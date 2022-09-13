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Наслідки удару рашистів по житловому кварталу Костянтинівки: "Мене вибуховою хвилею аж винесло". ВIДЕО
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12 вересня російські окупаційні війська завдали удару по житлових кварталах Костянтинівки Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Два пошкоджені будинки — наслідки вчорашнього обстрілу Костянтинівки. Росіяни знову поцілили у житловий квартал. На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих. Це далеко не перший обстріл Костянтинівки і можна бути впевненим, що й не останній. Росіяни будуть стріляти, поки ми їх не виженемо", - йдеться у повідомленні.
Кириленко наголосив, що до деокупації Донеччини цивільні повинні виїхати за межі області.
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Hanka Panyanka
показати весь коментар13.09.2022 14:47 Відповісти Мені подобається 3
Denis Antivatnikov c2fab17f
показати весь коментар13.09.2022 18:48 Відповісти Мені подобається 0
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