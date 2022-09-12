"В кровище весь. Ни снарядов, ни оружия, них#я": Окупант плаче та скаржиться дружині на потужні дії ЗСУ в Харківській області. АУДIО

У російських загарбників на Харківщині закінчуються боєприпаси, немає підтримки з повітря, а воювати доводиться навіть з пораненнями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення СБУ.

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"Ми не можемо тримати оборону, у них надто сильна зброя порівняно з нашими. Ми запросили підтримки авіації, нам сказали х#й, тримайте оборону самі як хочете", - розповідає дружині військовий РФ.

Крізь сльози він скаржиться, що не має ні сил, ні нервів: "у нас немає ні снарядів, ні зброї, ніх#я. Патронів залишилося, бл#дь, у всіх по магазину".

Дружина переконує його, що допомогу підвезуть, проте окупант безнадійно відповідає: "та х*й знає, коли ці літаки... чи долетять вони ще сюди. Чотири летіло - не долетіло, збили нах*й".

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