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Вовчанськ на Харківщині визволено від російських окупантів, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
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Українські захисники звільнили Вовчанськ від окупаційних військ.
Про це повідомила Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
"Вовчанськ вдома. Прикордонники прибрали залишки непотребу. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.
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Топ коментарі
+16 Колян Коляныч
показати весь коментар13.09.2022 10:45
+15 Maksim Perepelitca
показати весь коментар13.09.2022 11:03
+11 Чайка Київ
показати весь коментар13.09.2022 10:59
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ну і двері ********* для них відкриті тому чімадан і *****
"офіс президента звільнено від парашних кротів та їх команди. ЗСУ прибирают залишки цього непотрібу! наступна - рада"
Слава ЗСУ . !!!
Слава Богу, слава Україні.