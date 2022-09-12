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У Криму посилюється проукраїнський рух, - Аксьонов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У тимчасово окупованому РФ Криму посилився проукраїнський рух – окупанти погрожують місцевим жителям кримінальною відповідальністю за "націоналістичні гасла та пісні" на публічних заходах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов у Telegram.

"В інформаційному просторі з'являються відео із публічних заходів у Криму, на яких учасники скандують проукраїнські гасла, співають націоналістичні пісні. Вважаю, що і організаторів, і учасників подібних розваг потрібно притягувати до відповідальності, звільняти з посад, вживати інших заходів у межах законодавства. Для тих, хто підтримує український режим, раціональним та логічним буде виїхати до тієї країни, яку вони так люблять", - написав Аксьонов.

Також він заявив, що це буде саме кримінальна відповідальність. За його словами, мешканців окупованого Криму ідентифікуватимуть за відеозаписами з заходів, звільнятимуть з посад та закриватимуть їхні бізнеси.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На пропагандистських каналах окупованого Криму транслюється український контент. ВIДЕО
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Топ коментарі
+72
Крим рідненький відчув що у нього з'явився шанс
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12.09.2022 16:03
+65
"раціональним та логічним буде виїхати до тієї країни, яку вони так *******", - написав Аксьонов"

Він починає розуміти.
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12.09.2022 16:05
+51
Святогорск - НАШ

Теперь нужно выселить всех руцких попов с Лавры!!!
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12.09.2022 16:06
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Крим рідненький відчув що у нього з'явився шанс
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12.09.2022 16:03 Відповісти
НАС НЕ СПИНИТИ
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12.09.2022 16:12 Відповісти
УТЫРОК СИДИТ САМ **** В РОСТОВЕ И УГРОЖАЕТ **********.. ГОРБАТЫЙ ИЛИ КАК ТАМ ЕГО ПОГОНЯЛОВО НАПОМНИТЕ ПЛИЗ ТУТ ПО ЭТОМУ ******** ПОЛОВИНА ОГДЕССЫ ЖДЕТ ПОЖЕРЖАТЬ *********** ЗА ГОРЛО ЗА 12 ТИПА ДОМОВ НА БУМАГЕ ВЫСОТНЫХ ...
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12.09.2022 16:34 Відповісти
Гоблін
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12.09.2022 17:28 Відповісти
Гоблін на службі у орків...
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12.09.2022 17:33 Відповісти
Дааа. Беги Серожа, беги
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12.09.2022 16:21 Відповісти
Сероже потрібно повторно провести референдум чий Крим та відпустити рідну говень по кримському мосту на кубань.
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12.09.2022 16:29 Відповісти
Вони там нах не потрібні: Кубань то споконвічні Українські землі, споконвіків заселені Українцями...
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13.09.2022 08:52 Відповісти
"раціональним та логічним буде виїхати до тієї країни, яку вони так *******", - написав Аксьонов"

Він починає розуміти.
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12.09.2022 16:05 Відповісти
Золоті слова.
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12.09.2022 16:08 Відповісти
Тобто колаборантам та зрадникам у рашку?
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12.09.2022 16:10 Відповісти
******* пидорово.... Ну что тут поделать. Приеду в Севастополь и посмотрю в глаза моим друзьям и послушаю как рашисты *******.
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12.09.2022 16:15 Відповісти
Доки кримський міст цілий саме час русні валити 👍
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12.09.2022 18:17 Відповісти
Ну от. А дурники розганяють по соцмережах, що всіх хто взяв цапський аусвайс, треба вигнати на росію, ніби нам не треба лояльне населення на окупованих територіях. Спеціально роблять чи що ?
Люди змушені були взяти , щоб якось там жити до визволення.
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12.09.2022 16:06 Відповісти
СБУ розбереться. Бо зараз і ті хто прописався після 2014 заспівають "Ой у лузі калина."
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12.09.2022 16:10 Відповісти
Ось тільки розбиратися нікому, хіба що, повернуться ті, кого змулили звільнитися або звільнили, за патріотизм і небажання бути відданими дерьмаку-коломойському та їх Бубочці.
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12.09.2022 16:35 Відповісти
Ті скоріше всього вже мають український паспорт, вони в херсоні їх купували щоб по безвізу їздити Європою...
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12.09.2022 17:08 Відповісти
І я про це.
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12.09.2022 17:09 Відповісти
СБУ би зі своїми співробітниками спочатку розібралось.
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12.09.2022 17:51 Відповісти
Ну, якщо ти так хотів у 14 році у раїсю, чого ж сам тоді не виїхав?
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12.09.2022 16:06 Відповісти
Святогорск - НАШ

