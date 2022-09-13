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війна (56671) обстріл (21193) Донецька область (5718) Костянтинівка (118) Кириленко Павло (866)

Наслідки удару рашистів по житловому кварталу Костянтинівки: "Мене вибуховою хвилею аж винесло". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

12 вересня російські окупаційні війська завдали удару по житлових кварталах Костянтинівки Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Два пошкоджені будинки — наслідки вчорашнього обстрілу Костянтинівки. Росіяни знову поцілили у житловий квартал. На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих. Це далеко не перший обстріл Костянтинівки і можна бути впевненим, що й не останній. Росіяни будуть стріляти, поки ми їх не виженемо", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цієї ночі росіяни обстріляли Слов’янськ та завдали ударів по містах на лінії фронту, - Донецька ОВА. ФОТОрепортаж

Кириленко наголосив, що до деокупації Донеччини цивільні повинні виїхати за межі області.
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якщо навіть виженемо за кордони, русня не припинить стріляти, поки не отримає у відповідь "прильоти" по складах с ************, військовим аеродромам та частинам у своєму тилу...
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13.09.2022 14:47 Відповісти
надо протеребенькать томогавком атом град лен области..
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13.09.2022 18:48 Відповісти
 
 