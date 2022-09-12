Удари ворога по енергетичній інфраструктурі - реакція на розгром російських сил на Харківщині, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 201 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора й сьогодні російська армія завдала ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Сотні тисяч українців опинились у темряві – без електрики. Будинки, лікарні, школи, комунальна інфраструктура... Російські ракети влучили саме в ті об’єкти, які взагалі не мають жодного стосунку до інфраструктури Збройних Сил нашої держави…
З одного боку, це ознака відчаю тих, хто придумав цю війну. Так вони реагують на розгром російських сил у Харківській області. Вони нічого не можуть зробити з нашими героями на полі бою, і тому Росія спрямовує свої підлі удари проти цивільної інфраструктури.
З іншого боку, Росія намагається завадити нам спрямувати можливості України так, щоб стабілізувати ситуацію у Європі. Наш експорт електрики – це те, чого Росія зараз дуже боїться. Бо ми можемо зламати російські плани зі спустошення кишень європейців цієї зими через шалені енергетичні ціни…
Маємо ще посилити нашу співпрацю, щоб подолати російський терор. Треба визнати Росію державою-терористом. Посилити санкції – потрібен восьмий санкційний пакет ЄС. Збільшити допомогу Україні, передусім прискорити надання систем ППО", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Он сказал, что силы «ДНР» потеряли контроль над городом из-за... большого количества польских наемников 🤡 Добре що не негри )
Арестович прокомментировал вчерашние удары рф по объектам критической инфраструктуры:
«Все как обычно - когда путинская армия не может победить на поле боя, она начинает воевать с гражданскими. Страна, в которой есть атомная станция, такая как наша, ее очень сложно лишить электричества, даже разрушая ТЭЦ.
Спешу успокоить наших граждан, что паники испытывать не надо - запас прочности энергетики очень высокий».
чы шеф алёши сам порешает?
1) НАТО усилилось и увеличилось
2) РФ ослабла - потеряны люди и техника
3) Новые вооружения производить практически невозможно - комплектующих никто не поставляет, а своих не делают
4) От технологий отрезаны на десятилетия
5) Население соседней страны ненавидит
6) Теперь весь мир (и китайцы тоже) знают, что из себя представляет армия РФ
7) Можно долго продолжать...
...Зеленского...до него было пять президентов....иных уж нет....,а те далече , весь ваш пердеж....в пользу бедных...собаки лают...караван идёт...через два года выборы....потерпите не пердите...Народ Украины...не ошибется....
Вы же его 70% голосов выбрали или кто- то другой....???
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