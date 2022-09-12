УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12593 відвідувача онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
51 151 148
авіація (1664) армія РФ (13507) війна (56620) Крим (12757)

Падіння та вибух російського СУ-25 під час злету на аеродромі в окупованому Криму. ВIДЕО моменту падіння

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксовано начебто падіння російського СУ-25 під час злету.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно зліт пари ворожих літаків, а за кілька секунд один з них на віражі втрачає швидкість, падає і вибухає. За словами автора публікації, літак упав учора о шостій годині ранку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Берлін у захваті від наступу ЗСУ", - посол Німеччини Фельдгузен

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+102
Щоб вони або усі попадали, або взагалі не могли злетіти
показати весь коментар
12.09.2022 14:12
+82
показати весь коментар
12.09.2022 14:17
+56
показати весь коментар
12.09.2022 14:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Тсс! Никому не говорите, это прикрытие.

Операция по перегону вертолета в Украину.

Главное, что б пилотов на Крымских базах не западозрили.

P.S. це жарт. Але якщо кацапи своїх дефіцитних пілотів помножать на нуль, то буде непогано.
показати весь коментар
12.09.2022 15:54 Відповісти
К дождю наверное..
показати весь коментар
12.09.2022 15:54 Відповісти
оказывается и на су25 подрезать можно на повороте
показати весь коментар
12.09.2022 15:59 Відповісти
"А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо".. )
показати весь коментар
12.09.2022 17:18 Відповісти
А все идёт по плану
По плану
По плану
По герычу и плану
С большого перегара.
показати весь коментар
12.09.2022 16:01 Відповісти
Побачив нашого воїна з Іглою і вирішив взяти його на таран, а насправді це було опудало з палкою, яке ворон відганяє.
Дадуть героя однозначно.
показати весь коментар
12.09.2022 16:08 Відповісти
Понабирали в тюрмах по оголошенню, результат очікуваний.
показати весь коментар
12.09.2022 16:09 Відповісти
Несколько наших воинов остались в живых. Даже не догадываются об этом.
показати весь коментар
12.09.2022 16:18 Відповісти
оператор рукожоп
показати весь коментар
12.09.2022 16:20 Відповісти
вчора су 34, сьогодні су 25.... хто нам так допомагає в криму?
показати весь коментар
12.09.2022 16:29 Відповісти
Там жеш написано, що він вчора о шостій ранку впав
показати весь коментар
12.09.2022 19:43 Відповісти
Отріцательній взліт хероїв рабсіі.
показати весь коментар
12.09.2022 16:44 Відповісти
Может партизаны в керосин на ссали?
показати весь коментар
12.09.2022 16:45 Відповісти
Пишуть тут різні,що у кацапів 3600 одиниць военно-воздушної техніки...
Це все блеф...Дане відео - тому підтвердження.Їхні льотуни - алкоголіки.
А техніка - 30% в робочому стані.
Я з чоловіком служила в Анапі,ПВО.
Все це бачила на власні очі,льотчик Гусев кожного для йшов п'яний додому,пили спирт.
показати весь коментар
12.09.2022 16:58 Відповісти
Красиво присел! Даже лаптеногий не успел сдрыснуть с кабины
показати весь коментар
12.09.2022 17:06 Відповісти
Сам Господь каже кацапам - НІ !!!Вам дорога не до світла, а в самісіньке пекло!!!!
показати весь коментар
12.09.2022 17:22 Відповісти
Нє, ну вміють коли хотять... Такоє красівоє... Павтаріть сможєтє?!
показати весь коментар
12.09.2022 17:27 Відповісти
Нізко пашол,відать к даждю.
показати весь коментар
12.09.2022 17:37 Відповісти
жест доброй воли!
показати весь коментар
12.09.2022 17:49 Відповісти
Эх, чтоб твою мать, буду в шахматы играть, ля ля ля ля ля
показати весь коментар
12.09.2022 18:07 Відповісти
Если он хотел на ноже полететь, надо было килем подруливать. "Слабак" как сказал бы Маэстро
показати весь коментар
12.09.2022 18:16 Відповісти
по ходу орки забыли его заправить...
показати весь коментар
12.09.2022 18:18 Відповісти
Так швидко впав , шо слова "** твою мать " звучали довше чим падав)
показати весь коментар
12.09.2022 18:18 Відповісти
Ні. він встигнув сказати: За пацСанов!!
показати весь коментар
12.09.2022 21:48 Відповісти
Ну как полетали?
показати весь коментар
12.09.2022 18:27 Відповісти
Лепотаааа!
показати весь коментар
12.09.2022 19:09 Відповісти
Есть версия этого видео с англоязычным комментарием. Вроде как аэродром в Красноперекопске. Вероятно решили использовать его после "проблем" в Саках.

