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"Командование пытается трусливо сбежать с поля боя": Полонений окупант розповідає про реакцію командирів армії РФ на контрнаступ ЗСУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський загарбник, який з березня дислокувався у Чугуївському районі Харківської області, розповідає як контрнаступ ЗСУ деморалізував війська ЗС РФ і ті остаточно втратили віру у перемогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За весь период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя", - говорить 20-річний гранатометник армії РФ.

Так, командири російських окупантів кинули своїх підлеглих напризволяще поблизу Шевченкового на Харківщині.

Окупант зізнається, що йому пощастило вижити, бо вчасно здався у полон. Рекомендує робити це й іншим військовим РФ.

Також він звертається до батьків російських солдатів із закликом не відпускати своїх дітей на війну: "Я советую всем военнослужащим России сдаваться в плен. А также матерям и отцам своих детей - не допускать их к контракту, чтобы они не шли на свои жертвы, этого не стоит. Это не наша война".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Полонені росіяни, яких кинули командири, втікаючи з Куп’янська. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
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12.09.2022 12:48
+12
11 09 22 Харьков, Российский Су 25СМ, RF 95134 приземлился неудачно, пилот слушал Кобзонаhttps://www.youtube.com/watch?v=le0G3k6tmYk&t=40s
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12.09.2022 12:31
+9
"Полонені - це такі люди, які приходять вас вбити, а коли у них це не виходить, просять, щоб ви проявили до них жаль". Вінстон Черчилль
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12.09.2022 13:05
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11 09 22 Харьков, Российский Су 25СМ, RF 95134 приземлился неудачно, пилот слушал Кобзонаhttps://www.youtube.com/watch?v=le0G3k6tmYk&t=40s
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12.09.2022 12:31 Відповісти
"КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОЕЗЖАЮ МИМО ЭТИХ, ВОЕННЫХ МЕДИКОВ, ТАМ ПОСТОЯННО МЕШКИ-МЕШКИ..."https://www.youtube.com/watch?v=BYuvTvwoCgg
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12.09.2022 12:32 Відповісти
так а где солдат ???? кто єто , что єто ??
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12.09.2022 12:32 Відповісти
Ушастое недоразумение. Уверен, у украинских бойцов даже соблазна не возникло хоть пару подзатыльников отвесить
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12.09.2022 13:10 Відповісти
Гандон це!
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12.09.2022 13:30 Відповісти
Як іх плющит.
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12.09.2022 12:33 Відповісти
Судячи з того, як все сміливіше і сміливіше ЗМІ починають відкрито називати путіна зрадником (про шойгу і розмови немає, його вже давно називають тувинська чурка, фанерний маршал, дол**** ...), справа погані не тільки на фронті, але і в самій Москві.
А ознака №2 - кадиров вимагає пояснень від міністерства оборони. Мабуть, вважає, що має повноваження на це.
Здається скоро з Росії підуть цікаві новини
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12.09.2022 12:37 Відповісти
самогубства трьома пострілами в спину? чи вільні падіння з надцятого поверху..
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12.09.2022 15:59 Відповісти
І ета тіпа втарая тіпа армія міра-жалкає зрєліщє...
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12.09.2022 12:38 Відповісти
Краще таке не показувати, впливу нуль повний. кого він там переконує цей молоденький кацапчик?..
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12.09.2022 12:40 Відповісти
Подивіться на одяг цього полоненого 😠
Наші безхатченки мають кращий одяг , чим у солдата другоі арміі світу !

Москальня , вам не соромно за те , що у вояків немає нормальних броніків і касок ?
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12.09.2022 12:41 Відповісти
Немає другої армії світу, є перша армія світу, і то Україна!
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12.09.2022 13:32 Відповісти
Друга армія з кінця третього світу.
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12.09.2022 17:11 Відповісти
золотые слова, хоть какая-то польза...
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12.09.2022 12:44 Відповісти
Пацан. Чого ти припхався сюди?
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12.09.2022 12:47 Відповісти
Це кацапске убожество солдат? Гидко дивитися,на бомжа схожiй!
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12.09.2022 12:47 Відповісти
не ображайте бомжів!
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12.09.2022 16:01 Відповісти
Краще б воно здохло!
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12.09.2022 12:47 Відповісти
Путину глубоко наплевать на гибель своей армии. Пока армия гибнет на полях Украины, он катается на колесе обозрения, пускает салют, развлекается.
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12.09.2022 12:48 Відповісти
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12.09.2022 12:48 Відповісти
)))) это шедевр!
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12.09.2022 13:12 Відповісти
Чубаті вам ще **** в носі покрутять.
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12.09.2022 13:35 Відповісти
Вибачаюсь за хранцузьку.
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12.09.2022 13:36 Відповісти
Які ж вони тупі ...
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12.09.2022 14:46 Відповісти
А ти уяви іншу картину : з "неграми" легше - "чубаті" можуть лице і руки сажею намазать А що-б було, якби Україну підтримували китайці? Тоді мільйони "китайців" били-б кацапів виключно ногами! Бо руками-б тримали шкіру коло очей - щоб розріз їх виглядів-би більш монголоїдним!
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12.09.2022 15:32 Відповісти
Нах цих тварюк садовлять на фоні нашого пропору?
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12.09.2022 12:54 Відповісти
"Полонені - це такі люди, які приходять вас вбити, а коли у них це не виходить, просять, щоб ви проявили до них жаль". Вінстон Черчилль
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12.09.2022 13:05 Відповісти
Ну-у-у такие "солдаты" перед войной оружие в руках держат, когда чистят, после того как пяные комбат-полковники в тире во время шашлыков постреляют. Неужели и наше общество не знало реального состояния дел в армии перед войной? Тама воевать учили? Хрен! Для солдата в армии много других, куда более полезных задач имеется: сугробы квадратные делать, траву косить лопатой, ломом подметать, колёса гуталином мазать... Знакомые бывшие десантники сбрасывались баксами, чтобы перед дембелем хоть разочек прыгнуть с парашутом. Вот нас сейчас всей Европой и Амерекой учат стрелять с пушек, танков и ракет. Надеюсь, после изгнания оккупатав с нашей земли, у нас изменется отношение к солдату, к нашему солдату. Изменится к отбору, обучению, мотивации. Надеюсь наши командиры не поотращивают себе брюха, а наши воины не уподобятся сей пародии на солдата. Надеюсь.
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12.09.2022 14:01 Відповісти
Зачем этот биомусор было снимать на фоне украинского флага?
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12.09.2022 15:13 Відповісти
 
 