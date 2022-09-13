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За три дні наступу бійці 80-ї бригади пройшли з боями 150 км. ВIДЕО
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За три дні наступу бійці 80-ї бригади пройшли з боями 150 км на Харківщині.
Про це повідомив у фейсбуці захисник України Максим Бугель, інформує Цензор.НЕТ.
"Думаю, що вже можна. Після того, як 6 вересня 25 та 92 бригади пробили коридор, ми пішли в рейд. За два дні ми пройшли більше 150 км в тилу противника. За маршрутом висування робили засідки, знищуючи живу силу та техніку противника і на ранок 8 вересня вийшли до с. Сенькове. Після чого продовжили успішне виконання поставлених завдань", - зазначає він.
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Рейтари (нім. Reiter - вершник).
Рейтари - одна із перших кавалерійних одиниць за більшість європейських країн. Дещо схожі на вже застарілих лицарів, закуті у важкі лати, на витривалих бойових конях, неповороткі, зате сильні рейтари можуть легко винищити ворожу армію і стримати наступ. Будучи важкою кавалерією, рейтари довго будуються, але сильно б'ють ворога.
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