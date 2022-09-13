40 461 75
П’яні російські військові давлять вантажівкою легковик мешканця Валуйків на Білгородщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
П’яні російські військові вирішили роздавити вантажівкою легковик мешканця Валуйків Білгородської області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту опублікований у соцмережах. З яких причин окупанти вирішили покарати свого співгромадянина невідомо. Із запису важко зрозуміти, що передувало такому рішенню п'яних військових.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+94 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар13.09.2022 12:10
+49 Психиатрическая больница No1
показати весь коментар13.09.2022 12:11
+39 Перехватчик
показати весь коментар13.09.2022 12:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Бегство из Украины предшествовало. Они по привычке беспределят в рашке как это делали в Украине.
колиякщо повернуться "зеки" на родіну.
«Ета тріумф рускава аружія, ета вазраждєніє русссскай арміі!» (с)
Пусть радуется что они не на танке
Ой, стривайте, кацапські війська вже там!
https://glavcom.ua/country/incidents/forbes-otsiniv-vartist-vtrachenoji-na-kharkivshchini-tekhniki-rashistiv-tsifra-shokuje-874995.html
Федеральний бюджет Росії у липні катастрофічно обвалився: дефіцит майже досяг 1 трильйону рублів. Нафтогазові доходи обвалилися на 22%, у НЕнафтогазовому секторі ситуація ще гірша: - 29%.
https://nashigroshi.org/2022/08/11/federal-nyy-biudzhet-rosii-u-lypni-katastrofichno-obvalyvsia-defitsyt-mayzhe-dosiah-1-tryl-****-rubliv/
а розуміють що
Белгородщіна то Україна,
ось і бикують
Невідоме пророцтво
Подожди немного кацапчик, сейчас вагнер, который сформирован уже в основном из уголовщины, со сроками от 10+ сообразит что в Украине можно легко получить пулю в башку или осколок в печень и сделают выбор в пользу более безопасного бизнеса, мочить своих безоружных кацапчиков, более того, они могут объеденяться в небольшие формирования, которые для борьбы с москальскими полицаями могут посчитать целесообразным укрепление своей группы пулеметом к примеру или РПГ7, или и тем и другим.... Самое интересное только начинается, помятый тазик покажется детским лепетом.....
Южный ветер еще подует,
и весну еще наколдует,
и память перелистает