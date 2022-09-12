"Не забудем і не пробачим! Сонце світить, але небо плаче": фрагменти контрнаступу українських військ. ВIДЕО

СБУ опублікувала ролик, на якому зафіксовані фрагменти контрнаступу українських військ на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеоряд ролику озвучений піснею "Не забудем і не пробачим! Сонце світить, але небо плаче".

"Відео контрнаступу українських військ: Наші спецпризначенці ЦСО "А" та співробітники СБУ разом з бойовими побратимами Сил оборони України відвойовують свою землю. І сьогодні ми заслужили на ці сльози щастя та радості, якими зустрічають нас люди у звільнених містах і селах. "Не забудем і не пробачим! Сонце світить, але небо плаче". Ця пісня була написана задовго до контрнаступу українських військ, але сьогодні вона звучить по-новому. Адже війна, розв’язана російськими окупантами, щодня руйнує не лише будинки, а й людські життя. Саме тому ми не пробачимо загарбникам жодного вчиненого злочину. Співробітники СБУ і, зокрема, наші спецпризначенці ЦСО "А" разом з бойовими побратимами Сил оборони відвойовують рідну землю. Зі сльозами щастя та радості їх зустрічають люди у звільнених містах і селах. Але на цьому наша боротьба не завершується – ми йдемо далі! Щоб відсвяткувати нашу спільну Перемогу під українськими прапорами в Херсоні і Криму, Донецьку та Луганську! Слава українським воїнам! Слава українському народу! Слава Україні!", - йдеться в дописі до відео.

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