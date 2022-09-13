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За три дні наступу бійці 80-ї бригади пройшли з боями 150 км. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

За три дні наступу бійці 80-ї бригади пройшли з боями 150 км на Харківщині.

Про це повідомив у фейсбуці захисник України Максим Бугель, інформує Цензор.НЕТ.

"Думаю, що вже можна. Після того, як 6 вересня 25 та 92 бригади пробили коридор, ми пішли в рейд. За два дні ми пройшли більше 150 км в тилу противника. За маршрутом висування робили засідки, знищуючи живу силу та техніку противника і на ранок 8 вересня вийшли до с. Сенькове. Після чого продовжили успішне виконання поставлених завдань", - зазначає він.

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За три дні наступу бійці 80-ї бригади пройшли з боями 150 км 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+51
Госдеп по дипломатическим каналам предупредил Москву, что если удары по критической инфраструктуре Украины будут продолжены, Киеву в ускоренном порядке будет предоставлено оружие для зеркальных ответов по территории России. Об этом же путина предупредил Макрон.💪
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13.09.2022 08:55
+35
Три переданных Великобританией бронетранспортера FV103 Spartan на вооружении украинской армии в #Харьковской области. Всего было передано 35 таких машин.

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13.09.2022 08:56
+33
Слава УКРАЇНІ!
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13.09.2022 08:51
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Слава УКРАЇНІ!
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13.09.2022 08:51 Відповісти
Слава 80-й бригаді!!
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13.09.2022 08:59 Відповісти
80-та Рейтарська Бригада!
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13.09.2022 09:06 Відповісти
да они не шли а бежали)
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13.09.2022 08:52 Відповісти
За москалями.
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13.09.2022 08:54 Відповісти
Марафонці 👍
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13.09.2022 08:54 Відповісти
Они войдут в историю!
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13.09.2022 08:54 Відповісти
они уже ворвались в историю.
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13.09.2022 09:06 Відповісти
Госдеп по дипломатическим каналам предупредил Москву, что если удары по критической инфраструктуре Украины будут продолжены, Киеву в ускоренном порядке будет предоставлено оружие для зеркальных ответов по территории России. Об этом же путина предупредил Макрон.💪
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13.09.2022 08:55 Відповісти
Доброго ранку, Макс,а я про що . Були домовленості, хоч які вони можуть бути з ботоксним. Тримайтесь
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13.09.2022 09:09 Відповісти
Уклін вам , Герої!!
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13.09.2022 08:56 Відповісти
Ви справжні воїни та герої...
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13.09.2022 08:56 Відповісти
Три переданных Великобританией бронетранспортера FV103 Spartan на вооружении украинской армии в #Харьковской области. Всего было передано 35 таких машин.

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13.09.2022 08:56 Відповісти
Українські рейтари.

Рейтари (нім. Reiter - вершник).
Рейтари - одна із перших кавалерійних одиниць за більшість європейських країн. Дещо схожі на вже застарілих лицарів, закуті у важкі лати, на витривалих бойових конях, неповороткі, зате сильні рейтари можуть легко винищити ворожу армію і стримати наступ. Будучи важкою кавалерією, рейтари довго будуються, але сильно б'ють ворога.
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13.09.2022 09:05 Відповісти
Гарно і традиційно. На "залізних конях " по тилах ворога.

ЕЛІТНА КОЗАЦЬКА РОЗВІДКА: ХИТРОЩІ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО, ЯКІ ДОПОМАГАЛИ ПЕРЕМОГТИ В БОЮ
https://www.5.ua/suspilstvo/elitna-kozatska-rozvidka-khytroshchi-viiska-zaporozkoho-iaki-dopomahaly-peremohty-v-boiu-223216.html
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13.09.2022 09:01 Відповісти
На Луганськ.
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13.09.2022 09:02 Відповісти
Дякуємо вам, наші визволителі! Слава ЗСУ!
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13.09.2022 09:04 Відповісти
США, дайте нам плиз 300 км ракет! Нам надо уничтожить военные объекты бомбящие Харьков, как он зиму будет проходить, если орки бьют по критической инфраструктуре 2 раза в день? Не будем мы ими, пока, мосе херачить, ну, пожалуйста)
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13.09.2022 09:05 Відповісти
300km eto neochom....hotja bi 1000km a to i 2000km treba
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13.09.2022 09:12 Відповісти
Російська армія добре бігає. Українська армія не здатна її догнати. Мабуть будут тікати як у війну з німцями до самої Москви. Добрі вояки. Де там той Мідведев, що дуже хтів, щоб ми стали на коліна, повісимо біля Путіна
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13.09.2022 09:14 Відповісти
Наші герої!
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13.09.2022 09:16 Відповісти
Трохи зморені, але щасливі !!!
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13.09.2022 09:18 Відповісти
Слава Украине! Героям слава!
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13.09.2022 09:18 Відповісти
Ух,как хорошо наши двигают орков, как Гудериан на Западном направлении гнал РККА во ВМВ-по 50км в сутки..
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13.09.2022 14:15 Відповісти
красавы!!!
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14.09.2022 00:56 Відповісти
ГЕООЯМ СЛАВА 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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26.09.2022 13:24 Відповісти
 
 