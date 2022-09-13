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П’яні російські військові давлять вантажівкою легковик мешканця Валуйків на Білгородщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

П’яні російські військові вирішили роздавити вантажівкою легковик мешканця Валуйків Білгородської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту опублікований у соцмережах. З яких причин окупанти вирішили покарати свого співгромадянина невідомо. Із запису важко зрозуміти, що передувало такому рішенню п'яних військових.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+94
Якось все по-домашньому, якось все як завжди в московських болотах!
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13.09.2022 12:10
+49
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13.09.2022 12:11
+39
А что не так? "Асвабадители" в своем стиле
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13.09.2022 12:11
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Якось все по-домашньому, якось все як завжди в московських болотах!
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13.09.2022 12:10 Відповісти
Особливо "по-домашнєму" звучить "нунінада ліцо прятать!"...
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13.09.2022 12:27 Відповісти
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13.09.2022 12:27 Відповісти
О! Да это же Лунтик!
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13.09.2022 12:35 Відповісти
кацап, души кацапа...
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13.09.2022 12:10 Відповісти
Госпаді! Таш шож єто дєлається?! Тока- тока Ладу-Каліна за сина видали и ту угандошилі
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13.09.2022 13:16 Відповісти
Красивое.
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13.09.2022 12:11 Відповісти
вот за Россию вряд ли убивать будет... а за личное авто убивать будут друг друга...
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13.09.2022 12:27 Відповісти
А что не так? "Асвабадители" в своем стиле
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13.09.2022 12:11 Відповісти
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13.09.2022 12:11 Відповісти
прекрасно... бей, режь, убивай, коли свою же кацапню... чем больше их подохнет, тем меньше против Украины попрутся...
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13.09.2022 12:12 Відповісти
на Берлін!!!
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13.09.2022 12:13 Відповісти
Так тікають що давлять своїх. Хунта схвалює.
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13.09.2022 12:14 Відповісти
краще б відразу з автором відео давили, "акакаяразніца?"
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13.09.2022 12:14 Відповісти
Что и требовалось доказать. Как я и говорил что змея получившая ***** в Украине вернется домой и покусает своего же хозяина. Все те тысячи орков когда вернутся на разеюшку с побитыми мордами начнут жрать водку ведрами и кошмарить все и вся на своем пути. Именно поетому ***** хочет любой ценой вплоть до полной утилизации весь етот сброд в Украине. Об етом даже жириновский не однократно открыто причем заявлял.
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13.09.2022 12:15 Відповісти
жириновский говорил за 19 сентября. что то будет в этот день.
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13.09.2022 12:23 Відповісти
Название не соответствует видео! Или видео не соответствует названию!!!
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13.09.2022 12:15 Відповісти
Жаль, що тільки одну, було б добре, якби всіх почавив, - ото було б свято 🤔🧐😁 Нароттт і армія єдіни, ась, свині козломорді,- отримуйте єдінство та по всьому свинячому кацапському рилу 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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13.09.2022 12:16 Відповісти
скоріш за все ссавець на легковому авто не поступився дорогою, почав сигналити та качати права.
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13.09.2022 12:17 Відповісти
А вот ***** тут качаті права, - раздайся морє жаба пливйоть, шта нє вїдіш піджачіна-простофіля, шта воінасвабадітєль єдіт с пабєдою дамой
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13.09.2022 12:21 Відповісти
руссо туристо - облик аморале!
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13.09.2022 12:29 Відповісти
Кацапи своїх нехай давлять до у@раски , бо нам по - барабану , що там відбувається !
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13.09.2022 12:17 Відповісти
Росіянці пам'ятайте, б'є значить кохає, а якщо "нравиться" чи "не нравится" то терпіть терпіли.
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13.09.2022 12:18 Відповісти
Хорешовськи, но Мальцев
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13.09.2022 12:19 Відповісти
О... це ще вони не проявили усі свої вміння: ріж, гвалтуй, вбивай.
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13.09.2022 12:19 Відповісти
Даві єво, даві! (С)
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13.09.2022 12:22 Відповісти
Їжте, *****, ви це породили, паскуди сракоголові...
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13.09.2022 12:23 Відповісти
"Из записи трудно понять, что предшествовало такому решению пьяных военных."
Бегство из Украины предшествовало. Они по привычке беспределят в рашке как это делали в Украине.