Теперь нужно выселить всех руцких попов с Лавры!!!
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12.09.2022 16:06 Відповісти
настав час відплати
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12.09.2022 16:09 Відповісти
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12.09.2022 16:11 Відповісти
в каменоломні їх
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12.09.2022 16:16 Відповісти
В шахту.
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12.09.2022 16:22 Відповісти
в уранові копальні
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12.09.2022 20:04 Відповісти
Ладно. Вахтовим методом. Два тижні в шахті, підняли перевезли до копальні. Поки їздять відпочивають. Ми ж люди.
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12.09.2022 20:12 Відповісти
Так, так. З шахти до копальні а потім назад з копальні до шахти. Але по-любому спочатку - повісити.
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13.09.2022 08:55 Відповісти
В тюрьму отселить.
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12.09.2022 18:29 Відповісти
Логічно було б, аби ти ще у 2014 р. виїхав до країни яку так любиш.
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12.09.2022 16:07 Відповісти
.....та логічним буде виїхати до тієї країни, яку вони так *******", - написав Аксьонов.

tak tak....aksenov i procheje laino - chemodan-vokzal-parasha !
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12.09.2022 16:07 Відповісти
Д-р Хаймерс спешит на помощь. Кроме того, что он прекрасный тренер орков по плаванию в Днепре, он еще и прекрасный, гоблин, проктолог. Он вылечит и тебя.
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12.09.2022 16:09 Відповісти
Одна погань: орки та гобліни... тьху на вас.
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12.09.2022 16:11 Відповісти
скрізь в інших країнах гаваріть па руські і кричати х@йло спасі нас це значить не націоналізм
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12.09.2022 16:12 Відповісти
Нашим партизанам треба убивати російську владу на території Криму, немає вертикалі управління і їм *******, усе посипеться як на Харківському напрямку.
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12.09.2022 16:12 Відповісти
И ты, ****, запоёшь, не сомневайся
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12.09.2022 16:15 Відповісти
Що таке, за версією аксьонова, "націоналістичні пісні"?
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12.09.2022 16:15 Відповісти
Гоблін Аксьонов , в першу чергу повісять зрадників , таких як ти і іншу братву з твого оточення !!
Можеш потихеньку готуватися до раю , але скоріш за все до пекла 😠
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12.09.2022 16:15 Відповісти
ЗСУ ПОВЕРНУЛИ Святогірськ!
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12.09.2022 16:17 Відповісти
На жаль, ракову метастазу долучили до пораненого тіла мого
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12.09.2022 16:20 Відповісти
?WTF?
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12.09.2022 16:21 Відповісти
Так, фігня московського патріархату
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12.09.2022 16:42 Відповісти
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12.09.2022 16:28 Відповісти
Ще не все віджали? Навряд чи
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12.09.2022 16:18 Відповісти
Крымнаш чекає на демілітаризацію в здравницю Крим.
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12.09.2022 16:19 Відповісти
Нет и не было в Крыму настоящего партизанского движения. Ни в 2014 году ни сейчас. В оккупированном Крыму сложилась настолько гнилая атмосфера, что даже стукачи из Параши в шоке. Мало того, что с оккупантами сотрудничают этнические кацапы, нашлось множество любителей "руцького мира" и среди этнических украинцев и крымских татар. Да и восемь лет жить в оккупации это и много и страшно
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12.09.2022 16:22 Відповісти
Підтверджую ваші слова власною історією. В 2004 році був на третьому турі виборів під Каффою. Так саме більше підскакували за зека землячки вихідці з заходу України.Тоді голосувати по відкріпним талонам було заборонено. І в комісії одна навіжена, родом з Франківщани, курка сказала :"Ну возімітє і проголосуйтє за вашого Ющенка". Я відповів що Ющенко переможе і без мого голосу і закон требе виконувати.
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12.09.2022 17:25 Відповісти
Це 100% .
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12.09.2022 19:25 Відповісти
Разве Аксенов уже не свалил из Крыма?
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12.09.2022 16:23 Відповісти
Ось тебе падло і покарають.
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12.09.2022 16:26 Відповісти
Людям рота не закриєш! Скоро Крим звільним від окупантів!
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12.09.2022 16:27 Відповісти
Ушлепок, кого ти карати зібрався. Вам вже пі....ць, долбні.
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12.09.2022 16:28 Відповісти
Крим треба перекувати -- шо то вони зкацапились.
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12.09.2022 16:32 Відповісти
Звідки смердить оце, з Ростова?
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12.09.2022 16:35 Відповісти
Право переможця.
https://www.youtube.com/watch?v=FdkqAoHdbpQ
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12.09.2022 16:44 Відповісти
Ну раз Гоблін визнав за необхідне спеціально висловитися тоді дійсно ой.
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12.09.2022 16:52 Відповісти
..гнать этих быдлонасекомышей на болота мацковии,пусть там и радуются *****
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12.09.2022 16:54 Відповісти
Не любимо ми вашу страну. І дуже сподіваємося , що її у Криму скоро не буде. Тебе, наш прєдатєль скоро видадуть разом з іншими мудаками константіновами няшами і т. д.
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12.09.2022 17:02 Відповісти
Пакует гоблин чемоданы, на Воркуту собирается.
Будет там жить хорошо, по-домашнему
Только не понятно:
по какую сторону колючей проволоки?
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12.09.2022 17:17 Відповісти
Аксьонов, ти коли погрожуєш, слидкуй, щоб у тебе очко не так сильно робило жім-жім )))
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12.09.2022 17:17 Відповісти
Гоблін, тебе самі ці люди незабаром за яйці підвішають!!! Дрантя ти протухле!!!
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12.09.2022 17:25 Відповісти
"рускіє - інтернаціоналісти, а українці - націоналісти", так писала совіцька пропаганда.

