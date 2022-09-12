Падіння та вибух російського СУ-25 під час злету на аеродромі в окупованому Криму. ВIДЕО моменту падіння
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В мережі опубліковане відео, на якому зафіксовано начебто падіння російського СУ-25 під час злету.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно зліт пари ворожих літаків, а за кілька секунд один з них на віражі втрачає швидкість, падає і вибухає. За словами автора публікації, літак упав учора о шостій годині ранку.
Топ коментарі
+102 Оксана Фесенко
показати весь коментар12.09.2022 14:12
+82 Роман с камнем
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+56 Роман с камнем
показати весь коментар12.09.2022 14:18
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Будь ласка, зачекайте...
Операция по перегону вертолета в Украину.
Главное, что б пилотов на Крымских базах не западозрили.
P.S. це жарт. Але якщо кацапи своїх дефіцитних пілотів помножать на нуль, то буде непогано.
По плану
По плану
По герычу и плану
С большого перегара.
Дадуть героя однозначно.
Це все блеф...Дане відео - тому підтвердження.Їхні льотуни - алкоголіки.
А техніка - 30% в робочому стані.
Я з чоловіком служила в Анапі,ПВО.
Все це бачила на власні очі,льотчик Гусев кожного для йшов п'яний додому,пили спирт.
Так вот они утверждают (и показывают увеличенный кадр, снятый похоже с другой точки) что самолёты коснулись концами крыльев при манёвре, после чего один из них потерял управление.
И принял единственно правильное решение в своей жизни.