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13.09.2022 12:24 Відповісти
После употребления танкистами по килу водяры на рыло - было принято решение по проведению специальной военной операции с целью деавтомобилизации и дебилизации, вот.
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13.09.2022 15:53 Відповісти
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13.09.2022 12:26 Відповісти
У нас тоже на Оболони с такого всё началось и на этом и закончилось.. скоро и раССея закончится в нынешнем её варианте... а следующее недоразумение которое там образуется, будет уже плясать под нашу бандуру..
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13.09.2022 12:27 Відповісти
может ты и путина не любишь?
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13.09.2022 12:27 Відповісти
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13.09.2022 12:28 Відповісти
Вєтєр в харю, я ху*рю. Справжнє вісєліє почнеться коли якщо повернуться "зеки" на родіну.
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13.09.2022 12:28 Відповісти
Деморалізовані рашисти починають чудити.

«Ета тріумф рускава аружія, ета вазраждєніє русссскай арміі!» (с)
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13.09.2022 12:29 Відповісти
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13.09.2022 12:29 Відповісти
Вот мракобесы
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13.09.2022 12:36 Відповісти
За те ми моральні та толерантні, тому московитський патріархат і робить в Україні, що йому заманеться, від наводки рашистських літаків на цілі попами РПЦ, переховування ДРГ ЗС РФ в своїх храмах на території України, ведення пропагандистської діяльності проти держави Україна. хресних ходів під час воєнного стану і до використання церков РПЦ в якості складів зброї та агітаційних матеріалів для підривної діяльності проти України.
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13.09.2022 12:51 Відповісти
Ишь как резиновые попы́ разжигают нацизм, лишь бы посильнее кремлехунте подмахивать.
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13.09.2022 12:57 Відповісти
Давят?
Пусть радуется что они не на танке
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13.09.2022 12:30 Відповісти
це тільки початок, скоро ці зеки,вбивці, гвалтівники і мародери повернуться додому, їх пуйло ще нагородить медалью за отвагу, вони відчують себе взагалі "героями" всея расии и почнуть творити те що творили в Україні
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13.09.2022 12:31 Відповісти
Вторая армия,которую так ждали дома,в Валуйках.
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13.09.2022 12:31 Відповісти
Нехай звикають кацапи. Скоро танки заїдуть.
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13.09.2022 12:33 Відповісти
Если бы это сделали не они, это сделали б солдаты НАТО!
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13.09.2022 12:34 Відповісти
видис был первый у Аслана на твитере ...Цензор там много достойного видео за последние 5 дней ..Рекомендую
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13.09.2022 12:36 Відповісти
ссылочку нельзя?
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14.09.2022 06:41 Відповісти
Свинособаки бавляться.
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13.09.2022 12:41 Відповісти
"Рєзіновая попа, ввєді воіска!"

Ой, стривайте, кацапські війська вже там!
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13.09.2022 12:44 Відповісти
нашо ті мільйони рахувати? рашка в день 1 млрд отримує від нафти і газу
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14.09.2022 17:25 Відповісти
Лавочка закривається.
Федеральний бюджет Росії у липні катастрофічно обвалився: дефіцит майже досяг 1 трильйону рублів. Нафтогазові доходи обвалилися на 22%, у НЕнафтогазовому секторі ситуація ще гірша: - 29%.
https://nashigroshi.org/2022/08/11/federal-nyy-biudzhet-rosii-u-lypni-katastrofichno-obvalyvsia-defitsyt-mayzhe-dosiah-1-tryl-****-rubliv/
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14.09.2022 19:38 Відповісти
Держись, Раися, твои герои возвращаются!
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13.09.2022 12:51 Відповісти
"Асвабадітєлі от хважізма" давят тех,кто поддерживает этот бред. Это просто прекрасно 👏👏👏
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13.09.2022 12:54 Відповісти
Тю! Там можна було об*їхати. Ну стукнули б разок, велике діло.
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13.09.2022 13:00 Відповісти
Пяні не пяні
а розуміють що
Белгородщіна то Україна,
ось і бикують
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13.09.2022 13:01 Відповісти
...и привезут они из Украины окоянной, жуть жуткую, болезнь страшную "русофобией " именуемой. И расползётся она по всей расеюшке-матушке. Грядёть глад, хлад и скрежет зубовный....
Невідоме пророцтво
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13.09.2022 13:04 Відповісти
П'янство, гвалтування, катування, грабежі, масові убивства цивільних - звичайні заняття недоармії *****.
