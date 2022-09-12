ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, - росЗМІ. ВIДЕО

Російські пропагандисти повідомляють про обстріл Антонівського мосту на Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Українські війська обстріляли Антонівський міст поблизу Херсона, спрацювала ППО, але є влучення, сам міст вистояв", - цитує видання так звану "владу регіону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У боях на Херсонщині 810 бригада морської піхоти РФ втратила 85% особового складу, - Генштаб