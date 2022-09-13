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Після отримання російського паспорта в окупованому Мелітополі чоловіків "мобілізуватимуть" в армію РФ. ВIДЕО
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Зрадниця України Галина Данильченко, яку російські окупанти призначили новим "мером" Мелітополя, підтвердила, що отримавши російський паспорт чоловіки Мелітополя підлягають "мобілізації" і йдуть воювати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Водночас вона називає таку "мобілізацію" нібито "добровільною".
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+42 Yevgen Shevchenko
показати весь коментар13.09.2022 13:21
+33 Vladimir Longer
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+28 alex j
показати весь коментар13.09.2022 13:19
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
і наглючоі зради !
Хто ж вам перешкоджає , кляті любителі срюського , звалити за поребрик і там насолоджовутися русоФашистами до ус@ ьору ? 😠
ох і мразь ..... бракує слів ‼️
🤣