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13.09.2022 13:07 Відповісти
і чого воно наговорює на славетних воєнов? не змогли ж вони переїхати, так, штовхнули пару раз.
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13.09.2022 13:10 Відповісти
Хіба то переїжджає!? Наших переізжали, а то так- зачепил
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13.09.2022 13:13 Відповісти
Так их там небыло. Они слегка заплутали.
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13.09.2022 13:17 Відповісти
Та цього цивільного потім ще й дякувати примусять.
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13.09.2022 15:10 Відповісти
Пусть радуется освобождению
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13.09.2022 15:20 Відповісти
Ачётакова,пля...? Асвабадітєлі ані,їм можна...
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13.09.2022 15:25 Відповісти
Ой какие мы нежные, машину давят и даже прикладом в зубы не дали, и телефон на который он это снимает не отняли, да они просто ангелы во плоти....
Подожди немного кацапчик, сейчас вагнер, который сформирован уже в основном из уголовщины, со сроками от 10+ сообразит что в Украине можно легко получить пулю в башку или осколок в печень и сделают выбор в пользу более безопасного бизнеса, мочить своих безоружных кацапчиков, более того, они могут объеденяться в небольшие формирования, которые для борьбы с москальскими полицаями могут посчитать целесообразным укрепление своей группы пулеметом к примеру или РПГ7, или и тем и другим.... Самое интересное только начинается, помятый тазик покажется детским лепетом.....
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13.09.2022 16:04 Відповісти
Танком краще
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13.09.2022 16:06 Відповісти
не, уголовнички народ отчаянный, но не настолько, не знаю насколько много будет таких, которые после того как побывали на войне, и чудом с нее вернулись в рашку, пойдут в полицию и скажут везите обратно в колонию, я там десятку свою не досидел, видимо не много, у них наверное какое-то время будет сохраняться вера в то, что тот, кто обещал им амнистию, деньги статус ветерана СВО и прочие плюшки сдержит обещанное слово, думаю какой то там условный пригожин не нанимал их для того, чтоб платить, просто подброс свежих поленьев в топку войны, и надежда на то что поленья сгорят в ней до тла. Выйдет по другому, некоторые поленья ******** и далеко не все с пустыми руками, может придут к нанимателю за баблом и прочим но опять же не все, большинство будет наблюдать и видеть, как тех кто пошел спрашивать кидают, а может и утилизируют.. Появится понимание ,что лохи в этой ситуации это они, злоба и желание мстить, подкрепленное горами оружия ...... Уйдут на нелегальное положение, ограбления банков, ювелирок и просто богатых руских станет привычным делом.... Хотелось бы победить в войне, выжить и накупив попкорна наблюдать за этим 3.14здецом, хотя попкорн не выйдет наверное, ****** породит горы беженцев, мы еще ****** от количества хороших русских, которые там все это время оказывается были..... Стену надо строить, не метров как поляки и литовцы, метров 20 я думаю надо и автоматические пулеметы, стреляющие во всю живность которая приблизится к стене ближе сотни метров.....
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13.09.2022 16:49 Відповісти
Что бы вы в своем лепрозории друг друга переехали, перетравили , поубивали , изнасиловали . Только от нас от@битесь, отбросы.
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13.09.2022 16:18 Відповісти
А знаешь, всё ещё будет!
Южный ветер еще подует,
и весну еще наколдует,
и память перелистает
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14.09.2022 06:48 Відповісти
Они ещё не начинали. Это маленькая искорка, вот вернутся полторы сотни тысяч "ветеранов" которые зверствовали в Украине, а ведь опыт и психология никуда не денутся. И будет выползать наружу, особенно по синьке. А как мы знаем кацапы по части бухалова первая армия мира. Вот тогда начнется веселье. Помяните мое слово. Домашние ссоры выйдут на новый лв, разборки будут с гранатами и автоматами. Это в лучшем случае, если кацапия не развалится. Если развалится то полторы сотни тысяч упырей будут самой малой проблемой страны 404.
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13.09.2022 16:39 Відповісти
Спакуха, кацапчик, не обурюватися, а радіти треба: якби твою машину не переїхали твої доблесні військові - її б могли переїхати солдати НАТО!
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13.09.2022 16:47 Відповісти
.. и ЭТО - они ещё не начинали
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13.09.2022 16:47 Відповісти
 
 