нічого не змінилося в рускіх головах з того часу.

а все простіше : "рускіє - імперіалісти, а українці - республіканці" - але це вже недосяжний рівень для москалоїдів. вони досі не знають що таке політика, бо живуть в державній системі яка поєднує економічний госкапіталізм ("дівіденди отримують тільки товаріщі з партії слуг народу") з суспільним феодалізмом.
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12.09.2022 17:46 Відповісти
руский националист - это патриот своей страны
украинский националист - это обязательно фашист.
Такая логика у козломордых
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12.09.2022 22:06 Відповісти
Може вже татари проснуться !
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12.09.2022 18:11 Відповісти
нет
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12.09.2022 23:02 Відповісти
Ты, гавнюк, лучше думай когда сваливать будешь и как.
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12.09.2022 18:57 Відповісти
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12.09.2022 18:58 Відповісти
Тобі п*зда...
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12.09.2022 19:13 Відповісти
Бандит групи Селейм корчить із себе інтелигента. Більшого зрадника за тебе, бандите, немає в Криму. Правда десь поруч повзає Конствнтинов. Щож, два кацапи вирішили кацапію притячгнути в Україну? Чекайте, розберемося з південем Херсоном і Запоріжжям і будемо там, де наша земля - в Криму.
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12.09.2022 19:19 Відповісти
СіРожа ти попав

Бо є зрадником найпершим
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12.09.2022 19:25 Відповісти
Аксёнов сделал ремонт в бомбоубежище под своим офисом ?
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12.09.2022 20:06 Відповісти
Як хочу щоб цю сволочь самого денифікували
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12.09.2022 20:50 Відповісти
Хай ті, Що ******* Росію, уезжают в россию
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12.09.2022 21:26 Відповісти
Все правильно сказав: "Єдьтє в ту страну, какую ви любітє"
А ти, аксьонов, залишся і на всякий випадок вибери собі міцну гілляку.

Щоб як в новому мемі: "В звільненому селі воїнів-освободителів зустрічали вивішені українські прапори і голова окупаційної адміністрації."
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12.09.2022 21:55 Відповісти
«Голова»- ключове слов
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13.09.2022 03:38 Відповісти
Сразу видно - учёный. На ряду с Медведевым, Кадыркиным и Януковичем.
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12.09.2022 22:14 Відповісти
šo, tože šapki voroval?
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13.09.2022 01:21 Відповісти
Він тільки що наговорив на гаагу...
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12.09.2022 23:25 Відповісти
тазик с цементом ждет гоблина а бычки как обрадуются...
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13.09.2022 00:08 Відповісти
Трусливый гоблин даже песен украинских боится. Смерть рашистам. Слава ЗСУ.
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13.09.2022 00:56 Відповісти
Гоблін нервує, руки його самі по собі, він - окремо від них ))
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13.09.2022 03:37 Відповісти
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13.09.2022 06:39 Відповісти
Так а чого сам не виїхав в 14 році.
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13.09.2022 08:03 Відповісти
 
 