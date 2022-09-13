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Могильник спаленої російської бронетехніки на Харківщині. ВIДЕО
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На Харківському напрямку українські бійці знайшли могильник спаленої бронетехніки окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на фрагменті запису, який опублікували бійці, десятки спаленої українцями техніки.
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