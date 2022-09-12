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"Не забудем і не пробачим! Сонце світить, але небо плаче": фрагменти контрнаступу українських військ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

СБУ опублікувала ролик, на якому зафіксовані фрагменти контрнаступу українських військ на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеоряд ролику озвучений піснею "Не забудем і не пробачим! Сонце світить, але небо плаче".

"Відео контрнаступу українських військ: Наші спецпризначенці ЦСО "А" та співробітники СБУ разом з бойовими побратимами Сил оборони України відвойовують свою землю. І сьогодні ми заслужили на ці сльози щастя та радості, якими зустрічають нас люди у звільнених містах і селах. "Не забудем і не пробачим! Сонце світить, але небо плаче". Ця пісня була написана задовго до контрнаступу українських військ, але сьогодні вона звучить по-новому. Адже війна, розв’язана російськими окупантами, щодня руйнує не лише будинки, а й людські життя. Саме тому ми не пробачимо загарбникам жодного вчиненого злочину. Співробітники СБУ і, зокрема, наші спецпризначенці ЦСО "А" разом з бойовими побратимами Сил оборони відвойовують рідну землю. Зі сльозами щастя та радості їх зустрічають люди у звільнених містах і селах. Але на цьому наша боротьба не завершується – ми йдемо далі! Щоб відсвяткувати нашу спільну Перемогу під українськими прапорами в Херсоні і Криму, Донецьку та Луганську! Слава українським воїнам! Слава українському народу! Слава Україні!", - йдеться в дописі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупант на Харківщині:"Проезжаю мимо военных медиков - там постоянно мешки, мешки, мешки...", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+60
З Богом, хлопці !
До перемоги !
Вертайтесь зі щитом.
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12.09.2022 19:07
+40
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12.09.2022 19:08
+30
З маршу і в бій. Стомлені,змучені, але високо мотивовані. Сонце пече і небо плаче. Живої вам ходи до Перемоги ,бережіть себе
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12.09.2022 19:14
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З Богом, хлопці !
До перемоги !
Вертайтесь зі щитом.
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12.09.2022 19:07 Відповісти
чому ніхто не показує бій під Пісками між українцями і росіянами... Правду має знати кожен про наших Героїв... Навіть якщо наш підрозділ відступив... Герої на це заслуговують!!! https://www.youtube.com/watch?v=5DPB2uCz_zw
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12.09.2022 19:37 Відповісти
навіщо була ця атака ?

щонайменше втратили один танк і скільки Воінів ?

.
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12.09.2022 20:35 Відповісти
Ты не прав. Вполне мог быть отвлекающий удар, который сохранил жизни на других плацдармах.
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12.09.2022 23:29 Відповісти
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12.09.2022 19:08 Відповісти
Дуже файно.
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12.09.2022 19:09 Відповісти
Повитирали очі знов, хоча бачили вже це все не раз...
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12.09.2022 19:12 Відповісти
З маршу і в бій. Стомлені,змучені, але високо мотивовані. Сонце пече і небо плаче. Живої вам ходи до Перемоги ,бережіть себе
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12.09.2022 19:14 Відповісти
Ріднесенькі
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12.09.2022 19:22 Відповісти
відео супер , музон
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12.09.2022 19:24 Відповісти
Музон не відповідає ні відео, ні тексту. Він для дискотеки, чи для якогось нічного клубу.
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12.09.2022 20:03 Відповісти
AC/DC, FFDP або Metallica та їн, патріотична музика союзників якраз підійде
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12.09.2022 20:19 Відповісти
Згоден, але є й українська, яка підійшла б краще
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12.09.2022 20:24 Відповісти
ось українська), послухай дружє: https://www.youtube.com/watch?v=CjgUO9FRUgo
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12.09.2022 20:32 Відповісти
Якщо вже робите під танцювальну музику, візміть російську групу "Руки вверх". Цікавий каламбур буде.
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12.09.2022 21:33 Відповісти
ЭТА ВОЙНА ОСТАНЕТСЯ НА ВЕКА..... В 21 ВЕКЕ БЫТЬ. ТАКИМИ. НЕЛЮДЯМИ!!!! ВОИНЫ ЗАЩИТНИКИ УКРАИНЫ ЖИВИТЕ, ЖИВИТЕ.....ВЫ НАШЕ БУДУЩЕЕ.....
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12.09.2022 19:26 Відповісти
одно слово: горжусь нашими ЗСУ!
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12.09.2022 19:33 Відповісти
ВОИНЫ СВЕТА гоните нечисть с УКРАИНЫ!
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12.09.2022 19:40 Відповісти
Kill'em all, boys! Just kill'em all...
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12.09.2022 19:43 Відповісти
If progresve word get us enoumght ammo and weapon, we will do our best.
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12.09.2022 21:42 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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12.09.2022 19:43 Відповісти
І скільки він знищив?
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12.09.2022 20:25 Відповісти
І без Ще би воювали. Бо тепер ж кому - подяка попередньому президенту і є чим - подяка Байдену, Джонсонсу, Польщі,Країнам Балтії та всім іншим, хто підтримав.
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12.09.2022 21:07 Відповісти
Слава ЗСУ! ЗСУ , наши захисники та партизани знищують!!!
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13.09.2022 14:42 Відповісти
А що то на 1:10, "Точка-У"?
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12.09.2022 20:21 Відповісти
Наче, ЗРК С-200
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13.09.2022 01:03 Відповісти
то ЗРК БУК
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13.09.2022 15:49 Відповісти
Litva s vami bila vsegda i budet, vi za nas boretes,ne budet mira v Evrope,poka botoksni pridurok pravit rossija **********,vi vibrali svobodu zit kak vam nravitsa a voliu Ukrainskuju nepobedit Slava Ukraine Geroem Slava
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12.09.2022 21:11 Відповісти
Слава Литве!!!!

Спасибо, БРАТЬЯ!!!!
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12.09.2022 21:51 Відповісти
 
 