Могильник спаленої російської бронетехніки на Харківщині. ВIДЕО

На Харківському напрямку українські бійці знайшли могильник спаленої бронетехніки окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на фрагменті запису, який опублікували бійці, десятки спаленої українцями техніки.

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