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Російські ЗМІ визнали фактичну втрату Святогірська. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські ЗМІ та пропагандисти визнають, що українські Збройні сили фактично зайняли Святогірськ Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Военный осведомитель".

"Відео переправи розвідгрупи ЗСУ через Сіверський Донець та її прогулянки Святогірськом. Як і у випадку з селами Старий Караван та Озерне поряд із Лиманом, українські солдати вальяжно ходять територією населеного пункту. Фактично, Святогірськ не контролюється російською армією", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрозділи Нацгвардії і ЗСУ зайшли у Святогірськ на Донеччині. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+33
Якби ще лавру звільнити від сатаністів путіна.
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13.09.2022 09:08
+19
Без паники, фсе пад кантролем!11!
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13.09.2022 09:05
+15
По російських містах скоро і стріляти не треба буде. Все горітиме від палаючих дуп.
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13.09.2022 09:05
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Без паники, фсе пад кантролем!11!
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13.09.2022 09:05 Відповісти
По російських містах скоро і стріляти не треба буде. Все горітиме від палаючих дуп.
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13.09.2022 09:05 Відповісти
Кацапи вже можуть консервувати своi газовi свердловини- метану на роки вистачить...Хай силос жеруть..
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13.09.2022 09:45 Відповісти
рашка в ****.
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13.09.2022 09:06 Відповісти
Шо с бандурой? Его уже набутьілили?)))
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13.09.2022 09:07 Відповісти
Переведи!!!!
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13.09.2022 10:20 Відповісти
Якби ще лавру звільнити від сатаністів путіна.
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13.09.2022 09:08 Відповісти
Таки вони всі три в Україні під Гундяєм
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13.09.2022 09:10 Відповісти
правильний прапор👍 - з таким прапором Україна вийшла з Майдану, це потім какиеразницы та бариги перефарбували її у мирні жовто-блакитні кольори та злили усе злякавшись українців
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13.09.2022 09:12 Відповісти
Нам би ще верховним головнокомандувачем такого, як Шухевич.
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13.09.2022 09:32 Відповісти
вангую.... скоро в рашке будут кричать не путин памаги - а путин тьі *****.....
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13.09.2022 09:13 Відповісти
А он в февраля был занят или 8 лет под окупацией?

Хлопцы красавцы!
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13.09.2022 09:15 Відповісти
Святогорськ захопили недавно, влітку (червень-липень 2022 р.).
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13.09.2022 09:25 Відповісти
Спасиб!
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13.09.2022 09:43 Відповісти
Как говорят в народе, на каждую кацапскую резиновую жопу всегда найдётся ЗСУ-болт с резьбой !
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13.09.2022 09:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HK86xt6Hp0g

Начало. Кубанская Народная Республика!!!
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13.09.2022 09:17 Відповісти
Подивилася карту від Бутусова, чекаю на вечірній розгляд військових дій. Так до 120 км за пару днів. ЗСУ реально якісна,креативна і мотивована Армія
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13.09.2022 09:18 Відповісти
Тут карта від ISW. Оновлюється щодня https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375
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13.09.2022 09:23 Відповісти
натовские русскоязычные бандеровцы - скажуть на росії
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13.09.2022 09:22 Відповісти
Сумна новина. На жаль, сьогодні путін не здох 🥺
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13.09.2022 09:30 Відповісти
very very good
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13.09.2022 09:33 Відповісти
Лавру от сепаров очистите
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13.09.2022 09:38 Відповісти
Может таки от коллаборантов, т.к. "сепаратизма" в Украине не было и нет?! И почему коллаборантов и коллаборационизм называют "сепаратизмом" мне не понятно! Более того, рассматриваю применение лозного термина "сепаратист" по отношению к коллаборатам считаю подыгрыванием рашистской пропаганде про "гражданскую войну"!!!
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13.09.2022 10:24 Відповісти
они и сепары и коллаборанты и предатели, которые подлежат уничтожению
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13.09.2022 11:15 Відповісти
А де мер?🏃
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13.09.2022 09:49 Відповісти
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13.09.2022 11:19 Відповісти
Дуже добрі слова хлопець сказав: слава Богу! Бо то насправді попереду нашого хороброго війська пройшло військо Божих Янголів та проженуло ту нечисть диявольску. Наче прах, возмітаємий вітром! Коли вже таке я побачу у Донецьку? Невже, це буде? Подяка та уклін ЗСУ. Богу слава! Йому все можливо...
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13.09.2022 13:21 Відповісти
 
 