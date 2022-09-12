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"В кровище весь. Ни снарядов, ни оружия, них#я": Окупант плаче та скаржиться дружині на потужні дії ЗСУ в Харківській області. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У російських загарбників на Харківщині закінчуються боєприпаси, немає підтримки з повітря, а воювати доводиться навіть з пораненнями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення СБУ.

"Ми не можемо тримати оборону, у них надто сильна зброя порівняно з нашими. Ми запросили підтримки авіації, нам сказали х#й, тримайте оборону самі як хочете", - розповідає дружині військовий РФ.

Крізь сльози він скаржиться, що не має ні сил, ні нервів: "у нас немає ні снарядів, ні зброї, ніх#я. Патронів залишилося, бл#дь, у всіх по магазину".

Дружина переконує його, що допомогу підвезуть, проте окупант безнадійно відповідає: "та х*й знає, коли ці літаки... чи долетять вони ще сюди. Чотири летіло - не долетіло, збили нах*й".

Читайте: Військовий РФ розповідає дружині про неправомірне продовження контракту: "У нас тут п#здарезы каждый день", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+73
Тільки послухайте дружину, свиноматці на раба плювати, посікло осколками - тримайся там, все буде добре і пока-пока.
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12.09.2022 16:27
+60
Дуже файно.
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12.09.2022 16:25
+50
Ванька ти там нє видумивай дєржись-мнє очєнь нужна кампєнсация...
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12.09.2022 16:30
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12.09.2022 19:45 Відповісти
а ось доберуться до нього негри і геї, то і не тіко в крові буде
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12.09.2022 19:45 Відповісти
Чудово!
Нам треба не зупинятись,гнать їх далі,якщо є чим.В них паніка,наша перевага.
Ворог повинен бігти з української землі!
Або залишитись удобрювати нашу землю.
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12.09.2022 20:07 Відповісти
Ваня, розумію що набоїв мало, але залиш один для себе.
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12.09.2022 20:23 Відповісти
в кацапії проблема з бабами. Такі тупі свиноматки. іноді мені шкода цих мужиків. в першу чергу треба всіх свиноматок стерілізувать
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12.09.2022 20:33 Відповісти
які кончені бабаби
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12.09.2022 20:42 Відповісти
пакети - єдине що їм підвезуть. але вони того не побачать...
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12.09.2022 21:07 Відповісти
продуманая самка обрадовалась, что до ей "лады" осталось совсем чуть-чуть.. так что "не раскисай, Вонюша"
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12.09.2022 21:07 Відповісти
ну це просто свято а чого ви падлюки хотіли,прийти,повбивати,пограбувати і повернутися путіна любити? Нє,мразота,тут і залишитесь!
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12.09.2022 21:13 Відповісти
Ну,погоди,заяц!потерпи,не плач,без 7млн. не возвращайся.
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12.09.2022 21:17 Відповісти
цєй суці трєба компєнсацію за цього єдіота
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12.09.2022 21:22 Відповісти
ви головне не раскісайте там...!
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12.09.2022 22:02 Відповісти
Самольотов нет, но вы держитесь!
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12.09.2022 23:29 Відповісти
чьо, чьо, через плечо млять. Вместо того , что бы сказать своему долбо.бу, что б бежал сдаваться, понесла какую-то .ерню про самолеты. Дэбилымля.
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12.09.2022 23:28 Відповісти
Яке приємне повідомлення!
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13.09.2022 00:31 Відповісти
Четыре летело недолетело...
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13.09.2022 00:54 Відповісти
страшнА, я знаю, но ты тама держЫся
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13.09.2022 05:35 Відповісти
четыре летело, не долетело... зая, ты там дежись, нам лада нужна
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13.09.2022 05:36 Відповісти
Страшно еще и из за того, что понял, что воюет ни за что. Не за Родину, не за друзей, не за свою землю. За что воюешь, Русь? - нет ответа. Смерть ворогам!
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13.09.2022 05:56 Відповісти
"Чєтирє [cамальота на помощь] лєтєло - не долєтєло, бл*дь. Сбілі на*уй." ©

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13.09.2022 13:31 Відповісти
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