УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7596 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
9 032 18
війна (56671) Держприкордонслужба (4350) Харківщина (4293) деокупація (927)

Вовчанськ на Харківщині визволено від російських окупантів, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники звільнили Вовчанськ від окупаційних військ.

Про це повідомила Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Вовчанськ вдома. Прикордонники прибрали залишки непотребу. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Російські ЗМІ визнали фактичну втрату Святогірська. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Ещё бы и от предателей бы под шумок избавиться..
показати весь коментар
13.09.2022 10:45
+15
Для мене особисто - найприємніші кадри , на яких наші хлопці рвуть на шмаття кацапські ганчірки . Воістину - найсолодше видовище . !! .
Слава ЗСУ . !!!
показати весь коментар
13.09.2022 11:03
+11
Героям слава, бережи вас Господь
показати весь коментар
13.09.2022 10:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ещё бы и от предателей бы под шумок избавиться..
показати весь коментар
13.09.2022 10:45 Відповісти
Інститут негромадянства і все , не вбивати ж ту пенсійну вату
ну і двері ********* для них відкриті тому чімадан і *****
показати весь коментар
13.09.2022 10:49 Відповісти
лишити виборчого права та пенсій. Нехай здихають або валять в кацапію. Гуманне ми суспільство, тому і вигрібаємо...
показати весь коментар
13.09.2022 10:55 Відповісти
Це треба в Київі робити, решта порозбігається.
показати весь коментар
13.09.2022 11:36 Відповісти
Они же снова наши люди.
показати весь коментар
13.09.2022 10:49 Відповісти
Душа радіє!Слава Україні!!!
показати весь коментар
13.09.2022 10:55 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь
показати весь коментар
13.09.2022 10:59 Відповісти
коли вже буде офіціальне повідомлення від ЗСУ
"офіс президента звільнено від парашних кротів та їх команди. ЗСУ прибирают залишки цього непотрібу! наступна - рада"
показати весь коментар
13.09.2022 11:00 Відповісти
Хто отримав російський паспорт, нехай з ним і залишається поки не пройде денацифікацію і не вивче українську мову. А з російським паспортом жодних громадянських прав в Україні. Колаборантам, як окремій категорії - тюрма.
показати весь коментар
13.09.2022 11:01 Відповісти
Для мене особисто - найприємніші кадри , на яких наші хлопці рвуть на шмаття кацапські ганчірки . Воістину - найсолодше видовище . !! .
Слава ЗСУ . !!!
показати весь коментар
13.09.2022 11:03 Відповісти
Слава Україні!
показати весь коментар
13.09.2022 11:34 Відповісти
Героям Слава!
показати весь коментар
13.09.2022 11:45 Відповісти
20-та секунда відео: "мощи оссии"
показати весь коментар
13.09.2022 12:33 Відповісти
Як швидко горить триколорне ганчир"я! Навіть зігритися не вспієш
показати весь коментар
13.09.2022 12:57 Відповісти
ЗСУ Ви найкращі !
показати весь коментар
13.09.2022 14:34 Відповісти
Вовчанськ один з перших був захоплений кацапами.
Слава Богу, слава Україні.
показати весь коментар
13.09.2022 16:13 Відповісти
Nice job, guys! Nice job!
показати весь коментар
13.09.2022 17:38 Відповісти
Були повідомлення, що у Вовчанську такий самий концтабір, як і в Оленівці. Що там і як тепер?
показати весь коментар
13.09.2022 17:46 Відповісти
 
 