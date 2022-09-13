П’яні російські військові давлять вантажівкою легковик мешканця Валуйків на Білгородщині. ВIДЕО

П’яні російські військові вирішили роздавити вантажівкою легковик мешканця Валуйків Білгородської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту опублікований у соцмережах. З яких причин окупанти вирішили покарати свого співгромадянина невідомо. Із запису важко зрозуміти, що передувало такому рішенню п'яних військових.

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