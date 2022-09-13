Наслідки удару рашистів по житловому кварталу Костянтинівки: "Мене вибуховою хвилею аж винесло". ВIДЕО

12 вересня російські окупаційні війська завдали удару по житлових кварталах Костянтинівки Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Два пошкоджені будинки — наслідки вчорашнього обстрілу Костянтинівки. Росіяни знову поцілили у житловий квартал. На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих. Це далеко не перший обстріл Костянтинівки і можна бути впевненим, що й не останній. Росіяни будуть стріляти, поки ми їх не виженемо", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цієї ночі росіяни обстріляли Слов’янськ та завдали ударів по містах на лінії фронту, - Донецька ОВА. ФОТОрепортаж

Кириленко наголосив, що до деокупації Донеччини цивільні повинні виїхати за межі області.