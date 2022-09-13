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Українські бійці затрофеїли ворожий Т-72 з "мангалом" на башті. ВIДЕО
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Українські бійці захопили ворожий танк Т-72.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій трофей воїни показали у соцмережах. Окупанти обладнали свій танк так званим "мангалом" - металевою решіткою, що начебто має захистити бронемашину від сучасних ПТРК.
Топ коментарі
+20 Aleks Wav
показати весь коментар13.09.2022 10:27
+17 Aleks Wav
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+14 AbOriginal_UA
показати весь коментар13.09.2022 10:22
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Але не все. От БК точно повернуть.
але для нас, українців, це вигідний проєкт.
Вониж їхали не воювати,а за трофеями! А куди у танку намародерене покласти?
На багажник,як зе у офшори!
Потребує уточненя!
- Та то вони "присобачили решітку над баштою танка - щоб від "Джавеліна" вберегтися Однак він допомагає лише в одному - смажене "м"ясо", з башти танка, після вибуху, не розлітається далеко -збирать легше!
Применялась в 1945году при боевых действий в
Бреслау, Будапешт, Берлин.