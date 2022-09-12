24 798 32
Розвідники групи К2 54-ї ОМБр знищили групу окупантів на Донеччині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці розвідувальної групи К2 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили групу російських окупантів у Донецькій області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку підрозділу у фейсбуці.
"Хочемо показати вам останній вояж одного з "вожаків незваних туристів". Приїхав якось цей "вожак" зі своїми посіпаками на одну з земельних ділянок Донецької області і почав давати вказівки як проводити земельні роботи. Але хлопці з розвідувальної групи К2 зі своїми товаришами по зброї стали цьому заперечувати", - йдеться в дописі.
Топ коментарі
+34 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар12.09.2022 21:57
+22 Дмитро Піталов
показати весь коментар12.09.2022 22:01
+20 littwa
показати весь коментар12.09.2022 21:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
! ВСУ наступают на Марьинку. Два батальона идут с Угледара. Пытаются в перспективе взять Донецк в окружение!
буде бажаня гляньте десь пів години .....Сергій Жирнов перший гість у программі дуже слушні речі промовляе.....
https://www.youtube.com/watch?v=nfIORplAMgM&ab_channel=%D0%98%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC
.............
хотя оба КГБ-шники, оба в эмиграции и примерно в одно и то же время..... имея равные возможности судьба распорядилась по своему.....
прислушиваться к мнению неудачника? ну скажем прямо....
но опять же - слушать, не значит слышать....., поэтому, наверно да, послушать можно....
слушать можно даже Скабееву, если мозги на полную включать..... ))
Жирнов по проще, консультирует точно так же но Французев....
хотя все они гєбня ....ничего святого...... но некий разум есть......... а комуто и Арестовича
хватает...
https://www.youtube.com/watch?v=KU-6ulDNVUE
Військова комісія tZE inform