За гасло "Слава Росії!" російську сім’ю вигнали з грузинської маршрутки: "Быстро мотайте отсюда! Слава Украине! Проклятые русские!". ВIДЕО
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В Грузії російську сім’ю висадили з маршрутки після того, як вони промовили гасло "Слава Росії!".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований цей момент опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+143 Oleg Zaporogec
показати весь коментар13.09.2022 15:22
+122 Irina So 2b51f28f
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+116 Bohdanov Dmytro
показати весь коментар13.09.2022 15:23
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Украина и Грузия вместе) Спасибо Вам Грузинские Братья и Друзья!
а какап это всегда кацап....
Слава Украине можно, а вот слава раиси низя. Все у нас воруюют. Лозунг, даже тост когда водку пьют, и то ********.
Минэк: для получения ВНЖ в России необходимо инвестировать ₽15 млн в российские регионы"
Где записывают в очередь?