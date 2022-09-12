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війна (56671) Донецька область (5718) 54 окрема бригада (145)

Розвідники групи К2 54-ї ОМБр знищили групу окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці розвідувальної групи К2 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили групу російських окупантів у Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку підрозділу у фейсбуці.

"Хочемо показати вам останній вояж одного з "вожаків незваних туристів". Приїхав якось цей "вожак" зі своїми посіпаками на одну з земельних ділянок Донецької області і почав давати вказівки як проводити земельні роботи. Але хлопці з розвідувальної групи К2 зі своїми товаришами по зброї стали цьому заперечувати", - йдеться в дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бійці 54-ї ОМБр знищили танк рашистів. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+34
А ЦЕ ПИШЕ НАШ "ЛЮБИМИЙ" СОЛОВ'ЇНИЙ ПОМЬОТ)
! ВСУ наступают на Марьинку. Два батальона идут с Угледара. Пытаются в перспективе взять Донецк в окружение!
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12.09.2022 21:57
+22
Ланос прєвратілся в 2,5 бєлих жігуля
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12.09.2022 22:01
+20
Одне падло вислизнуло
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12.09.2022 21:57
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А ЦЕ ПИШЕ НАШ "ЛЮБИМИЙ" СОЛОВ'ЇНИЙ ПОМЬОТ)
! ВСУ наступают на Марьинку. Два батальона идут с Угледара. Пытаются в перспективе взять Донецк в окружение!
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12.09.2022 21:57 Відповісти
Макс,фантазії на ніч? Вірю тільки вашим фото
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12.09.2022 22:18 Відповісти
Дякую за довіру
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12.09.2022 22:19 Відповісти
Два батальиони на Донецьк -- дас іс фантастіш.
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12.09.2022 22:25 Відповісти
Одне падло вислизнуло
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12.09.2022 21:57 Відповісти
курва живучее...от судьбы не уйдешь, суждено умереть от пули куй ты даже от арты за200тишся)ИМХО
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12.09.2022 22:00 Відповісти
одне сісти не встигло... видно всрався....
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12.09.2022 22:01 Відповісти
он после первого взрыва обосрался и сразу в кусты побежал. Это его и спасло. Но нет гарантий, что надолго. Как поётся в популярном на кацапии романсе: "кавалергарда век недолог"
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12.09.2022 22:42 Відповісти
Маємо надію, що не повністю... Пердак схоже не проліз та добряче підгорів
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12.09.2022 22:31 Відповісти
росіяни стали шашликом https://www.youtube.com/watch?v=6JbIg_4TVro
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12.09.2022 22:00 Відповісти
Ланос прєвратілся в 2,5 бєлих жігуля
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12.09.2022 22:01 Відповісти
Двом падлюкам вдалося вислизнути 😠
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12.09.2022 22:02 Відповісти
К2-респектище.Давайте ще...
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12.09.2022 22:03 Відповісти
погпно видно марку авто, але маю відчуття що сіли в білу ладу..... Дарвін аплодує.... той орк що пішов пішки, мабуть дійшов у полон.... а може теж до кобзона..... щасливчик.....
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12.09.2022 22:04 Відповісти
Вроде как Ланос.
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12.09.2022 22:13 Відповісти
може буть вони ж ще не в раші.....
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12.09.2022 22:15 Відповісти
ааааааааааа!!!!!!!! ванька-встанька , музон БИМБА !!!!! ЗДОХНИТЕ СУКИ ВСЕ !!!!!
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12.09.2022 22:12 Відповісти
Вот ето точность. Со второго удара. Миномет хорошая вещь в умелых руках.
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12.09.2022 22:18 Відповісти
офф топ
буде бажаня гляньте десь пів години .....Сергій Жирнов перший гість у программі дуже слушні речі промовляе.....
https://www.youtube.com/watch?v=nfIORplAMgM&ab_channel=%D0%98%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC
.............
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12.09.2022 22:23 Відповісти
сейчас такая жизнь, что два с половиной часа - это вообще неформат. ))
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12.09.2022 22:45 Відповісти
в наших реалия да... нужно вьічленять основное... без водьі.....
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12.09.2022 22:49 Відповісти
Жирнов добрый и отзывчивый человек, но по-жизни - неудачник, в отличии от Швеца....,
хотя оба КГБ-шники, оба в эмиграции и примерно в одно и то же время..... имея равные возможности судьба распорядилась по своему.....
прислушиваться к мнению неудачника? ну скажем прямо....
но опять же - слушать, не значит слышать....., поэтому, наверно да, послушать можно....
слушать можно даже Скабееву, если мозги на полную включать..... ))
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12.09.2022 23:12 Відповісти
Швец не заходит, слишком пафосно и не всегда правдоподобно........ но зато в США...
Жирнов по проще, консультирует точно так же но Французев....
хотя все они гєбня ....ничего святого...... но некий разум есть......... а комуто и Арестовича
хватает...
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12.09.2022 23:18 Відповісти
и да неудачик как по мне - добряк, а удачливьій очень хитровьі*******.... имхо.....
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12.09.2022 23:24 Відповісти
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12.09.2022 22:45 Відповісти
"ни*я не понял, но очень интересно!"...., наши с боем зашли машинку какую-то посмотреть....
https://www.youtube.com/watch?v=KU-6ulDNVUE
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12.09.2022 22:48 Відповісти
Але дали час прицілитися
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12.09.2022 22:51 Відповісти
Батарея мінометів у складі 3 одиниць 120-мм мінометних комплексів 2С12 «Сані» і 3 транспортних машини 2Ф510 знищені ударом безпілотника в районі дороги 14К-33 північніше н/п Логачьовка, Бєлгородська обл. РФ на відстані 2,6 км від державного кордону України. Батарея неодноразово обстрілювала територію України.

Військова комісія tZE inform
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12.09.2022 23:55 Відповісти
Після 24го професор історичних наук Казахстану, попросила не називати росіян ордою ,ординці мали честь.Вже не називають.Тваринники кричали не називайте тваринами, це образа. Вже не називають. Любителі дикої природи підняли гвалт,не називайте звірями,образа.Не називають. Артисти попросили не називати орками. Майже не називають.В ходу рашисти,суки,підари.Цікаво, але факт.
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13.09.2022 06:45 Відповісти
Возражения приняты
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13.09.2022 08:00 Відповісти
 
 