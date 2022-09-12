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Удари ворога по енергетичній інфраструктурі - реакція на розгром російських сил на Харківщині, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 201 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора й сьогодні російська армія завдала ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Сотні тисяч українців опинились у темряві – без електрики. Будинки, лікарні, школи, комунальна інфраструктура... Російські ракети влучили саме в ті об’єкти, які взагалі не мають жодного стосунку до інфраструктури Збройних Сил нашої держави…

З одного боку, це ознака відчаю тих, хто придумав цю війну. Так вони реагують на розгром російських сил у Харківській області. Вони нічого не можуть зробити з нашими героями на полі бою, і тому Росія спрямовує свої підлі удари проти цивільної інфраструктури.

З іншого боку, Росія намагається завадити нам спрямувати можливості України так, щоб стабілізувати ситуацію у Європі. Наш експорт електрики – це те, чого Росія зараз дуже боїться. Бо ми можемо зламати російські плани зі спустошення кишень європейців цієї зими через шалені енергетичні ціни…

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Маємо ще посилити нашу співпрацю, щоб подолати російський терор. Треба визнати Росію державою-терористом. Посилити санкції – потрібен восьмий санкційний пакет ЄС. Збільшити допомогу Україні, передусім прискорити надання систем ППО", - сказав Зеленський.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
ух ты блт! шоб мы без тебя делали! спасибо, что объяснил!
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12.09.2022 23:19
+8
вовОЧКА , а нука расскажи нам про то , как Залужный подал в оп списки наградные , а твой кореш ермак его отклонил, потому что в нем был Муженко , давай рассказывай про своих хероев-наркоманов 95 квартала , которые из чехии и польши не вылазят, сладко спят, вкусно жрут, винишко по вечерам , и за это им героев повесили, .............вовОЧКА , ты конченный лицемер.
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12.09.2022 23:32
+7
Глава «ДНР» Чепушилин заявил, что в Святогорске Донецкой области ситуация тяжелая.

Он сказал, что силы «ДНР» потеряли контроль над городом из-за... большого количества польских наемников 🤡 Добре що не негри )
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12.09.2022 23:18
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Глава «ДНР» Чепушилин заявил, что в Святогорске Донецкой области ситуация тяжелая.

Он сказал, что силы «ДНР» потеряли контроль над городом из-за... большого количества польских наемников 🤡 Добре що не негри )
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12.09.2022 23:18 Відповісти
У Зеленського одна методичка на всіх

Арестович прокомментировал вчерашние удары рф по объектам критической инфраструктуры:

«Все как обычно - когда путинская армия не может победить на поле боя, она начинает воевать с гражданскими. Страна, в которой есть атомная станция, такая как наша, ее очень сложно лишить электричества, даже разрушая ТЭЦ.

Спешу успокоить наших граждан, что паники испытывать не надо - запас прочности энергетики очень высокий».
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12.09.2022 23:20 Відповісти
видимо велогенератор бубе волонтёры подогнали...
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12.09.2022 23:31 Відповісти
навколо України, совсім поруч, на відстані від 70 до 190 кілометрів, на территорії гімнофедерації знаходяться 5-7 ТЕС! треба нагадати рассєянам про це, щоб вони розуміли що в цью гру можна грати в обидва боки
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12.09.2022 23:49 Відповісти
я про це торочу ціле,блєать,півріччя...
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12.09.2022 23:54 Відповісти
так хай направить туди своїх абхазських і осетинських братів. Може взяти і арахамію. Там ще десь чеченці заблукали, також направ їх православних до Лаври у Святогорськ, помоляться і допоможуть даунбасятам.
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12.09.2022 23:22 Відповісти
Не може , козлойоби в оточенні ! Якщо якомусь гірському петузу вдасться залишитись живим (завдяки молитвам) то без яєць )!
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12.09.2022 23:30 Відповісти
Дякую, КЕП!
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12.09.2022 23:18 Відповісти
ух ты блт! шоб мы без тебя делали! спасибо, что объяснил!
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12.09.2022 23:19 Відповісти
Володя, дай відповідь ракетами "Грім 2 Сапсан", або "Вільхою М" і знищи "Нептунами" ті кораблі в Чорному і Азовському морях, які б'ють по наших містах. Думаю, що за три роки хоч пару сотень зробили? Чи все закатав у асфальт?
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12.09.2022 23:20 Відповісти
мож просто бубе арестовичу на кацапов накапать?
чы шеф алёши сам порешает?
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12.09.2022 23:22 Відповісти
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12.09.2022 23:26 Відповісти
Тобі подарувати бритву, бомжара сраний?
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12.09.2022 23:27 Відповісти
Ну так не треба , там на його «бомжатську бороду» з налогів тратять як на укладку асфальту !
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12.09.2022 23:35 Відповісти
А прикиньте, какие масштабные последствия у этой авантюры поехавшего деда.

1) НАТО усилилось и увеличилось

2) РФ ослабла - потеряны люди и техника

3) Новые вооружения производить практически невозможно - комплектующих никто не поставляет, а своих не делают

4) От технологий отрезаны на десятилетия

5) Население соседней страны ненавидит

6) Теперь весь мир (и китайцы тоже) знают, что из себя представляет армия РФ

7) Можно долго продолжать...
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12.09.2022 23:27 Відповісти
на кой нам проблемы кацапов? меня больше волнуют последствия, для моей страны, к которым привел выбор в 2019году. Помню как сейчас, партия войны и партия мира.
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13.09.2022 00:00 Відповісти
партия ЗЕ-мира = партия поголовных предателей
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13.09.2022 00:42 Відповісти
Курская АЭС 60 км / Воронежская АЭС 150км от укр. границы!!!! чего ждем?
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12.09.2022 23:29 Відповісти
Чекаєм «жесту доброї волі» в
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12.09.2022 23:31 Відповісти
вовОЧКА , а нука расскажи нам про то , как Залужный подал в оп списки наградные , а твой кореш ермак его отклонил, потому что в нем был Муженко , давай рассказывай про своих хероев-наркоманов 95 квартала , которые из чехии и польши не вылазят, сладко спят, вкусно жрут, винишко по вечерам , и за это им героев повесили, .............вовОЧКА , ты конченный лицемер.
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12.09.2022 23:32 Відповісти
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12.09.2022 23:42 Відповісти
какая отвратитльная рожа справа
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13.09.2022 00:44 Відповісти
хорошо бы и наголосы правильно отображать на видеосуфлёре...
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12.09.2022 23:40 Відповісти
Хватит..уже обсерать
...Зеленского...до него было пять президентов....иных уж нет....,а те далече , весь ваш пердеж....в пользу бедных...собаки лают...караван идёт...через два года выборы....потерпите не пердите...Народ Украины...не ошибется....
Вы же его 70% голосов выбрали или кто- то другой....???

.
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13.09.2022 04:07 Відповісти
Ага народ не"ошибається"-це ви про кого,про "лЕгімитного"?Цього теж до виборів треба було терпіти?
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13.09.2022 07:01 Відповісти

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13.09.2022 16:23 Відповісти
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14.09.2022 02:47 Відповісти
 
 