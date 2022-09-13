Російські ЗМІ визнали фактичну втрату Святогірська. ВIДЕО

Російські ЗМІ та пропагандисти визнають, що українські Збройні сили фактично зайняли Святогірськ Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Военный осведомитель".

"Відео переправи розвідгрупи ЗСУ через Сіверський Донець та її прогулянки Святогірськом. Як і у випадку з селами Старий Караван та Озерне поряд із Лиманом, українські солдати вальяжно ходять територією населеного пункту. Фактично, Святогірськ не контролюється російською армією", - йдеться у повідомленні.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрозділи Нацгвардії і ЗСУ зайшли у Святогірськ на Донеччині. ВIДЕО