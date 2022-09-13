Голова Дергачівської громади Задоренко зустрівся зі своєю матір’ю у деокупованому селі на Харківщині. ВIДЕО

Голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко зустрівся зі своєю матір’ю у деокупованому селі на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту зворушливої зустрічі опублікований в соцмережі.

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