегающего с мухобойкой за снарядами Хаймарсов...
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12.09.2022 12:19 Відповісти
Кацапы, не верьте, это опять уловки ЗСУ 🤡
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12.09.2022 12:40 Відповісти
 
 