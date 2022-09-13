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Голова Дергачівської громади Задоренко зустрівся зі своєю матір’ю у деокупованому селі на Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко зустрівся зі своєю матір’ю у деокупованому селі на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту зворушливої зустрічі опублікований в соцмережі.

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Автор: Сергій Яковенко
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Відео , поки що зайве !
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13.09.2022 13:37 Відповісти
Н1чого не зайве. Дуже зворушливе в1део.
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13.09.2022 14:02 Відповісти
і всі розмовляють українською
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13.09.2022 14:27 Відповісти
Розмовляють українською і це в 20 км від мордора їбучого!
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13.09.2022 14:49 Відповісти
В ростовській області є села де розмовляють українською краще за деяких депутатів в Раді.
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13.09.2022 17:04 Відповісти
ми поки, що мріємо, коли зможемо обняти своїх матерів у Криму...
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13.09.2022 14:40 Відповісти
Обов'язково -братики- дочекаєтеся! Хай хранить вас Аллах!
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13.09.2022 14:48 Відповісти
Ну от і чого оце я реву ? Господи! Збережи Україну!
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13.09.2022 14:47 Відповісти
 
 