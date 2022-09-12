ЗСУ взяли в полон "матроса-танкіста" на Харківщині: "В танке не сидел, я старший торпедист, за неделю обучили и отправили". ВIДЕО

Українські захисники на Харківському напрямку взяли в полон "матроса-танкіста".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами окупанта, він є старшим матросом та не має бойового досвіду на танках.

"Я в танку не сидів, це мене перевели, за тиждень навчили та відправили. Старший торпедист", - каже військовий РФ.

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