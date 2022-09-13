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Голова Дергачівської громади Задоренко зустрівся зі своєю матір’ю у деокупованому селі на Харківщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко зустрівся зі своєю матір’ю у деокупованому селі на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту зворушливої зустрічі опублікований в соцмережі.
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