У Криму посилюється проукраїнський рух, - Аксьонов. ВIДЕО

У тимчасово окупованому РФ Криму посилився проукраїнський рух – окупанти погрожують місцевим жителям кримінальною відповідальністю за "націоналістичні гасла та пісні" на публічних заходах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов у Telegram.

"В інформаційному просторі з'являються відео із публічних заходів у Криму, на яких учасники скандують проукраїнські гасла, співають націоналістичні пісні. Вважаю, що і організаторів, і учасників подібних розваг потрібно притягувати до відповідальності, звільняти з посад, вживати інших заходів у межах законодавства. Для тих, хто підтримує український режим, раціональним та логічним буде виїхати до тієї країни, яку вони так люблять", - написав Аксьонов.

Також він заявив, що це буде саме кримінальна відповідальність. За його словами, мешканців окупованого Криму ідентифікуватимуть за відеозаписами з заходів, звільнятимуть з посад та закриватимуть їхні бізнеси.

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