Так вот они утверждают (и показывают увеличенный кадр, снятый похоже с другой точки) что самолёты коснулись концами крыльев при манёвре, после чего один из них потерял управление.
показати весь коментар
12.09.2022 18:42 Відповісти
Ну ніхто його не начив користуватись педалями та ручкою, таке бува у москалів!
показати весь коментар
12.09.2022 18:42 Відповісти
От ідіоти, навіть момент удару об землю не вміють зняти щоб ми помилувалися.
показати весь коментар
12.09.2022 18:53 Відповісти
Він просто втомився.
показати весь коментар
12.09.2022 19:00 Відповісти
Как очень жаль, что не повезло второму самолёту, уйти вслед за первым, не хорошо, ай, как не справедливо!!!
показати весь коментар
12.09.2022 19:01 Відповісти
тільки для руzzні - рожденньй ползать летать не должен 😁
показати весь коментар
12.09.2022 19:40 Відповісти
Взлетел, пришёл в себя после вчерашнего, увидел своё отражение в зеркале, и понял : нет, с таким лицом даже в оккупации нельзя участвовать.
И принял единственно правильное решение в своей жизни.
показати весь коментар
12.09.2022 19:49 Відповісти
Єх йо* тваю мать, будєм в шахмати іграть ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля, ля ©
показати весь коментар
12.09.2022 19:50 Відповісти
красота яка !!! аналоговміренет друга армія у світі- кацапія довбодятли!!!
показати весь коментар
12.09.2022 19:57 Відповісти
А при чому "Йо ... твою м...ь" - більшість кацапських матюків просто нелогічні !
показати весь коментар
12.09.2022 20:25 Відповісти
даже иглы-стингера не понадобилось
показати весь коментар
12.09.2022 20:46 Відповісти
Не понимаю чем недовольны зрители. Теперь можно ходить с портретом этого хероя на палке по кругу друг за дружкой. Это ж самый рассейский кайф, самая крутая их дискотека.
показати весь коментар
12.09.2022 20:54 Відповісти
так сказать перегрупувався об землю!
показати весь коментар
12.09.2022 22:41 Відповісти
Здоровья погибшему!
показати весь коментар
12.09.2022 23:05 Відповісти
Не учёл кривизны Земли. Бывает.
показати весь коментар
12.09.2022 23:17 Відповісти
Здається це був недосвічений рашист-пілот, який вліз в спутний слід свого ведучого і турбулентність йому допомогла гепнутись. Дефіцит професіоналів. Це добре!
показати весь коментар
12.09.2022 23:31 Відповісти
Красєво, ще на біс.
показати весь коментар
12.09.2022 23:46 Відповісти
SUPER
показати весь коментар
13.09.2022 00:48 Відповісти
Як сказав один із натовських генералів : " кацапам головне не мішати - вони самі все зроблять".
показати весь коментар
13.09.2022 06:11 Відповісти
Пилот забыл, что самолёт-тяжелее воздуха
показати весь коментар
13.09.2022 08:24 Відповісти
Не набрал ни скорость,ни высоту и запустил загруженную машину в штопор-АС.И это радует.
показати весь коментар
13.09.2022 12:11 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 