Удари ворога по енергетичній інфраструктурі - реакція на розгром російських сил на Харківщині, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 201 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора й сьогодні російська армія завдала ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Сотні тисяч українців опинились у темряві – без електрики. Будинки, лікарні, школи, комунальна інфраструктура... Російські ракети влучили саме в ті об’єкти, які взагалі не мають жодного стосунку до інфраструктури Збройних Сил нашої держави…

З одного боку, це ознака відчаю тих, хто придумав цю війну. Так вони реагують на розгром російських сил у Харківській області. Вони нічого не можуть зробити з нашими героями на полі бою, і тому Росія спрямовує свої підлі удари проти цивільної інфраструктури.

З іншого боку, Росія намагається завадити нам спрямувати можливості України так, щоб стабілізувати ситуацію у Європі. Наш експорт електрики – це те, чого Росія зараз дуже боїться. Бо ми можемо зламати російські плани зі спустошення кишень європейців цієї зими через шалені енергетичні ціни…

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Маємо ще посилити нашу співпрацю, щоб подолати російський терор. Треба визнати Росію державою-терористом. Посилити санкції – потрібен восьмий санкційний пакет ЄС. Збільшити допомогу Україні, передусім прискорити надання систем ППО", - сказав Зеленський.