Українські бійці затрофеїли ворожий Т-72 з "мангалом" на башті. ВIДЕО

Українські бійці захопили ворожий танк Т-72.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій трофей воїни показали у соцмережах. Окупанти обладнали свій танк так званим "мангалом" - металевою решіткою, що начебто має захистити бронемашину від сучасних ПТРК.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Орлан", "Акація" та танк: ССО захопили російську військову техніку на Харківщині. ФОТОрепортаж