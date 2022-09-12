Падіння та вибух російського СУ-25 під час злету на аеродромі в окупованому Криму. ВIДЕО моменту падіння

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксовано начебто падіння російського СУ-25 під час злету.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно зліт пари ворожих літаків, а за кілька секунд один з них на віражі втрачає швидкість, падає і вибухає. За словами автора публікації, літак упав учора о шостій годині ранку.

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