У Криму посилюється проукраїнський рух, - Аксьонов. ВIДЕО
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У тимчасово окупованому РФ Криму посилився проукраїнський рух – окупанти погрожують місцевим жителям кримінальною відповідальністю за "націоналістичні гасла та пісні" на публічних заходах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов у Telegram.
"В інформаційному просторі з'являються відео із публічних заходів у Криму, на яких учасники скандують проукраїнські гасла, співають націоналістичні пісні. Вважаю, що і організаторів, і учасників подібних розваг потрібно притягувати до відповідальності, звільняти з посад, вживати інших заходів у межах законодавства. Для тих, хто підтримує український режим, раціональним та логічним буде виїхати до тієї країни, яку вони так люблять", - написав Аксьонов.
Також він заявив, що це буде саме кримінальна відповідальність. За його словами, мешканців окупованого Криму ідентифікуватимуть за відеозаписами з заходів, звільнятимуть з посад та закриватимуть їхні бізнеси.
Будь ласка, зачекайте...
Він починає розуміти.
Люди змушені були взяти , щоб якось там жити до визволення.
Теперь нужно выселить всех руцких попов с Лавры!!!
tak tak....aksenov i procheje laino - chemodan-vokzal-parasha !
Можеш потихеньку готуватися до раю , але скоріш за все до пекла 😠
https://www.youtube.com/watch?v=FdkqAoHdbpQ
Будет там жить хорошо, по-домашнему
Только не понятно:
по какую сторону колючей проволоки?
нічого не змінилося в рускіх головах з того часу.
а все простіше : "рускіє - імперіалісти, а українці - республіканці" - але це вже недосяжний рівень для москалоїдів. вони досі не знають що таке політика, бо живуть в державній системі яка поєднує економічний госкапіталізм ("дівіденди отримують тільки товаріщі з партії слуг народу") з суспільним феодалізмом.
украинский националист - это обязательно фашист.
Такая логика у козломордых
Бо є зрадником найпершим
А ти, аксьонов, залишся і на всякий випадок вибери собі міцну гілляку.
Щоб як в новому мемі: "В звільненому селі воїнів-освободителів зустрічали вивішені українські прапори і голова окупаційної адміністрації."