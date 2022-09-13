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Могильник спаленої російської бронетехніки на Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

На Харківському напрямку українські бійці знайшли могильник спаленої бронетехніки окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на фрагменті запису, який опублікували бійці, десятки спаленої українцями техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни радіють знищенню бронемашини окупантів: "Єсть! Оце красіво!". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+20
Сьогодні на Херсонському напрямку наші в посадці знайшли 12 танків т72 мотолиги арта, покинуте без палива. все ціле вже готується лупити орків.
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13.09.2022 14:08
+18
Пісня теж гарна)))
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13.09.2022 14:00
+14
Маю надію , що техніка палала разом із орками 😠
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13.09.2022 13:56
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Маю надію , що техніка палала разом із орками 😠
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13.09.2022 13:56 Відповісти
Десь рік тому металургійне лобі намагалось заборонити вивезення металобрухту з України, мовляв самим мало. Бог почув.
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13.09.2022 13:58 Відповісти
Пісня теж гарна)))
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13.09.2022 14:00 Відповісти
На рінгтон
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13.09.2022 14:10 Відповісти
Сьогодні на Херсонському напрямку наші в посадці знайшли 12 танків т72 мотолиги арта, покинуте без палива. все ціле вже готується лупити орків.
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13.09.2022 14:08 Відповісти
Молодцы украинцы, работа со знаком качества. Я хоть и русский, но я против ***** и его команды.
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13.09.2022 14:09 Відповісти
Смерть рашистським окупантам!!!
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13.09.2022 14:11 Відповісти
Яке усе красівоє!.. Ммм...
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13.09.2022 15:30 Відповісти
Скотомогильник!
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13.09.2022 15:39 Відповісти
как wot графа и комуфло за боны ни рикошетив не пробачень
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13.09.2022 18:58 Відповісти
 
 