За гасло "Слава Росії!" російську сім’ю вигнали з грузинської маршрутки: "Быстро мотайте отсюда! Слава Украине! Проклятые русские!". ВIДЕО

В Грузії російську сім’ю висадили з маршрутки після того, як вони промовили гасло "Слава Росії!".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований цей момент опублікований у соцмережах.

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